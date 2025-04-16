В Вашингтоне объявили праздник в честь хоккеиста Овечкина: новости 16 апреля

Овечкин стал достоянием Вашингтона Источник: Alex Ovechkin / Telegram











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 16 апреля.

Демограф обвинил россиянок в беспечной сексуальной активности

Для снижения количества абортов в России женщины должны воздерживаться от интимной близости до брака. О том, что девушкам нужно «не раздвигать ноги до свадьбы», заявил руководитель Института демографического развития Руслан Ткаченко. По его словам, если бы женщины вели себя иначе, число прерываний беременности было бы ниже.

При этом он добавил, что счастливый брак не выгоден для государства с экономической точки зрения. Поскольку такие люди не тратят лишние деньги.

«А если два придурка, которые не умеют коммуницировать, [создают семью], они запускают целую систему коммерческих мероприятий с выводом денег и ростом ВВП. Поэтому и выгодно, чтобы семья была разрушена», — сказал Ткаченко, объяснив, что такие пары тратят деньги на психологов, сантехников и рестораны.

В России дешевеют куличи

Стоимость набора продуктов, которые можно приобрести в крупных российских сетях для приготовления небольшого кулича, за год упала на 9,4%, гласит информация из данных АКОРТ. На снижение стоимости ингредиентов на растительном масле повлияли подешевевшие куриные яйца, мука и сахар. О разных рецептах традиционного блюда рассказали в отдельном материале.

Купить готовые куличи можно тоже по вполне демократичным ценам. За маленький 100-граммовый кулич придется заплатить 47,5 рубля, пишет ТАСС, за 300-граммовый — 185 рублей, а кулич более 600 граммов — 565 рублей.

Как подсчитали в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», цена на традиционный пасхальный набор в 2025 году выросла на 10% по сравнению с 2024 годом и составила 1128 рублей. В него входит готовый кулич, десяток яиц, набор красителей на Пасху. Без последнего стоимость составит 499 рублей.

В России ужесточат правила поступления в вузы

Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий правила поступления в вуз после колледжа. Новый порядок начнет действовать со следующего учебного года.

Согласно закону, поступление в университет из колледжей, техникумов и профессиональных училищ без сдачи ЕГЭ будет возможно только на схожие специальности. Соответствие профилей программ высшего и среднего профессионального образования также будет определять вуз. Прием на обучение будет проводиться на основе результатов внутренних экзаменов.

Задержали бывшего губернатора Курской области

Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова задержали по подозрению в мошенничестве. Его обвиняют в причастности к хищению бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений. Вместе с ним задержали и его бывшего первого зама Алексея Дедова.

Предположительно, поводом стали показания бывшего гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина, которого ранее арестовали по делу о хищении при строительстве фортификаций. Его задержали в декабре 2024 года. В том же месяце Смирнов сложил полномочия губернатора.

Политику грозит до десяти лет лишения свободы.

В Вашингтоне появится праздник в честь Александра Овечкина

В Вашингтоне 11 апреля 2025 года объявили Днем Александра Овечкина. Об этом говорится в заявлении мэра столицы Мюриел Баузер, опубликованном в аккаунте «Вашингтон Кэпиталз» в соцсети Х. Также «Вашингтон Кэпиталз», где играет хоккеист, 11 апреля устроил церемонию чествования Овечкина для фанатов.