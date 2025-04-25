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Страна и мир «Когда женятся на одной — всё время ругаются!» 39 жен и почти сотня детей — история Зионы Чана

«Когда женятся на одной — всё время ругаются!» 39 жен и почти сотня детей — история Зионы Чана

Как он уживался с 39 супругами, а главное, как они умудрялись ладить друг с другом?

1 571
4 комментария
Источник:

Городские медиа

Зиона Чана прожил жизнь настоящим королем, пусть и только в своей деревне. Являясь главой религиозного культа, который разрешает многоженство, он сыграл 39 свадеб. Точное число его детей до сих пор неизвестно, называют оценки в 88 или 94 человека.

Когда дети Зионы сами обзаводились семьями, они не уезжали из отчего дома, а наоборот, приводили в него новых членов клана. Так в «Доме нового поколения», четырехэтажном жилище Зионы, и оказалось около 180 человек, поселившихся там как община. Пока одни вели домашнее хозяйство, другие строили, занимались изготовлением вещей на продажу, учили и воспитывали детей.

Члены семьи Зионы построили стадион и ферму. Благодаря каждодневному труду их деревня отличается достатком на фоне близлежащих индийских поселений.

Сам патриарх скончался в 2021 году в возрасте 76 лет. Его сыновья не пошли по его стопам и не заводят десятки жен. Членам семьи также разрешено уходить из родного дома и переезжать в другие места. Но большинство членов семьи до сих пор живет под одной крышей. Удивительная история этого семейства — в коротком видео.

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Комментарии
4
Гость
25 апреля, 19:54
так то индиец, Индия это крупнейшая демократия там можно жить и зарабатывать а здесь большинство еле одну прокормить могут - всюду налоги поборы штрафы сборы а ещё добровольно принудительно собирают на какие скажут нужды
Гость
25 апреля, 20:08
это потому что там нет плана по которому всё идёт без времени на раскачку а ещё они не содержат весь мир и никому не раздают свои деньги, продовольствие, нефть, газ , лес итд в Индии как и в Швеции это от избытка а у нас нищета
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