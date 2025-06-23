«Уйти туда, где людей поменьше». Преподаватель бросил работу в вузе и водит экскурсии в горы

Петр Кузнецов бросил преподавание, чтобы обойти всё Приангарье Источник: предоставлено Петром Кузнецовым

Иркутянину Петру Кузнецову 41 год. В 2007 году он закончил Институт социальных наук Иркутского государственного университета и остался преподавать в альма-матер. Но карьеру ученого он бросил, сейчас работает в частной компании. Настоящая его страсть — походы. Став экскурсоводом, Петр водит геологические экскурсии по Иркутской области и, иногда, Бурятии. Подробности — в материале наших коллег из IRCITY.RU.

«Чего дома-то сидеть?»

Река Ара-Ошей в Тункинских гольцах Источник: предоставлено Петром Кузнецовым











После окончания ИГУ Пётр Кузнецов работал на кафедре государственного и муниципального управления, преподавал социологию города, муниципальный менеджмент, основы менеджмента и маркетинг.

— Затем я пошел в коммерческий сектор, потому что я увидел, что перспектив в образовании у нас не очень много. А единственное, что я умею — это учить. В итоге я начал работать специалистом по обучению персонала в различных компаниях среднего звена. Но если спросить меня, что я люблю, то я отвечу — путешествовать, — говорит Петр Кузнецов.

Петр побывал во многих городах России, и даже успел пожить за границей — в 2011 году выиграл грант на научную стажировку и уехал на полгода в Вену.

— Тогда я любил путешествовать по городам. Потом как-то пресытился. Меня всегда тянуло куда-то. Вроде «Чего дома-то сидеть?», как говаривал Федор Конюхов. Сначала чуть-чуть погулял в окрестностях Иркутска, чуть-чуть позанимался рыбалкой и в 2019 году пришел в пеший туризм. Сначала начал ходить в однодневные походы, потом перешел на многодневные походы в горы, — говорит Петр.

Начинал Петр с походов на Олхинское плато Источник: предоставлено Петром Кузнецовым











Начинал Петр с Олхинского плато. Отмечает, что Иркутская область в плане горного туризма — уникальный регион. Тут есть практически всё, кроме «больших гор» — так в туристической среде называют горные системы вроде Памира, Тянь-Шаня, Гималаев, Кавказа.

— Если вошел в раж и хочешь с ночевкой, то можно в Саяны и на Хамар-Дабан. А дальше можно хоть неделями гулять. Сначала я изучал местность, но не просто гулял и запоминал, что и где, а читал про горные породы, их возраст и происхождение. Просто ходить — круто, но знать и понимать, что ты сейчас перед собой видишь не просто камень, — другой опыт. И в какой-то момент мне захотелось им делится. Решил, я же так и так с людьми работаю, почему не совместить работу и хобби? — рассуждает Петр Кузнецов.

Поначалу он водил по любимым местам друзей, знакомых, коллег, а потом сдал экзамен и стал аттестованным гидом-экскурсоводом.

— Сейчас просто есть компании, которые мне платят, чтобы я отвозил людей на Аршан или на Ольхон, но это стандартные программы. У меня есть несколько авторских маршрутов с геологическим уклоном. Например, мы ищем отпечатки растений юрского периода или окаменелости эры палеозоя. Есть и просто прогулки по красивым местам Иркутской области. Это не экскурсия, а скорее поход, в который я веду людей, — говорит экскурсовод.

«Это же гигантская песочница»

Географию походов Петр расширяет Бурятией Источник: предоставлено Петром Кузнецовым











В последнее время Петр расширяет географию походов Бурятией. Всё по тому же принципу — сначала едет с друзьями. Об экскурсиях туда он пока не думает, но рассказывает уже много интересного.

— В Бурятии есть такие интересные места, как Абрикосовая роща в Меркитской крепости или Эгитуйский дацан, где стоит Сандаловый Будда — самое древнее и единственное прижизненное изваяние Будды. Его история очень интересна — длительное время он находился в Индии, потом попал в Китай, а во время боксерского восстания (восстание против вмешательства в политику Китая со стороны других государств, начатое «отрядами гармонии и справедливости», которые практиковали физические упражнения, напоминавшие бокс. — Прим. ред.) его вывезли в Россию, — рассказывает Петр.

Экскурсовод считает, что даже камень становится гораздо интереснее, если знаешь, как он здесь появился. На этом он построил свои авторские экскурсии.

— Одну я называю «Ботанический сад Юрского периода» — мы отъезжаем недалеко от Иркутска и ищем отпечатки древних растений в горных породах. Вторая — «Путешествие в палеозой», где мы можем найти древние окаменелости, — рассказывает он.

Вот что Петр Кузнецов показывает в своих авторских экскурсиях Источник: предоставлено Петром Кузнецовым











На замечание о том, что геология — не самая интересная для обывателя тема, экскурсовод возражает, что отзывы говорят об обратном.

