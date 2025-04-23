Пляжи и гостевые дома здесь забиты людьми. С какими разочарованиями могут столкнуться туристы на популярных курортах

Далеко не всех устраивает нынешнее состояние Адлера Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Каждый год в Краснодарский край летом съезжаются миллионы туристов со всей страны. Их привлекают теплое море, свежий воздух, чистые пляжи и ласковое солнце. Вот только некоторые курорты могут совсем не оправдать ожиданий. О каких же местах идет речь? Рассказывают наши краснодарские коллеги из 93.RU.

Анапа

На минувшей неделе Роспотребнадзор окончательно признал: пляжные зоны в Анапе и Темрюкском районе не соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам. Это значит, что их не откроют для туристов в курортный сезон — 2025/2026 или же до «полной очистки побережья». А когда это будет, никто не знает. Поэтому побережье Черного моря частично закрыли для купания: 141 пляж в Анапском районе и 9 пляжей в Темрюкском районе.

Но и до ЧП отдыхать в Анапе любили далеко не все: море здесь достаточно мелкое, в летние месяцы полно медуз, а кроме того, здесь постоянно цветут водоросли, источая неприятный запах и мешая отдыхающим наслаждаться прозрачной водой.

Геленджик имеет свои ярко выраженные плюсы и определенные минусы Источник: читатели 93.RU











Геленджик

От мазута Геленджик не пострадал, но к уровню сервиса, чистоте воды и санитарному состоянию пляжей у людей тоже есть претензии. Чистый воздух, пропитанный ароматом сосен, не всегда спасает ситуацию, а стоячая вода в бухте нередко способствует развитию кишечных заболеваний у отдыхающих. Многим не нравится купаться в мутной воде с мусором. Высокие цены при отсутствии должного сервиса являются еще одним фактором, отпугивающим потенциальных отдыхающих.

Туапсе

Этот город многие справедливо считают не курортом, а в первую очередь портом. Сюда заходят грузовые корабли и танкеры, а туристы здесь отдыхают на свой страх и риск. Прибавьте постоянные пробки и шум от проходящих поездов. Скудный выбор развлечений и небольшое количество точек общепита дополняют безрадостную картину.

Переезд в Новороссийск отличается от туристической поездки Источник: администрация Новороссийска











Новороссийск

Отдых в Новороссийске может не всем нравиться по нескольким причинам. Во-первых, это портовый город, и атмосферу могут портить промышленная деятельность и шум. Во-вторых, пляжи, как правило, не такие ухоженные, как в курортных зонах. Кроме того, инфраструктура для отдыха может быть ограниченной, и не всегда есть достаточное количество развлекательных мероприятий. Наконец, климат в летние месяцы может быть довольно жарким и влажным, что не все переносят хорошо.

Адлер

Отпуск в Курортном городке Адлера может стать не лучшей идеей. Главный минус этой локации — невероятная переполненность. Пляжи и гостевые дома здесь забиты людьми. Уровень сервиса оставляет желать лучшего. Есть вопросы к санитарному состоянию, и в сезон здесь нередки случаи повышенной заболеваемости кишечными инфекциями.