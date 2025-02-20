Когда сажать рассаду помидоров и как правильно выбрать сорта: разбираемся с агрономом

Возраст рассады томатов на момент высадки на постоянное место не должен превышать 60 дней Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Зима скоро подойдет к своему логическому и календарному завершению, и у садоводов начнется горячая пора. Уже сейчас нужно задуматься о том, что и в каком количестве вы будете сажать на своем участке, и в этом списке, мы уверены, никто не обойдется без помидоров. Однако стоит учитывать, что сроки посева семян томатов на рассаду зависят от места, где они будут расти и плодоносить. Разбираемся во всех тонкостях выращивания томатов вместе с агрономом.

Когда сажать рассаду помидоров

Рассчитать срок посева не так сложно, как кажется на первый взгляд. Все зависит от срока высадки на постоянное место. К этому моменту возраст рассады не должен превышать 60 дней. Допустимо, что растения будут более молодыми — 45–50 дней. Необходимый возраст рассады может варьироваться в зависимости от сорта и гибрида. Обычно вся необходимая информация указана на этикетке.

Традиционно с 15 по 25 марта сеют сорта томатов для теплиц, с 25 марта по 10 апреля — для открытого грунта.

Важно не торопиться с посевом Источник: Юрий Орлов / Городские медиа











По лунному календарю садовода самые благоприятные дни для посева в марте: 4, 5, 8, 9, 12, 20, 27-е, в апреле: 1, 4, 6, 8, 17, 24, 25-е. Лучше отложить семена в сторону в марте: 28, 29, 30-го, в апреле: 26 и 27-го.

Что такое детерминантные и индетерминантные сорта

Томаты делятся на детерминантные и индетерминантные. Первые сорта и гибриды — для открытого грунта, вторые — для тепличного выращивания.

— Детерминантные сорта — низкорослые, вырастают до 60 сантиметров. Они плодоносят один раз и их не нужно пасынковать, — объясняет агроном Людмила Шубина. — В среднем с куста можно получить около двух килограммов помидоров. Их мы выращиваем на огороде. Можно и пару растений в теплице посадить в уголках, чтобы земля не пустовала.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Индетерминантные томаты выращивают в теплицах из-за неограниченного роста: если верхушку не прищипывать, то растения могут достигать и двух метров. Такие помидоры будут давать урожай весь сезон, но при этом требуют пасынкования. В среднем с куста можно получить за сезон 6–8 килограммов, в зависимости от сорта. Но такие растения требуют регулярных подкормок и подвязки.

Лучшие сорта томатов

Сейчас есть огромное количество сортов и гибридов томатов, поэтому каждый дачник точно найдет свой любимый. Если пока опыта не так много, как хотелось бы, то стоит начать выращивание с самых популярных сортов.

— В теплице советую попробовать сорт «Дуся». По цвету можно выбрать красный, малиновый или желтый. Из темно-вишневых помидоров себя зарекомендовали «Черный принц» и «Черный мавр». Непревзойденным сортом для теплиц является томат «Хачмасский», — перечисляет агроном.

Себя зарекомендовали в теплицах и такие известные всем сорта, как «Бычье сердце», «Русский размер», «Тяжеловес Сибири», «Вельможа».

В открытом грунте плоды в начале июля дадут ультраскороспелые сорта: «Янтарный», «Семко», «Балтика». К скороспелым сортам стоит отнести: «Буян», «Сибирский сокроспелый», «Доходный», среднеспелым: «Данко», «Снежана», «Генератор».

Как сеять помидоры на рассаду

Томаты не любят кислый и тяжелый грунт, поэтому нужно будет использовать доломитовую муку и, например, вермикулит или перлит для разрыхления.

Глубина бороздок — минимум 1 сантиметр. Грунт нужно пролить слабым раствором марганцовокислого калия. Расстояние между семенами — 1–1,5 сантиметра, такое же — между бороздками.

— Если посеять слишком поверхностно, то всходы будут с околоплодником — «шапочкой». Это брак в рассаде, придется убирать такие растения. Поэтому глубина посева минимум сантиметр, а можно и полтора, — отмечает агроном.

Семена нужно засыпать землей, накрыть пленкой и убрать в теплое место с температурой минимум в +20 градусов. Горшочек нужно проветривать каждый день и следить, чтобы почва не пересыхала. Томаты обычно всходят на 4–7 день.

Как ухаживать за помидорами

Рассада томатов очень чувствительна к двум факторам: воде и свету. Помидоры нельзя переливать и даже допустимо подсушивание грунта до легкого увядания листьев. Поливать томаты нужно по утрам и только отстоянной водой комнатной температуры.

— Ночью томаты растут, и если их обильно поливать, то рассада быстро вытянется и станет слабой, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Обязательно нужно досвечивать рассаду по два часа минимум утром и вечером — тогда она будет крепкой и здоровой.

Растения не любят жару и хорошо будут расти на подоконнике: ночью им нужна температура в +16…+18 градусов, днем — до +22 градусов. В неотапливаемую теплицу рассаду можно высаживать с середины мая, в открытый грунт — в конце мая, начале июня.

Важное про сад и огород

В феврале стоит задуматься не только о помидорах. Это самое время также заняться рассадой баклажанов.

Если вы хотите ускорить рост рассады и укрепить посадочный материал, у нас и на этот случай найдется инструкция.