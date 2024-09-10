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Страна и мир Атаки БПЛА «Успел увернуться»: как беспилотники атаковали Москву и что рассказывают люди — видео

«Успел увернуться»: как беспилотники атаковали Москву и что рассказывают люди — видео

Публикуем кадры последствий ЧП

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Сегодня ночью Подмосковье атаковали беспилотники. Всего в области сбили около 20 дронов. Обломки некоторых из них попали в жилые дома.

Сильнее всего пострадала многоэтажка в Спортивном переулке: после удара на 11–12-м этажах загорелись квартиры.

В одном из домов погибла 46-летняя женщина, также известно о нескольких пострадавших.

Жителей высоток эвакуировали. Сейчас многие из них находятся в пункте временного размещения. Когда они смогут вернуться в квартиры, неизвестно.

Подробнее об атаке беспилотников на жилые дома в Подмосковье смотрите в коротком видео чуть выше.

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