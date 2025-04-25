«Когда женятся на одной — всё время ругаются!» 39 жен и почти сотня детей — история Зионы Чана

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Зиона Чана прожил жизнь настоящим королем, пусть и только в своей деревне. Являясь главой религиозного культа, который разрешает многоженство, он сыграл 39 свадеб. Точное число его детей до сих пор неизвестно, называют оценки в 88 или 94 человека.

Когда дети Зионы сами обзаводились семьями, они не уезжали из отчего дома, а наоборот, приводили в него новых членов клана. Так в «Доме нового поколения», четырехэтажном жилище Зионы, и оказалось около 180 человек, поселившихся там как община. Пока одни вели домашнее хозяйство, другие строили, занимались изготовлением вещей на продажу, учили и воспитывали детей.

Члены семьи Зионы построили стадион и ферму. Благодаря каждодневному труду их деревня отличается достатком на фоне близлежащих индийских поселений.