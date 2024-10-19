Звезда шоу «Холостяк» умерла в 31 год: звездные новости недели

Девушка была звездой журнала Playboy Источник: Вероника Мурашкина / Vk.com











Скончалась участница шоу «Холостяк», звезда журнала Playboy 31-летняя уроженка Новосибирска Вероника Мурашкина. Суд определил, с кем будет жить сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.

В мире знаменитостей всегда происходит что-то интересное. Давайте узнаем, какие события случились у звезд на этой неделе.

Российские врачи спасли Витаса от слепоты

Несколько месяцев назад у 45-летнего Виталия Грачева возникло отслоение сетчатки глаза из-за того, что 30 лет своей карьеры он выступал под софитами и прожекторами. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Артист стал известен благодаря исполнению композиции «Опера № 2».

Грачеву уже приходилось несколько раз проходить операции на глазах, и какое-то время он даже носил темные очки, почти ничего не видя. С момента последней операции прошел месяц, и, по словам родных, артист чувствует себя хорошо. Однако теперь ему противопоказаны яркие вспышки света.

Выступление артиста Источник: Vitasroom / Instagram (экстремистская организация, деятельность соцсети запрещена в РФ)

Скончалась участница шоу «Холостяк»

Скончалась модель журнала Playboy, которая в 2017 году участвовала в пятом сезоне шоу «Холостяк» с актером Ильей Глинниковым (сериалы «Интерны», «Крыша мира»). Девушка — уроженка Новосибирска, ей был 31 год.

На странице Вероники Мурашкиной в социальной сети ее мама оставила пост, в котором сообщила, что близкие и родственники Вероники не намерены комментировать смерть девушки.

В 2020 году Мурашкина попала в ДТП, после чего долго восстанавливалась, собирали ее ногу по кусочкам. Карьеру модели пришлось завершить.

В последние годы Вероника почти перестала выходить в свет и продавала через интернет свои работы из бисера. Девушка вновь начала «жить» в больницах. В этот раз возникли проблемы с легкими.

— Казалось, что эта беда уже в прошлом, но пришла новая. Вероника стояла в очереди на трансплантацию, но не дождалась. Сегодня ночью этого светлого человека не стало, — рассказал нашим коллегам из NGS.RU знакомый сибирячки.

Сын Муцениеце и Прилучного

Павел Прилучный и Агата Муцениеце прожили вместе 10 лет. В 2020 году актеры расстались. Теперь они делят совместных детей, 11-летнего Тимофея и 7-летнюю Мию.

Агата Муцениеце признавалась, что сожалеет о том, что ввязалась в судебные разбирательства. Она говорила, что из-за этого рушились отношения между их детьми — Мией и Тимофеем. Однако Павел Прилучный утверждал, что Муцениеце сама виновата в конфликте, так как, по его мнению, именно она его начала.

Тимофей до судебного заседания жил с отцом и его женой, актрисой Зепюр Брутян. Теперь ребенок будет жить с мамой и своей младшей сестрой Мией.

— Я счастлива, что наш мир не совсем безнадежен. Люди всё видят, судья видела, что вся вот подающаяся под соусом варенья и меда история на самом деле очень нечестная, — поделилась актриса радостью с подписчиками.

Муцениеце поделилась радостью — сын будет жить с ней Источник: StarHit.ru

Развод Бакальчуков

Татьяна Ким (Бакальчук), основательница маркетплейса Wildberries, разводится с мужем Владиславом. Они прожили вместе около 20 лет и воспитывали семерых детей. Недавно она раскрыла, как несчастна была в этом браке.

— Помню, как бежала с детьми за машиной мужа, помню, как в доме летали вещи… И хочу призвать женщин не терпеть такое отношение. Честно признаться, чувствую себя просто великолепно. Ощущение, будто я сбросила с себя оковы. Впервые за много лет я дышу полной грудью и абсолютно счастлива, — рассказала Ким на форуме BeWoman.

Татьяна Ким на форуме Источник: Татьяна Ким / Telegram











По словам Ким, проблемы в их семье начались давно. И после очередной ссоры Татьяна решила, что больше не может сохранять этот союз. Скандал вокруг Wildberries и экс-супругов не утихает с июля 2024 года, а началось всё с того, что после слияния компании Wildberries и Russ Бакальчук в разговоре с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил, что Татьяну захватили рейдеры.

12 октября Татьяна Ким рассказала, что Владислав Бакальчук поставил их бизнес под угрозу и лишил компанию 37 миллиардов рублей.

