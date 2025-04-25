В Госдуме предложили создать реестр педофилов: новости 25 апреля

Детей хотят защитить от опасных взрослых Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 апреля.

В Таиланде упал самолет

В Таиланде небольшой самолет потерпел крушение недалеко от пляжа Ча-Ам провинции Пхетчабури. Несколько человек погибли. Воздушное судно упало в воду примерно в 100 метрах от берега перед курортом Baby Grand Resort.

Самолет потерпел крушение неподалеку от пляжа Источник: khaosod.co.th











На борту были сотрудники полиции. Они выполняли испытательный полет в рамках подготовки к парашютным учениям в районе города Хуахин. Следователи сообщили, что самолет потерял устойчивость вскоре после того, как покинул взлетно-посадочную полосу. Пилоты пытались восстановить управление, но машина рухнула в море. Потерявший управление самолет направлялся в сторону домов, но пилоты увели его от жилого района к воде.

В Подмосковье в результате взрыва погиб генерал

В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль Volkswagen. В результате инцидента погиб как минимум один человек. Им оказался генерал ВС РФ, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Ярослав Москалик.

На месте происшествия работают сотрудники СК Источник: Следком / Telegram

Ярослав Москалик состоял на службе с 1983 года. В 2015 году он участвовал в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Также Москалик был спикером по темам, связанными с ситуацией в Сирии. Подробнее о жизни генерала — в отдельном материале.

Причиной взрыва автомобиля стало взрывное устройство. По данными правоохранителей, оно было начинено поражающими элементами. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ

Центробанк сохранил ключевую ставку

Центробанк РФ установил ключевую ставку на уровне 21%. Как отметил регулятор, экономика уже начала возвращаться «к траектории сбалансированного роста», однако инфляция до сих пор держится выше 10%.

Базово ключевая ставка в 2025 году будет в диапазоне 19,5–21,5% и снизится до 13–14% в 2026 году. Инфляция, по прогнозам регулятора, должна опуститься до уровня 7–8% в этом году и вернуться к плановым 4% в следующем.

Сама же глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что для снижения инфляции в России необходимо длительное время сохранять жесткую денежно-кредитную политику. По ее словам, пока нельзя сделать однозначный вывод об устойчивости снижения инфляционного давления.

Сохранение высокой ключевой ставки угрожает российской экономике, считают опрошенные Городскими медиа эксперты. О последствиях жесткой денежно-кредитной политики рассказали в материале.

В России подорожало пиво

Цены на пиво в России к марту 2025 года в несетевой рознице выросли на 15% по сравнению с прошлым годом. В среднем литр напитка стоит 165 рублей, по данным оператора фискальных данных «Эвотор».

В Москве цена на пиво составляет 232 рубля за литр, что на 7% выше, чем год назад, а в Санкт-Петербурге — 216 рублей за литр (+17%).

Причинами подорожания стали акцизы, которые повысили для производителей с 1 января 2025 года, и зависимость отрасли от зарубежного хмеля и оборудования. Однако розница старается замедлять процесс роста цен.

Депутаты Госдумы предложили создать реестр педофилов

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с предложением создать публичный федеральный реестр педофилов. Соавтором стала глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.