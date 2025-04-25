В Госдуме предложили создать реестр педофилов: новости 25 апреля

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 апреля.
В Таиланде упал самолет
В Таиланде небольшой самолет потерпел крушение недалеко от пляжа Ча-Ам провинции Пхетчабури. Несколько человек погибли. Воздушное судно упало в воду примерно в 100 метрах от берега перед курортом Baby Grand Resort.
На борту были сотрудники полиции. Они выполняли испытательный полет в рамках подготовки к парашютным учениям в районе города Хуахин. Следователи сообщили, что самолет потерял устойчивость вскоре после того, как покинул взлетно-посадочную полосу. Пилоты пытались восстановить управление, но машина рухнула в море. Потерявший управление самолет направлялся в сторону домов, но пилоты увели его от жилого района к воде.
В Подмосковье в результате взрыва погиб генерал
В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль Volkswagen. В результате инцидента погиб как минимум один человек. Им оказался генерал ВС РФ, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Ярослав Москалик.
Ярослав Москалик состоял на службе с 1983 года. В 2015 году он участвовал в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Также Москалик был спикером по темам, связанными с ситуацией в Сирии. Подробнее о жизни генерала — в отдельном материале.
Причиной взрыва автомобиля стало взрывное устройство. По данными правоохранителей, оно было начинено поражающими элементами. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ
Центробанк сохранил ключевую ставку
Центробанк РФ установил ключевую ставку на уровне 21%. Как отметил регулятор, экономика уже начала возвращаться «к траектории сбалансированного роста», однако инфляция до сих пор держится выше 10%.
Базово ключевая ставка в 2025 году будет в диапазоне 19,5–21,5% и снизится до 13–14% в 2026 году. Инфляция, по прогнозам регулятора, должна опуститься до уровня 7–8% в этом году и вернуться к плановым 4% в следующем.
Сама же глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что для снижения инфляции в России необходимо длительное время сохранять жесткую денежно-кредитную политику. По ее словам, пока нельзя сделать однозначный вывод об устойчивости снижения инфляционного давления.
Сохранение высокой ключевой ставки угрожает российской экономике, считают опрошенные Городскими медиа эксперты. О последствиях жесткой денежно-кредитной политики рассказали в материале.
В России подорожало пиво
Цены на пиво в России к марту 2025 года в несетевой рознице выросли на 15% по сравнению с прошлым годом. В среднем литр напитка стоит 165 рублей, по данным оператора фискальных данных «Эвотор».
В Москве цена на пиво составляет 232 рубля за литр, что на 7% выше, чем год назад, а в Санкт-Петербурге — 216 рублей за литр (+17%).
Причинами подорожания стали акцизы, которые повысили для производителей с 1 января 2025 года, и зависимость отрасли от зарубежного хмеля и оборудования. Однако розница старается замедлять процесс роста цен.
Депутаты Госдумы предложили создать реестр педофилов
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с предложением создать публичный федеральный реестр педофилов. Соавтором стала глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
Предполагается, что такая мера повысит эффективность профилактики, выявления и пресечения подобных преступлений. Согласно предложению, россиянам предоставят доступ к данным, включая ФИО, год рождения, адрес, место работы и информацию о транспортном средстве. Инициатива предполагает и объединение баз данных МВД, Следственного комитета и ФСИН, чтобы правоохранительные органы могли оперативно отслеживать передвижения и действия таких лиц, предотвращая рецидивы и нарушения условий надзора. Подобная практика уже применяется в других странах.