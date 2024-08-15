Как изменилась жизнь легендарного экипажа «Уральских авиалиний» после аварийной посадки в кукурузном поле

Ровно пять лет назад, 15 августа 2019 года, самолет «Уральских авиалиний», летевший из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил посадку в кукурузном поле. Airbus A321 при взлете столкнулся со стаей чаек, из-за чего оба двигателя получили повреждения. После взлета поступил сигнал об их неустойчивой работе: сначала левого, а потом и правого.
Командир воздушного судна Дамир Юсупов решил совершить аварийную посадку. Этот случай назвали «чудом в кукурузном поле», ведь экипаж сумел приземлиться без потерь. Меньше чем за минуту 226 пассажиров эвакуировали. Тогда старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий произнес фразу, сделавшую его знаменитым: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Эта реплика дала и название фильму, вышедшему через три года после аварии.
— Когда я вышел [из самолета], пассажиры гуляли в кукурузном поле. Я говорю: быстрее, они: куда бежать? Мегафон взял, говорю: левее! Куда левее-то? Смотрю — слева кукурузное поле, справа кукурузное поле, куда ориентироваться? На солнце! — объяснял Дмитрий.
На второй день после аварии президент Владимир Путин наградил командира Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина званиями Героев России, а бортпроводников — орденами Мужества.
В «Уральских авиалиниях» рассказали E1.RU, как изменилась жизнь легендарного экипажа за пять лет. Кстати, все они продолжают работать в авиакомпании.
Дамир Юсупов, командир воздушного судна
Он стал самым известным пилотом в России. На большие экраны вышел художественный фильм, и Дамир стал еще более популярным, но после аварийной посадки он перестал называть имя пассажирам перед полетом.
— Я говорю всю информацию пассажирам: «Вас приветствует командир корабля». О полете, о пролетаемой местности — всю информацию предоставляю. Но просто фразу, где фамилия, имя, отчество, — я ее не называю, я ее опускаю. Это звучит плавно и незаметно, — отмечал Дамир Юсупов.
Сейчас значительная часть его жизни посвящена общественной деятельности: он проводит встречи с молодежью, выступает почетным гостем на мероприятиях. На своих конференциях Дамир подробно рассказывает о легендарной посадке, делится интересными деталями своей работы, при этом особо отмечает, что место для героизма есть и в повседневной жизни, призывает не бояться трудностей и всегда следовать за своей мечтой.
А еще недавно стало известно, что пилот занимается строительством мечети в Полевском.
Но главное в жизни Юсупова — семья. Он завершил масштабное строительство дома, много путешествует с родными. У пилота пять детей: двое взрослых сыновей от первого брака, а во втором браке — приемная дочь Анна и два сына. Средний сын Денислам в 2023-м пошел в первый класс, а младшему Кариму уже два года.
Георгий Мурзин, второй пилот
Георгий перевелся на работу в Москву и успел жениться. Не так давно он продал квартиру в Екатеринбурге и купил жилье в Подмосковье. В планах пилота — продолжать работать в авиакомпании «Уральские авиалинии».
Дмитрий Ивлицкий, бортпроводник
Старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, знаменитого по фразе «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», можно поздравить с грядущим пополнением. В ноябре на свет появится еще одна малышка, которая станет уже третьим ребенком в семье.
Старшая дочь Дмитрия Ева в этом году закончила второй класс, девочка учится почти на отлично, в дневнике всего одна четверка. Она серьезно занимается художественной гимнастикой и уже побеждает на соревнованиях. Средний сын Платон осенью пойдет в детский сад, он увлекается плаванием и уже делает успехи.
Сегодня главная цель Дмитрия — построить большой добротный дом, где будет жить вся семья. В планах — открыть собственный бизнес.
Яна Ягодина, бортпроводник
За пять лет у Яны произошли большие изменения в карьере: она стала старшим бортпроводником-инструктором бизнес-отряда.
— В бизнес-отряде повышен акцент на сервис в работе, так как обучаем ребят работать с пассажирами бизнес-класса. В силу должности, помимо полетов еще работаю в офисе. Работы всегда много, она разнообразна, поэтому и рутинной не становится. Я стала чаще путешествовать. Стараюсь больше внимания уделять семье. В целом всё хорошо, — отметила Яна.
Дмитрий Гончаренко, бортпроводник
В жизни Дмитрия всё стабильно: он продолжает работать в авиакомпании, путешествует, ведет активный образ жизни. Из недавних позитивных изменений отмечает, что наконец-то удалось закончить ремонт в квартире.
Алия Слякаева, бортпроводник
Алия находится в декретном отпуске, в ноябре ее дочери Мии исполнится три года. Еще одно важное событие — выход в свет собственной книги Алии «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы: история чудесного спасения глазами бортпроводника». В этом издании также есть комментарии Дамира Юсупова.
— Книга позволяет читателю оказаться в самом центре событий 15 августа 2019 года. Также я рекомендую ее к прочтению тем, кто хочет узнать о работе бортпроводника от первого лица, как говорится, изнутри, — отмечает Алия.
Надежда Вершинина, бортпроводник
В данный момент жизнь Надежды целиком и полностью посвящена семье. Она находится в декрете и воспитывает дочь, которой недавно исполнилось два года.
— У меня пока не было мыслей о возвращении на работу, сейчас я сосредоточена на муже и дочери, у меня всё хорошо, — поделилась Надежда.
Ранее Дамир Юсупов объяснил, какие ошибки совершил при экстренной посадке в Подмосковье, а Межгосударственный авиационный комитет официально завершил расследование этого случая. В своем отчете эксперты назвали главные причины, из-за которых лайнер приземлился в поле.
В документе сообщалось о неуравновешенном психоэмоциональном состоянии пилотов, ряде ошибок в принятых ими решениях, явных признаках дезорганизации и непоследовательности их действий. Также авиаэксперт и журналист Игорь Зырянов опубликовал видеореконструкцию посадки самолета.
Об экипаже лайнера сняли художественный фильм, в марте 2023-го состоялся его премьерный показ.
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