Признание Джигурды

На премьере фильма «Кореша» (18+) Никита Джигурда заявил, что он дед Никиты Кологривого.

— Никита Кологривый — мой внук! — крикнул Джигурда.

Скорее всего, тезки не являются родственниками, но их сходство бросается в глаза. Оба артиста — эпатажные личности, о которых часто можно услышать в контексте громких скандалов.

Заявление Джигурды Источник: StarHit.ru

Новый образ Дюжева

На той же премьере «Корешей» в новом образе появился актер Дмитрий Дюжев (сериал «Бригада», фильм «Жмурки»).

— Как-то не очень вовремя с учетом похолодания, но актеру, кажется, идет, — прокомментировали в издательстве StarHit.ru.

Дмитрий Дюжев сменил имидж Источник: StarHit.ru

Скандал вокруг Лерчек и Natan

Уже несколько дней не утихает скандал вокруг блогерши Валерии Чекалиной и женатого рэпера Natan (Натан Миров). Они познакомились на съемках шоу «Звезды в джунглях», где между ними завязались отношения. В Сеть попали видео интимного характера, которые подтверждают интрижку Чекалиной и Натана.

Валерия Чекалина сказала, что не знала о том, что Natan женат. Она отметила, что он не производил впечатление человека, у которого есть супруга.

Недавно рэпер поделился видео, в котором признался, что во время съемок шоу действительно испытывал чувства к Валерии Чекалиной. Однако он не намерен уходить от жены и готов сделать всё возможное, чтобы сохранить семью.

— Я ни в коем случае не оправдываю себя. Мой поступок меня глубоко разочаровал, и я понимаю, насколько сильно я ранил самого важного человека в своей жизни. Вижу, как страдает моя жена. Я постараюсь исправить ситуацию. Не знаю, удастся ли мне это, но я сделаю всё от меня зависящее. Посмотрим, что будет дальше, — сказал Миров.

Natan не хочет расставаться с женой Источник: StarHit.ru

Thirty Seconds to Mars хотят дать концерты в России и на Украине

Во время концерта в Сербии Джаред Лето обратился к своим поклонникам и сказал, что, когда всё наладится, он приедет в Россию и на Украину со своей группой. Также он поблагодарил фанатов на русском языке.

— Спасибо! Ребята, мы так по вам скучали. Однажды, когда эти проблемы закончатся, мы увидимся на вашей родине. Мы приедем в Санкт-Петербург и Москву, мы встретимся в Киеве. Мы будем веселиться все вместе. Идет? Так и должно быть, — сказал Лето со сцены.

На концерте было много поклонников группы из России Источник: StarHit.ru

Джаред Лето поблагодарил фанатов на русском Источник: StarHit.ru

К тому же блогерша Анастасия Ивлеева еще в 2020 году пригласила Лето к себе на шоу во время прямого эфира в Instagram (экстремистская организация, деятельность соцсети запрещена в РФ).

Ивлеева позвала Джареда Лето к себе на шоу Источник: StarHit.ru

Жена Петросяна показала селфи, сделанное во время беременности

35-летняя Татьяна Брухунова впервые показала фото, где она беременна дочерью Матильдой от 79-летнего Евгения Петросяна. В марте 2024 года на свет неожиданно появился второй ребенок супружеской пары. Подписчики Татьяны начали подозревать, что она воспользовалась услугами суррогатного материнства, ведь в ее аккаунте не было ни одного фото, сделанного во время беременности.

— Год назад в нашу жизнь пришла Матильда. Как только я взглянула на тебя, я поразилась, как же я люблю тебя, хоть и видела впервые, — подписала Брухунова фотографию.

Татьяна Брухунова показала фото, на котором беременна вторым ребенком Источник: Bruhunova / Instagram (экстремистская организация, деятельность соцсети запрещена в РФ)











SHAMAN заявил, что он не одинок

Ярослав Дронов отметил, что он не одинок — с ним народ и вся Россия. Кроме того, певец поделился своими представлениями о том, какой должна быть девушка, чтобы ему понравиться.

— Чтобы она была моей. Чтобы меня магнитило, тянуло. Чтобы мне было с ней лучше, чем без нее, — заявил Дронов.

Певец утверждает, что его не интересует внешность девушки, поскольку он уже устал от этого. Для SHAMANa важно, чтобы с избранницей ему было хорошо.

В конце артист передал привет Екатерине Мизулиной.