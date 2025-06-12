«Ну какие 90 километров в час? Это позор». Отзыв о новой трассе А-289 из Краснодара в Крым

По пути висят экраны с актуальной информацией Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











В декабре в Краснодарском крае открыли новую трассу в Крым — А-289. По ней можно проехать почти от самого Краснодара до моста. В апреле дорога перешла на баланс ГК «Автодор» и стала платной. Примерно в то же время там появились десятки камер.

Удобно ли ездить по новой трассе, сколько стоит проезд и как оплатить? Журналистка 93.RU проехала по А-289 до Анапы и рассказала, чего ждать на новой дороге всем автотуристам.

Навигатор не работает, но указатели доделали

По новой трассе я уже ездила в декабре, когда ее только открыли. Тогда проезд был бесплатным, камер не было — не дорога, а сказка. Правда, зимой еще многое было недоделано, поэтому во время первой поездки я пропустила свой поворот на Анапу. Пришлось покрутиться и спрашивать у рабочих, где повернуть.

Навигатор на трассе по-прежнему не работает, и к этому нужно быть готовым. Если вы планируете ехать до Крымского моста, бояться нечего: вы вряд ли свернете где-то не туда, потому что всё время будете двигаться прямо. А вот если вам нужно в какое-то другое место, будьте начеку.

Лучше всего заранее скачать карту и внимательно следить за знаками. К лету их стало больше, поэтому поворот на Анапу найти легко.

На трассе уже достаточно указателей, чтобы не заблудиться Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Ограничение скорости

Самое неприятное на новой трассе — ограничение скорости 90 километров в час. Хотя до этого краевые власти сообщали, что там можно будет проехать со скоростью 120 километров в час. Это отличная дорога с двумя полосами ровного асфальта, освещением, разделением со встречкой и даже небольшими стоянками. Там уже открыли заправку, поэтому водителям есть где передохнуть.

Одним словом, дорога отличная, но ездить по ней быстрее 90 километров в час нельзя. Почему — неизвестно. Повсюду установили камеры, так что нарушать правила не получится. Конечно же, это не останавливает многих водителей: они снимают номера и ездят гораздо быстрее. Но сотрудники ГИБДД уже начали устраивать рейды, чтобы ловить подобных нарушителей. Поэтому не советуем рисковать. За нарушение грозит штраф 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.

В начале июня машин было очень мало, время от времени казалось, что мы едем одни. В такие моменты в голове была только одна мысль: «Ну какие 90? Это позор для такой дороги». И это притом, что у меня далеко не гоночный болид, а быстро ездить я не люблю. Просто обстановка располагает.

Честно говоря, на ровной пустой трассе скорость 90 километров в час ощущается будто ползешь. Очень обидно, что трассу не сделали магистралью с ограничением 110 километров в час. Ощущение, что сейчас ты особо не экономишь время, если сравнивать с альтернативной бесплатной дорогой. Да, ездить по новой трассе однозначно приятнее, но быстрее ли? Есть сомнения. Дорога из Краснодара до Анапы заняла примерно 2,5 часа.

Местами работы еще ведутся, но это не мешает Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Оплата и штраф

На трассе установлены рамки, которые фотографируют ваш автомобиль. Мы проехали в Анапу рано утром, к вечеру на «Госуслуги» мне пришла квитанция на оплату. В одну сторону из Краснодара — 600 рублей, из которых 580 рублей за сам проезд, еще 20 рублей — комиссия. Суммарно дорога в обе стороны обошлась 1200 рублей.

До Крымского моста вы проедете еще через одну рамку, поэтому путь обойдется в 750 рублей в одну сторону.

Рамки взимания платы находятся в трех местах, если вы двигаетесь от Краснодара:

в районе станицы Новомышастовской;

возле станицы Анастасиевской;

за станицей Варениковской.

Оплатить проезд достаточно легко: я сделала это прямо на сайте «Госуслуги». Второй вариант — зайти на сайт Pay.avtodor-tr.ru и ввести номер своей машины. Оплатить проезд можно и в приложении банков, введя в поиске «платные дороги».

Так выглядит уведомление в приложении Источник: Gosuslugi.ru











На оплату дается пять дней. На шестой день с момента поездки владельцу автомобиля придет уведомление со штрафом в личный кабинет на «Госуслугах» в размере 1500 рублей для легковых и 5000 рублей для грузовых автомобилей. Однако если оплатить задолженность за проезд в течение 20 дней с момента поездки, то штраф будет отменен автоматически. Через 25 дней с момента поездки придется оплатить и задолженность, и штраф.

А какие минусы?

Еще полгода назад однозначно можно было назвать минусы. Это отсутствие понятных указателей, заправок и зон отдыха. К лету ситуацию исправили, так что теперь сложно выделить что-то негативное. Разве что высокую стоимость. Но если ты раз в год выезжаешь в отпуск, то и это не сильно бьет по карману. Больше всего из-за цены возмущаются только местные жители, которым часто приходится проезжать в этом районе.

Немного странная получилась зона отдыха. Это закатанная в асфальт территория с множеством парковочных мест и всего несколькими лавочками и беседками. Там нет никаких магазинов, чтобы перекусить, а под палящим кубанским солнцем не очень хочется отдыхать. В 40-градусную жару на раскаленном асфальте точно будет не очень комфортно.

Зона отдыха вдоль дороги Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Другое дело заправки. Там тоже есть зона отдыха, можно перекусить. Со стороны Краснодара одна из них находится примерно на середине пути — возле станицы Анастасиевской.

Еще на трассе установили большие электронные табло, на которых высвечиваются объявления крупным шрифтом. Например, когда мы ехали в Анапу, перекрыли Крымский мост — сообщение об этом появилось на экранах. Так как связь на дороге очень плохая, на заправке мы встретили сразу несколько растерянных семей, двигающихся в сторону Крыма. Они уточняли, что случилось и смогут ли они теперь проехать.