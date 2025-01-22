В Германии беженец из Афганистана напал на группу малышей-детсадовцев, есть погибшие: новости 22 января

Мемориал неподалеку от места нападения в Германии. Горожане принесли цветы, свечи и игрушки Источник: Heiko Becker / REUTERS











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 22 января.

В Германии беженец из Афганистана напал на детсадовцев

Афганский беженец с ножом напал на группу детского сада в парке в центре баварского города Ашаффенбурга. Известно о двоих погибших, включая ребенка, пишет Bild.

Нападение произошло в центре города. Мужчина атаковал собравшихся в парке людей, включая группу детского сада. По данным газеты, жертвами стали 41-летний мужчина и двухлетний мальчик.

Также, по словам полиции, еще два человека с тяжелыми ранениями находятся на лечении в больнице. Среди пострадавших тоже есть ребенок.

Предполагаемый нападавший — 28-летний афганец, который, по информации Bild, ранее уже привлекал внимание из-за психических проблем. Как сообщает Spiegel, задержанный носит имя Энамуллах О. и проживает в центре для беженцев. Мотивы нападения выясняются.

Цены на икру падают

В России лососевая икра в 2025 году начала дешеветь. Об этом говорят данные аналитического центра Рыбного союза.

— На четвертой неделе января мы фиксируем очередное снижение цен на лососевую икру по всем видам. Маркер цены — стоимость продукции в крупнейшей специализированной сети: 1 кг икры горбуши продается в диапазоне 8–10,6 тысячи рублей, кеты — 9,8 тысячи рублей, кижуча — 11,6 тысячи рублей, нерки — 9,6 тысячи рублей, — сообщил председатель союза Александр Панин.

В беседе с ТАСС он отметил, что данные цены приблизительно на 10% ниже тех, что были в декабре, и на 15–20% — в ноябре.

В Челябинске украли 100 кг икры

Снижение цен на деликатес не повлияло на жителей Челябинска, они всё равно решили не тратиться. Со склада одного из магазинов воры вынесли центнер красной икры.

— Камер и сигнализации на складе не было, только в этот день рабочие приехали их монтировать, — объяснила владелица магазина.

Стоимость украденного оценили в 1 015 200 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 (кража в особо крупном размере). Виновникам может грозить до 10 лет лишения свободы. В полиции Челябинска сообщили 74.RU, что сейчас проводят все необходимые мероприятия для поимки преступников.

Путин переназначил генпрокурора России

Президент России Владимир Путин переназначил Игоря Краснова на должность генерального прокурора РФ. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.

Игорь Краснов — генпрокурор РФ, член Совета Безопасности, Совета при президенте по противодействую коррупции, действительный государственный советник юстиции. Он работал в органах прокуратуры с 1997 года, до 2016 года был старшим следователем по особо важным делам, затем его назначили заместителем председателя Следственного комитета РФ. В 2020 году Краснов сменил Юрия Чайку на посту генпрокурора.

«Назначить Краснова Игоря Викторовича на должность генерального прокурора РФ», — говорится в документе.

Срок полномочий на этом посту в России составляет пять лет. Однако по истечении могут переназначить того же человека.

Смерть Лермонтова предложили расследовать

Следственный комитет РФ попросили взяться за расследование смерти поэта Михаила Лермонтова. С таким предложением к ведомству обратился депутат от партии «Справедливая Россия» Николай Бурляев.

— Убедительно прошу вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России, — приводит цитату из документа РИА Новости.

Согласно официальной версии, поэта убили на дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым у подножия горы Машук (рядом с Пятигорском) 27 июля 1841 года. Лермонтову в тот момент было 27 лет. По словам депутата, пуля попала в тело поэта по невероятной траектории — «снизу вверх, под углом почти в 40 градусов», из чего депутат сделал вывод, что следствие, проведенное после этого, было недобросовестным.

К слову, сам Бурляев снял фильм «Лермонтов» с собой в главной роли в 1986 году. Однако в прокат картина так и не вышла. Тогда режиссер обвинил в этом масонов.

На берегах Черного моря — новые выбросы нефтепродуктов

На побережье Черного моря вновь выбросило нефтепродукты. Новые случаи фиксируются на 20 участках берегов в Севастополе, Крыму и Краснодарском крае, сообщает МЧС России.

Источник: МЧС России

В это время волонтеры вместе со специалистами убирают мазут с черноморского побережья Краснодарского края и Крыма. В обоих регионах ввели режим ЧС из-за сложившейся ситуации.

В начале специалисты предупреждали, что морские обитатели серьезно пострадают из-за выброса нефтепродуктов с танкеров «Волганефть». Но актуальные тесты и анализы черноморской рыбы, выловленной после ЧП с разливом мазута из танкера, не показывают превышения концентрации вредных веществ. Но вопрос, что именно нужно в ней искать, пока остается открытым. Об этом на пресс-конференции рассказал министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.

У российских заключенных могут появиться котики

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Георгий Арапов предлагает разрешить российским заключенным заводить домашних животных. Свою инициативу он направил в Минюст РФ.

— Считаю необходимым рассмотреть возможность разрешить заключенным, которые демонстрируют хорошее поведение и высокую степень дисциплины, взаимодействовать с домашними животными в качестве дополнительной меры по социализации заключенных, — приводит текст документа РИА Новости.

По мнению депутата, это поможет развитию чувства ответственности и эмпатии у заключенных, снижению уровня их агрессии. В результате уровень рецидивов может снизиться, а шансы на социализацию — повыситься.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева сообщила изданию «Страсти», что не раз видела животных в камерах. Хотя, по словам правозащитницы, официально это никогда не приветствовалось.

— Считаю, что эта практика была бы гуманной и оправданной. Она помогала бы снимать стресс, развивать человеколюбие, — подчеркнула Меркачева.

Бывшего ростовского губернатора хотят лишить неприкосновенности

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Совет Федерации с представлением о лишении сенатора Василия Голубева неприкосновенности. Причиной стало расследование, связанное с крупнейшими закупками донского Минтранса, среди которых числится и проект «Западная хорда».

Западная хорда, или, как еще называют, западный обход Ростова, планировали сделать дублером улицы Малиновского и звеном будущей кольцевой автодороги. Минтранс Ростовской области в 2021 году оценил проект в 30 миллиардов рублей. Начинаться обход должен был на 9-м километре трассы Ростов — Таганрог.

Собеседник 161.RU сообщил, что материалы дела, которые получили на руки силовики, стали основанием для лишения неприкосновенности Голубева.