«Фонтаны танцуют „Калинку-Малинку“». Россиянка отдохнула в Дубае за 50 тысяч и рассказала, как бесплатно развлечь себя в ОАЭ

Наталья провела неделю в ОАЭ Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Фотограф из Нижнего Новгорода Наталья Бурухина провела недельный отпуск в Дубае. Девушка поехала в несезон, и, как оказалось, это лучшее время для отдыха в ОАЭ. Путевка с перелетом, трансфером, проживанием и завтраками обошлась ей всего в 50 тысяч рублей. А на месте оказалась куча способов развлечься бесплатно. Подробности и невероятные фото из Эмиратов — в материале наших коллег из NN.RU.

Безопасно и чисто, но долго: плюсы и минусы отдыха в Дубае

Февраль — один из самых холодных месяцев в Дубае. Этот период среди туристов считается несезоном, так как город накрывают песчаные бури. Но нашу героиню это не только не испугало, а даже заинтересовало.

— Я никогда не видела песчаные бури! Мне было бы даже интересно на них посмотреть! — поделилась Наталья.

Хорошо это или плохо — никакие бури туристку в ОАЭ не застали. Страна встретила приятной погодой с теплыми ветрами. Температура воздуха днем была максимально комфортной — +22… +28 градусов. А вот вечером на улице было прохладно, после захода солнца приходилось накидывать кофту.

Наталья считает февраль идеальным временем для поездки в Эмираты. С одной стороны, погода позволяет купаться в море — да, оно не очень теплое, но температура приемлемая.

— Как у нас летом в водоемах купаешься, сначала немного привыкаешь к температуре, а потом нормально, — отметила Наталья.

С другой — можно ходить на множество экскурсий и не страдать на жаре. Ну и, конечно, одно из самых приятных — цены. Путешественница рассказала, что в сезон стоимость путевки достигает 150 тысяч рублей, а ей удалось урвать ее за 52 тысячи. Хоть туристы и говорят, что в Дубай надо ехать с внушительной суммой, Наталья нашла для себя много бесплатных развлечений и даже местный аналог Fix Price — Day to Day, где можно закупаться по демократичным ценам. Например, там она нашла продукты по ценам как в России, сувениры, которые в центре продают в три раза дороже, и нашумевший дубайский шоколад всего за 600 рублей. В то время как в туристических зонах точно такой же сбывают почти по 4,5 тысячи за плитку.

А еще этот город — отличный вариант для тех, кто особенно сильно заботится о безопасности. Например, в ресторане, когда занимаешь место, можно просто положить телефон на стол и не бояться, что его украдут. На дорогах тоже безопасно. Водители всегда останавливаются, когда на проезжей части появляется пешеход — даже если вне перехода. Это связано в том числе с тем, что в ОАЭ выписывают очень большие штрафы за нарушение ПДД.

Ночной вид с 23-го этажа Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Если говорить о минусах города, Наталья выделила два основных аспекта: очень большие расстояния и множество правил при общении с местными жителями.

— Весь отпуск мы постоянно ходили, ходили и ходили. Дойти до метро — 15 минут. От входа в подземку до самой станции — еще 15 минут. Примерно час приходилось ехать на поезде. Потом опять проходить долгий путь до остановки. Еще 30 минут на автобусе — в городе сильные пробки, — рассказала она.

Что до разнообразных правил, гид рекомендовал туристам не взаимодействовать с местными жителями. И не есть в общественных местах, не считая кафе и рестораны. Зато благодаря этим моментам в городе очень чисто, рассказала Наталья. Например, в метро мягкие и удобные диваны — будто сидишь в своей гостиной, а не едешь на общественном транспорте. И нигде нет ни пятнышка.

К слову, в крайних вагонах метро открывается красивый вид на дорогу через панорамные окна. Один из таких вагонов — женский, другой — ВИП, за который надо отдельно доплачивать. В остальных вагонах мужчины и женщины ездят вместе. Цена на проезд здесь не фиксированная и зависит от расстояния.

Красиво в Дубае выглядят даже переходы в метро. Кстати, часто они выходят не на улицу, а сразу в какие-то интересные места. Так, по белому футуристическому тоннелю Наталья попала в Музей будущего.

— Везде всё очень красивое. Нет никакой отвалившейся плитки или мусора. Для меня это удивительно, так как мы привыкли, что переход — это что-то неприглядное, — отметила туристка.