— Напротив, людям нравится такой подход. Многие с детьми приезжают, а детям эта тема вообще очень заходит — копаться в гигантской песочнице. А интересно или нет — это же вопрос подачи материала. Когда ты, например, в долине реки Нарин-гол видишь нерукотворный карстовый мост или огромное горное озеро на высоте 2400 метров над уровнем моря в Тункинской долине, то про то, как оно там появилось, нельзя рассказать неинтересно, — говорит Петр.

«Лучше сходить, чем не сходить и потом жалеть»

Рассказал он и о своем личном опыте походов. Например, как в одиночку уходил в горы на восемь дней.

— Я тогда взял отпуск и, с одной стороны, было немножко тревожно, может быть даже страшно: можно ведь просто уйти и не вернуться, но с другой стороны, если ты не пойдешь и останешься в городе, отпуск пройдет уныло. Я считаю, что лучше сходить, чем не сходить и потом жалеть, — говорит Петр.

Одиночные походы Петра не пугают Источник: предоставлено Петром Кузнецовым











Опасные ситуации в пути его тоже не пугают, ведь почти все можно предвосхитить и предотвратить.

— В частности, для медведей я взял, например, горн — баллончик с рупором, 130 децибел выдает. Да, были ситуации, когда казалось, что я в опасности. Например, набрел на корягу, под которой что-то черное шевелилось. Уже подумал, что это медвежата — а значит, где-то рядом медведица. Но там просто сидели птицы. Хотя страшно было в тот момент. Причем мне говорили, что в этих местах есть медведь, но я даже следов его не нашел, — вспоминает Петр.

Петр признается, что ходит в горы не только за красотой и какими-то просветлениями, но и за покоем.

— Я постоянно работаю с людьми, и иногда всё равно устаешь от людей. Поэтому есть потребность уйти туда, где людей поменьше. И речь не о Малом море, Листвянке или Таиланде. Там полно людей, это не тот отдых. А в горах людей нет. Ты отдыхаешь, перезагружаешься, а еще видишь какие-то красоты. И что-то интересное всегда находишь. И физически это не утомляет, ведь ходишь в своем ритме, никто тебя не подгоняет. 50 минут иду, 10 отдыхаю, — говорит Петр.

Лучшим временем для походов Петр считает август. В том числе из-за таежных ягод Источник: предоставлено Петром Кузнецовым

Лучшим временем для походов опытный экскурсовод называет август — не так жарко днем, как в июле, не так холодно ночью, как в июне, меньше насекомых и много таежных ягод.

Поход на 8–12 дней отличается от похода на 2–3 дня только количеством еды.

— Ну и когда ты идешь на 2−3 дня в принципе проще спрогнозировать погоду. Ты смотришь просто прогноз и более-менее вероятность, что он примерно такой и будет. Когда ты идешь на восемь дней, вот чем дальше от этих двух-трех дней — тем менее вероятно, что прогноз будет именно такой. Но какая разница, ты на два-три дня и на восемь дней ты берешь дождевик, теплые вещи, спальник и палатку. Особенность еще в том, что нужен источник жира — например, топленое масло, и источник солей — изотоник, скажем, — говорит экскурсовод.

Максимальный вес снаряжения, который Петр Кузнецов брал с собой в поход — 25 килограммов. Тогда он уходил с друзьями в горы на 12 дней.

— 25 килограммов — это только звучит страшно. Но это больше вопрос снаряжения — какой у тебя рюкзак. И какая у тебя спина, конечно. Если здоровая спина и хороший рюкзак, то вес не ощущается. И это же всё с опытом приходит. Нельзя просто с дивана пойти в поход на семь или восемь дней. Я, прежде чем пойти в многодневные походы, в однодневных походах активно проходил около четырех месяцев, — говорит Петр.

Прежде чем уйти в многодневные походы, Петр четыре месяца тренировался в однодневных Источник: предоставлено Петром Кузнецовым











О своих походах Петр рассказывает в своем Telegram-канале «Походим по Сибири». Там он публикует описания интересных маршрутов, на которые можно выйти самостоятельно на Олхинском плато, Байкальском и Приморском хребтах.

— Канал я создал еще в 2020 году. Поначалу я не сильно им занимался, даже забрасывал. Развивать начал года полтора назад. Но в целом не так много времени, чтобы им заниматься. У меня ведь основная работа есть, — говорит Петр.

Несмотря на шесть лет активных походов, Петру всё еще есть, о чём рассказывать.

— Иркутская область уникальна тем, что можно в течение лета как минимум, а то и года, каждые выходные куда-то выбираться. Особенно если есть машина, вообще проблем нет. И ты каждый раз будешь выбираться в новое место. Объективно, жизни не хватит все обойти, — говорит Петр Кузнецов.

Обойти все живописные места даже в Иркутской области невозможно даже за всю жизнь, считает Петр Источник: предоставлено Петром Кузнецовым











Тем, кто хочет начать также гулять по Приангарью, экскурсовод советует начинать с малого — с однодневных походов. А затем, потихоньку, набираясь сил, расширять собственную географию.