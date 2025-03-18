В Ленобласти разбился военный вертолет. Все на борту погибли: новости 18 марта

Воздушное судно упало в безлюдной местности Источник: ДПС ЛО|СПб / Telegram

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 18 марта.

Крушение вертолета

В Ленинградской области разбился вертолет Ми-28, сообщили в Минобороны. Борт выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Внутри находились два пилота, они погибли.

Как уточняет телеграм-канал «112», трагедия произошла в безлюдной местности в Волосовском районе. После падения вертолет загорелся.

На место авиакатастрофы прибыла поисково-спасательная группа и комиссия ВКС.

Житель Белгорода лишился руки из-за атаки БПЛА

Беспилотники ВСУ атаковали территорию России в ночь на 18 марта. Под удар попал город Белгород.

Глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил, что в результате падения обломков при отражении атаки был нанесен ущерб торговому центру. Во время атаки пострадал один человек.

«У 18-летнего мужчины минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой руки на уровне предплечья. В настоящее время медики проводят ему операцию, после чего он будет госпитализирован в отделение реанимации. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое», — объяснил Гладков.

В ту же ночь атаке подверглись несколько населенных пунктов Белгородской области, включая сёла, поселки и хутора. В результате атак были повреждены здания и транспортные средства. К счастью, обошлось без пострадавших.

Российским школьникам хотят позволить работать в каникулы

Работодатели смогут нанимать подростков от 14 до 18 лет на работу в выходные и каникулы. Но только тех, кто трудоустраивается через службу занятости.

«Работодатель имеет право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемой в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой», — цитирует ТАСС содержимое документа.

Информация об этом содержится в поправках ко второму чтению, которые планирует поддержать профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. В случае их принятия новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

Стендап-комик Андрей Останин пытался покинуть Россию после шутки над инвалидом в метро

Стендап-комика Артемия Останина задержали при попытке пересечь границу России и доставили в Москву для допроса в Следственный комитет. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба СК РФ.

В отношении Останина заведено уголовное дело о «возбуждении ненависти, а равно унижении человеческого достоинства». По версии следствия, 15 марта он высказывал «враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность».

СК ссылался на информацию из соцсетей, где утверждалось, что оскорбительные комментарии касались участника СВО. Останин отрицал это в разговоре с «Осторожно, новости», пояснив, что речь шла о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте». Комик уверяет, что не упоминал СВО. Он считает привязку этой шутки к спецоперации вымыслом блогеров и СМИ.

Комик раскаивается на допросе в Столичном СК Источник: Следственный комитет

Масштабная эпидемия ротавируса в Египте

В Египте на курорте Макади в 35 км к югу от Хургады вспыхнула эпидемия ротавируса среди россиян. Туристы жалуются на сильную рвоту, диарею и обмороки через 3–5 дней после заселения в отели.

Некоторые уже попали в больницы с диагнозом «ротавирусная инфекция». Отдыхающие связывают заболевание с качеством воды, жалуются на неприятный запах из-под крана. Болеют не только взрослые, но и дети. У малышей среди распространенных симптомов ротавирусной инфекции также наблюдаются высыпания на лице.

Одна из мам рассказала SHOT, что у ее дочери на отдыхе поднялась температура и началась рвота. В больнице врачи ошибочно прокапали ребенка и чуть не вырезали аппендицит. Женщина отметила, что дальше ей пришлось лечить дочь в номере отеля. После массовой вспышки в один из отелей приехала делегация с докторами, и персонал начал работать в одноразовых перчатках.

Однако после этих сообщений в АТОР опровергли массовую вспышку заболевания туристов в Египте, сообщение опубликовано в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России.

У Филиппа Киркорова скончался отец

Сегодня, 18 марта, не стало выдающегося деятеля искусства, народного артиста Российской Федерации Бедроса Киркорова. Эту печальную новость сообщил его сын, известный певец Филипп Киркоров.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — написал Филипп Киркоров в своем Telegram-канале.

Он призвал ценить каждый момент, проведенный с родными. По информации, предоставленной директором артиста Екатериной Успенской, отец Филиппа ушел из жизни в домашней обстановке. Причиной смерти стала остановка сердца.

В прошлом году у Бедроса Киркорова появились осложнения на фоне проблем с сердцем. Певец пожаловался, что не может ходить из-за боли в ногах и слабости. Тогда ему провели процедуру очистки крови для улучшения общего состояния.

Переговоры Путина и Трампа

Сегодня прошли переговоры президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Первыми об их начале сообщили в Белом доме.

«Президент Трамп в настоящее время находится в Овальном кабинете, разговаривая с президентом России Владимиром Путиным. Разговор проходит хорошо», — сообщил представитель Белого дома.

Президент США Дональд Трамп в преддверии переговоров с президентом России Владимиром Путиным был настроен «серьезно» на достижение мира на Украине. Об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс. Он уверен, что Трампу удастся добиться этого за короткий промежуток времени, передает телеканал NewsNation.