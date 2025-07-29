«А то, может, его закроют и вынесут». Россияне снова выстроились в очереди у Мавзолея Ленина: что там происходит

Очередь к Мавзолею растянулась до Александровского сада Источник: Виктория Семочкина / MSK1.RU

Толпы людей вновь выстроились к Мавзолею Ленина на Красной площади в Москве. Очередь раскинулась вплоть до Александровского сада, многие стояли в ней с 9 утра, сообщал корреспондент MSK1.RU.

Вход в Мавзолей уже много лет открыт в специальное время: с 10:00 до 13:00 по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Понедельник и пятница в музее традиционно — выходные дни. Тем не менее в прошлую субботу здание было закрыто: официально причину не назвали. Этот факт, а также грядущая реставрация породили новую волну слухов о закрытии Мавзолея.

Жительница Подмосковья рассказала MSK1.RU, что пытается попасть в Мавзолей уже не первый раз. Предыдущие ее попытки закончились неудачно.

«Мы из Солнечногорска. 4 года назад ребенок попросился в Мавзолей, мы приехали, увидели эту очередь и как-то расхотели. Ребенку только 6 лет было, подумали, будет тяжело, — говорит женщина. — Три недели назад приехали снова. Мы стояли 1,5 часа и не успели, прямо перед нами закрылось. Потому что здесь проверяют всё: сумки, коляски. Сейчас очередь еще больше, но решили сходить все-таки. Потому что неясно, закроют или нет его».

Посетителей перед входом в Мавзолей тщательно проверяют Источник: Виктория Семочкина / MSK1.RU

Многие прячутся в тени деревьев. Пенсионеры и дети отдыхают на бордюрах Источник: Виктория Семочкина / MSK1.RU

Источник: Виктория Семочкина / MSK1.RU

При этом в ФСО — это ведомство отвечает за охрану и работу Мавзолея — о его закрытии пока не говорят.

«Никаких новостей о закрытии мавзолея на реконструкцию пока нет. Все работает в обычном режиме по графику. Все изменения отражаем на сайте», — рассказали MSK1.RU по телефону пресс-службы.

Источник: Виктория Семочкина / MSK1.RU

Многие из-за новостей о реставрации отправились в Мавзолей снова, несмотря на то, что уже там бывали.

«Я уже второй раз, хотела дочке показать. Она здесь живет давно и ни разу не была. А то, может, его закроют и вынесут, — высказала предположение уроженка Забайкалья, которая уже 12 лет живет в Москве. — Ко мне приезжала подруга из региона, мы специально ходили. Ну мы с ней прямо рассорились: ей надо, чтобы его прям вынесли. Говорю: „Давай не будем ругаться, все равно нас никто не спросит, референдум не создадут по этому вопросу“.

Я считаю, не надо его никуда убирать. У нас, может, счастливое детство было. Мы думали, что почти при коммунизме живем. Может потом, когда мы уже все перемрем, когда от нас ничего не останется… жительница Москвы из очереди к Мавзолею

Очередь из желающих попасть в Мавзолей растянулась до Александровского сада Источник: Виктория Семочкина / MSK1.RU

Источник: Виктория Семочкина / MSK1.RU

Многие приходят на Красную площадь семьями, а кто-то приводит своих детей: «Меня сын попросил — четыре года, сказал, что хочет все памятники изучить». Другие же надеются осуществить свою детскую мечту.

«Я обещала, когда у меня Аленка [дочь] была маленькая, сводить ее к Ленину. Она когда была маленькая, думала, что это ее дедушка. Она Алена, Лена. А дедушка чей? Ленин! Так она и думала», — смеется пожилая женщина в очереди.

«Мы — москвичи коренные. Мне уже под 50, — объясняет Алена. — Ну вот, наверное, мечта сбылась. Почти. Мы 100 раз были на Красной площади. Каждый раз, когда приходим, видим эту очередь. Для меня утром встать большая проблема, но я собралась».

«А мы из Пензы, — рассказывает другая девушка в очереди. — Я с детства хотела попасть сюда, у меня очень ярко отложилось. Мама и бабушка рассказывали, как ходили, как он лежал, как поры на лице было видно».

Источник: Виктория Семочкина / MSK1.RU

В последние несколько дней у мавзолея собираются еще более длинные очереди, чем обычно. Жители и гости столицы спешат увидеть тело вождя до возможного закрытия усыпальницы. Параллельно не прекращаются споры о том, как лучше поступить: вернуть Ленина в мавзолей после реставрации или захоронить его тело в земле.

MSK1.RU публиковал историю Мавзолея Ленина и архивные фото этого уникального сооружения, которое до сих пор вызывает жаркие дискуссии среди россиян.

А вы были в мавзолее? Да Нет Собираюсь побывать Никогда такого желания не было