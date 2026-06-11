Везите бензин с собой. Что происходит в Крыму и как проехать через мост без проблем — опыт туристов

В Крыму дефицит топлива Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Крыму несколько недель наблюдается дефицит топлива. На полуострове его продают по талонам и QR-кодам, которые моментально заканчиваются. Очевидцы сообщают, что к заправкам выстроились огромные очереди, появилось много спекулянтов. Кроме того, из машин начали сливать бензин по ночам.

Туристы стараются заправить полные баки в Краснодарском крае и везут топливо с собой в канистрах. Но и в этом случае действуют строгие ограничения при проезде по Крымскому мосту.

Наши коллеги из 93.RU собрали истории туристов и местных жителей о том, что происходит в Крыму, а также объяснили, сколько топлива можно провезти и в каких емкостях.

Как сейчас продают бензин в Крыму

Глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что с 4 июня на несколько дней полностью ограничили продажу топлива за наличные — талонов в свободной продаже нет. Если вы всё-таки достали его, то сможете купить по 20 литров в одни руки.

Для туристов, у которых возникли сложности с выездом за пределы Крыма, работает горячая линия Министерства курортов и туризма 8 800 511-80-18.

Как заправиться в Севастополе

В Севастополе с 7 июня начала работать специальная система. Чтобы заправиться, необходимо получить персональный QR-код, по которому можно купить 20 литров топлива для конкретного автомобиля на АЗС сети «ТЭС» в период с 09:00 до 21:00 текущего дня.

Ежедневное количество доступных кодов строго ограничено и соответствует объему горючего в свободной продаже на сутки, поэтому выделенные лимиты разбирают буквально за первый час. Важный нюанс: если вы получили QR-код для конкретного автомобиля и заправились по нему, то следующий можно сгенерировать только через 7 календарных дней.

«Еще раз акцентирую внимание: в текущих условиях ограниченных поставок один QR-код дает право на разовую заправку объемом до 20 литров. Пожалуйста, планируйте свои маршруты и поездки исходя из этого», — написал глава Севастополя Михаил Развожаев.

Еще один важный момент: чтобы заправиться, придется скачать национальный мессенджер «Макс» — цифровые разрешения генерируются внутри приложения через специальный бот. Получив код, его нужно сохранить себе на телефон. Перед тем как ехать на заправку, проверьте наличие топлива на сайте. На АЗС найдите сотрудника с повязкой «контролер» и покажите ему код.

Периодически бензин появляется в свободной продаже — об этом Развожаев сообщает в своих каналах. По QR-коду топливо продают только на заправках «ТЭС». Вечером накануне публикации материала их разобрали буквально за несколько секунд.

«В Севастополе со вчерашнего дня ввели продажу билетов по QR-коду, система не работает от слова совсем, сначала МАХ 10 минут тупит, а потом пишет, что все QR-коды закончились. Подозреваю, их делят между организаторами этой акции. Прошу привязать топливо к сайту налоговой или „Госуслугам“, чтобы люди видели, кому и как достается топливо. Налоги платим с транспорта — будьте любезны честно делить топливо между налогоплательщиками», — возмутился один из жителей.

Топливо нужно всем Источник: Александр Подопригора / 161.RU

Можно ли привезти бензин с собой

Да, и этим активно пользуются и туристы, и перекупщики. С собой в машине через Крымский можно провезти не более 100 литров жидкости . Именно жидкости! То есть не только топлива, но и, например, воды. Учитывайте это, когда будете набирать бензин в канистры.

«Считаются все жидкости. Формально могут плюсануть квас, минводу, омывайку, автомасло…» — написал один из туристов.

Еще один совет от водителей — берите с собой канистры, на которых указан объем . Дело в том, что на посту нельзя проверить емкость на глаз, поэтому сотрудники смотрят на саму тару.

«Вчера вернули ребят с 4 пластиковыми канистрами, на которых отсутствовали цифры, что их объем равен 25 литрам».

«Главное, чтобы канистры были тарированные. Неважно, из чего они изготовлены. Общий объем жидкости — 100 литров. То есть ГСМ плюс вода (например)».

«Нетарированную емкость возвращают назад. Так было с пластиковыми канистрами 4 по 25 литров. Но на емкости не был указан объем канистры. Их завернули назад в Краснодарский край».

Бензин можно заливать только в специальные емкости. Они могут быть как пластиковыми, так и металлическими. В обычных пластиковых бутылках провезти топливо не получится.

«На всех заправках по-разному. И меняется всё на глазах. Где-то дают в любые емкости, даже 200 литров бочки, а где-то — только в металлические канистры. Из Крыма ехал 6 июня. Всё меняется на ходу».

«В канистры для воды не заправляют. Вчера на „Лукойле“ по экранам оператор таких умников увидела, остановила пролив. Только в канистры для топлива (металл, пластик)».

Заправиться перед Крымским мостом сейчас можно , но туристы рассказывают, что в Тамани уже ввели ограничение по 60 литров на машину. Такие меры якобы появились из-за перекупщиков, которые специально приезжают из Крыма за топливом. Если едете издалека, лучше купите бензин заранее.

« „Лукойл“ перед мостом уже 60 литров в данный момент, потом в конец очереди. Актуально прямо сейчас. Поэтому по возможности литься в канистры, если нужно больше, нужно где-то сильно раньше».

Главное правило — не превышать нормы провоза топлива Источник: Крымский мост: оперативная информация / T.me

Что еще нужно знать

Правила постоянно меняются, поэтому лучше следить за актуальной информацией в каналах главы Крыма Сергея Аксенова или губернатора Севастополя Михаил Развожаева. Вот что еще рассказывают туристы, которые в последние дни проезжали по Крымскому мосту.

«Бензина нет практически, перекупы сметают всё в Краснодарском крае, теперь и там ограничения 100 литров на машину, плюс очереди. Берите с собой запас, чтобы хватило на обратную дорогу, если ситуация не разрешится. Мы из Волгограда планируем в Судак, тоже беру с собой литров 60, может, больше».