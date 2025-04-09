Москвичка родила ребенка прямо во время пожара в роддоме: новости 9 апреля

Эвакуация из горящего роддома Источник: МЧС России

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 апреля.

Россиян предупредили о новых схемах мошенничества

Мошенники активно используют страх выпускников перед ЕГЭ, предлагая незаконные способы «гарантированных» высоких баллов. Адвокат Шон Бетрозов рассказал, что с каждым годом схемы обмана усложняются.

Одна из самых распространенных афер — продажа фальшивых контрольно-измерительных материалов (КИМ). Мошенники создают фейковые сайты и телеграм-каналы, предлагая КИМы за деньги, но на практике это оказываются архивные варианты или сфабрикованные задания.

Также популярна схема сдачи экзамена за другого человека, несмотря на строгий контроль. Мошенники выдают себя за сотрудников ФИПИ или Рособрнадзора, обещая доступ к «закрытым серверам» с материалами, хотя такие базы данных надежно защищены.

Пик активности мошенников приходится на период с февраля по июнь, когда они распространяют слухи об усложнении заданий.

Для защиты адвокат порекомендовал не доверять сомнительным источникам, проверять репетиторов, не передавать данные незнакомцам. Реальные шансы обойти систему ЕГЭ крайне малы. Если деньги уже переведены аферистам, следует немедленно обратиться в полицию, предоставив доказательства, передают «Известия».

Однако от мошенников страдают не только обеспокоенные предстоящим ЕГЭ школьники, но также граждане, которые пытаются арендовать жилье на российских курортах

Злоумышленники размещают в соцсетях видео с предложениями о выгодной аренде, используя недавно созданные аккаунты и искусственно накручивая просмотры. В переписке они предлагают «безопасное бронирование» без предоплаты, требуя внести один рубль для гарантии намерений. После этого они отправляют ссылку на фейковый сайт, который выглядит как популярный сервис бронирования.

На iOS пользователей перенаправляют на страницу оплаты, где они вводят данные карты и получают СМС-код. Мошенники могут попросить отправить код или скриншот. На Android после установки «фирменного» приложения им также предлагают ввести данные карты и код из СМС. Это вредоносное приложение перехватывает данные и позволяет списать все деньги со счета.

Специалисты в сфере борьбы с киберпреступностью компании F6 советуют избегать предложений аренды по ценам ниже рыночных и с условием оплаты «всего за один рубль». Рекомендуется проверять аккаунты и не переходить по ссылкам от незнакомцев, передает РБК.

Пожар в московском роддоме

В среду, 9 апреля, в роддоме на Госпитальной площади в Москве произошел пожар. В здании находились люди, их эвакуировали. Возгорание началось на седьмом этаже.

В результате происшествия удалось спасти 39 человек, никто не пострадал. Кроме того, во время пожара родила одна из пациенток.

Источник: Осторожно, Москва / Telegram

Пока спасатели ликвидировали возгорание и эвакуировали людей, медики оперативно переместили четверых рожениц в безопасное место и обеспечили всю необходимую помощь. Одна из них родила здорового малыша. Он находится под наблюдением, передает «Газета.Ru».

Площадь пожара составила 50 кв. м. К 08:00 мск открытое горение было ликвидировано. Пациентов и сотрудников разместили в другом корпусе.

В МЧС сообщили, что причиной пожара стало короткое замыкание, передает ТАСС.

Apple утратила статус самой дорогой компании в мире

В течение последних четырех торговых сессий акции американской технологической компании Apple подешевели на 23%, что привело к потере статуса самой дорогой компании в мире. Теперь это место занимает другой технологический гигант — Microsoft. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Накануне, в период закрытия торгов, стоимость акций Microsoft и Apple составляла 2,64 и 2,59 триллиона долларов соответственно. До введения пошлин на импорт товаров из-за рубежа, инициированных президентом США Дональдом Трампом, капитализация каждой из компаний превышала 3 триллиона долларов.

Как отмечает CNBC, Apple, поддерживая тесные торговые отношения с Китаем, больше других американских компаний в этой отрасли пострадала от тарифной политики США. По мнению аналитиков швейцарского банка UBS, в условиях действия тарифов цена iPhone 16 Pro Max в США может вырасти на 350 долларов.

Подросток чуть не ослеп от однодневных линз

Врачи из центра НИИ НДХиТ Рошаля спасли зрение 16-летнему подростку. Молодой человек не снимал контактные линзы на протяжении трех месяцев.

Из-за этого шестнадцатилетний пациент начал жаловаться на сильную боль в глазах, покраснение, слезотечение, отек век и ухудшение зрения. Бригада скорой помощи доставила подростка в центр Рошаля.

Он рассказал, что носил контактные линзы ежедневно, не снимая их. При этом линзы были однодневными.

В левом глазу подростка обнаружили язву роговицы, а в правом — инородное тело в виде тканевой ворсинки. Об этом сообщили в центре Рошаля радиостанции «Говорит Москва».

«На фоне язвы был высокий риск перфорации и расплавления слоев роговицы, что могло привести к тяжелому воспалению и даже слепоте», — рассказала офтальмолог Ксения Тараскова.

Глаза подростка после ежедневного ношения однодневных линз Источник: Минздрав МО











После семи дней лечения пациент чувствует себя хорошо. В ближайшее время ему предстоит пройти реабилитацию и отказаться от контактных линз как минимум на полгода.

Россиянка разбила голову, делая селфи на курорте

На Бали госпитализировали 27-летнюю россиянку, сообщает телеграм-канал SHOT. Девушка фотографировалась на пляже Биас Тугел в Падангбае, когда ее сбило волной. Она упала головой на кораллы, получила травмы черепа и ног.

Пострадавшую экстренно доставили в местную больницу, а позже транспортировали в более крупную клинику для продолжения лечения.