Переход из метро в Музей будущего Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











А еще Дубай — отличное место для тех, кто боится разных насекомых или животных. Наталья рассказала, что здесь нет комаров или мошек, даже бездомных собак на улице не встретишь.

Среди значительных плюсов также автоматы с бесплатной питьевой водой и чистые туалеты почти на каждом шагу. Поэтому прогулки здесь максимально комфортны.

Развлечения в Дубае: куда сходить бесплатно

Одно из самых красивых мест, которое посетила наша героиня во время отпуска, Музей будущего. Вернее, не само пространство, а его большой футуристичный холл, где бегает собака-робот, под потолком летает огромная рыба, похожая на воздушный шар, а люди поднимаются на лифтах-капсулах.

— Это очень интересно и необычно. В сам музей мы попасть не смогли, билеты надо покупать заранее. А вообще, у него интересная концепция: если все музеи, как правило, рассказывают нам о прошлом, то здесь показано то, как будет жить человек в будущем, — отметила Наталья.

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Еще одна бесплатная и красивая локация находится в Dubai Mall. Если пройти через магазин Apple, можно выйти на смотровую площадку, с которой открывается роскошный вид. К слову, виды на самое высокое здание в мире — Бурж-Халифу — тоже бесплатные. Наталья рассказала, что здесь куча самых разных и интересных фотолокаций на любой вкус.

«Крылья Мексики» — одно из любимых мест туристов для фото Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











В ТЦ также есть огромный аквариум с рыбами, который по сути заменяет поход в океанариум, и 24-метровый водопад с ныряльщиками за жемчугом. Инсталляция проходит через четыре этажа центра и посвящена некогда главному ремеслу страны — добыче жемчуга.

Еще во время прогулок Наталью впечатлило шоу фонтанов в искусственном озере рядом с Dubai Mall. По вечерам его запускают каждые полчаса с 18 до 23 часов. Девушка поделилась, что видела шоу на кадрах в интернете, но с экрана телефона оно не привлекало ее. А вживую хотелось остаться у фонтана и насладиться красивым зрелищем под приятную музыку.

Шоу фонтанов Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











— А один раз я вышла из Dubai Mall, а там фонтаны танцуют «Калинку-Малинку». Приятно было услышать русскую народную песню в Эмиратах посреди бела дня, — вспомнила путешественница.

В Дубае также интересно пройтись по местным рынкам. Вопреки стереотипам, этот большой город не состоит из одних только высоток. Здесь много районов с малоэтажной застройкой. А на рынках всё можно попробовать бесплатно: конфеты, пастилу, пахлаву и другие арабские сладости. Ну и, конечно, безвозмездно можно искупаться на пляже.

В Дубае есть платные и бесплатные пляжи Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Дубайские небоскребы: сколько стоит насладиться роскошным видом

На некоторые развлечения Наталье всё же пришлось потратиться. Например, посмотреть на город с высоты небоскребов — удовольствие не из дешевых. На Бурдж-Халифу туристка даже не стала пытаться попасть: там очень большие очереди. Зато рядом с самым высоким в мире зданием стоит небоскреб чуть пониже. Билет — в два раза дешевле. В здании находится смотровая площадка Sky Views, посетить которую можно за 2400 рублей, и стеклянная горка. Скатиться по ней стоит 725 рублей.

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— Горка находится за пределами здания, снаружи фасада. Тебя выкидывают на эту горку, а под тобой пустота в 52 этажа, и ты просто по стеклу съезжаешь над пропастью. Сама горка не длинная и не быстрая, но нервишки здесь пощекотать можно, — рассказала туристка.

Потом девушка забралась еще на одну дубайскую высотку за 3200 рублей. С этого здания открывался вид на пальмовый остров. Его так называют из-за ландшафтных особенностей — сверху он выглядит как дерево с длинными ветвями.

— Дубай очень красивый, комфортный и богатый город. Здесь можно увидеть роскошную жизнь. По дорогам ездит много всяких Ferrari и Maserati. Можно встретить приезжающих к ТЦ шейхов, которым открывают двери и которых встречают сотрудники магазинов. Возможно, эта лакшери-картинка и привлекает сюда людей. Мне понравился отдых здесь, но, кажется, он на один раз, — заключила Наталья.

На улицах много дорогих машин Источник: Наталья Бурухина / NN.RU









