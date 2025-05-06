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Страна и мир Вечные огни зажглись одновременно в 80 городах России

Вечные огни зажглись одновременно в 80 городах России

Всего по проекту «Храним огонь Победы» к сетевому газу в этом году подключили более 130 мемориалов

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2 комментария
Вечный огонь зажгли на мемориале «Журавли» в Санкт-Петербурге и еще в 79 населенных пунктах страны | Источник: «Храним огонь Победы»Вечный огонь зажгли на мемориале «Журавли» в Санкт-Петербурге и еще в 79 населенных пунктах страны | Источник: «Храним огонь Победы»

Вечный огонь зажгли на мемориале «Журавли» в Санкт-Петербурге и еще в 79 населенных пунктах страны

Источник:

«Храним огонь Победы»

Сегодня, 6 мая, по всей России одновременно вспыхнули 80 новых и реконструированных Вечных огней. Прямую трансляцию этого события увидели тысячи зрителей от Калининграда до Камчатки.

Центральной площадкой стал мемориал «Журавли» в Санкт-Петербурге. Частицу пламени для зажжения Вечного огня доставили из Москвы: накануне ее перенесли на специальную лампаду с Могилы Неизвестного Солдата и передали в Северную столицу. Огонь зажгли в 10 утра по местному времени. В тот же момент вспыхнули огни еще на 79 мемориалах в других городах, от крупных областных центров до небольших поселков и деревень.

Огни в разных городах страны зажглись одновременно в прямом эфире | Источник: кадр прямой трансляции на портале «Храним огонь Победы»Огни в разных городах страны зажглись одновременно в прямом эфире | Источник: кадр прямой трансляции на портале «Храним огонь Победы»

Огни в разных городах страны зажглись одновременно в прямом эфире

Источник:

кадр прямой трансляции на портале «Храним огонь Победы»

— Весь топливно-энергетический комплекс Российской Федерации включился вместе со всем нашим народом в подготовку и проведение важнейшего для нас праздника, — отметил министр энергетики Сергей Цивилев.

Торжественная церемония стала итогом масштабного проекта по переводу более 130 мемориалов на сетевой природный газ. На протяжении двух с половиной месяцев новые Вечные огни поэтапно зажигались в разных уголках страны.

— В рамках газификации регионов России мы подключаем к сетевому газу мемориалы памяти. В год 80-летия Победы каждую неделю по всей стране появлялись новые Вечные огни, — подчеркнул генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и добавил: — В каждой российской семье есть история о своем герое. Пока будут гореть Вечные огни, будет жива память о героях.

Частицы пламени для новых огней передают с действующих мемориалов вот в таких лампадках | Источник: «Храним огонь Победы»Частицы пламени для новых огней передают с действующих мемориалов вот в таких лампадках | Источник: «Храним огонь Победы»

Частицы пламени для новых огней передают с действующих мемориалов вот в таких лампадках

Источник:

«Храним огонь Победы»

Всероссийская акция «Храним огонь Победы» стартовала 21 февраля с зажжения огня в селе Майма Республики Алтай, в День защитника Отечества к сетевому топливу были подключены мемориалы в деревне Хутынь Новгородской области и поселке Комсомолец Тамбовской области.

Следом огни зажглись в Рязанской, Тюменской, Омской, Ярославской, Тверской, Калининградской, Костромской, Владимирской, Московской, Ленинградской, Ульяновской, Псковской, Оренбургской, Орловской и Липецкой областях. Также эстафету приняли Краснодарский и Ставропольский края, Республики Северная Осетия — Алания, Мордовия, Карелия, Адыгея, Коми, Башкортостан, Чувашская и Кабардино-Балкарская.

Чтобы зажечь Вечный огонь на братской могиле в деревне Хотетова Орловской области, сначала пришлось проложить рекордные 884 метра газопровода | Источник: «Храним огонь Победы»Чтобы зажечь Вечный огонь на братской могиле в деревне Хотетова Орловской области, сначала пришлось проложить рекордные 884 метра газопровода | Источник: «Храним огонь Победы»

Чтобы зажечь Вечный огонь на братской могиле в деревне Хотетова Орловской области, сначала пришлось проложить рекордные 884 метра газопровода

Источник:

«Храним огонь Победы»

На части мемориалов раньше работали так называемые Огни памяти, которые зажигались только по праздникам, а теперь их перевели в режим постоянного горения. В некоторых же населенных пунктах Вечные огни в этом году и вовсе зажглись впервые.

Напомним, первый газифицированный Вечный огонь в СССР вспыхнул в 1957 году на Марсовом поле в Ленинграде, от него спустя десять лет был зажжен огонь на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Сегодня в России насчитывается более 1,8 тысячи Вечных огней и Огней памяти.

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Комментарии
2
Гость
13 часов
Мёртвых газифицировать приоритетнее, чем живых.
Гость
12 часов
на картах Германия есть, а ссср - нету....так кто победил????
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