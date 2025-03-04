Машины раскидало по дороге: в Ярославле из-за массового ДТП растянулась гигантская пробка. Видео

На Республиканской из-за тройного ДТП растет пробка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Утром 4 марта Ярославль сковали пробки. Заторы образовались в разных районах города. Судя по данным сервиса «Пробки 76.RU», к 9 утра дорожная обстановка оценивалась в 6 баллов — где-то проезду мешали аварии, где-то, как сообщают очевидцы, работа дорожников.

— На Суздальском шоссе пробка от 8-й больницы, еле проехали, — пожаловалась читательница 76.RU. — Дальше по Московскому проспекту тоже пробища. Чистят отбойники.

Предварительно, дорожники мешают проезду по левой полосе.

На Московском затруднен проезд из-за работы дорожников Источник: читатель 76.RU На крупном проспекте в Ярославле чистят отбойники Источник: читатель 76.RU

В центре движение оказалось затруднено из-за аварии на Республиканской улице. Предварительно, на участке в районе «Водоканала» произошло массовое ДТП.

На Республиканкой случилось массовое ДТП Источник: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

Из-за столкновения растянулась пробка по Республиканской, а также на съезде с Октябрьского моста и далее — в Заволжском районе. По данным полиции, авария произошла в 8:15. Участниками стали «Хендай», «Киа» и «Тойота».

—Около ЦНТИ столкнулись три автомобиля, предварительно, без пострадавших. Проводится проверка, — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Карта пробок в Ярославле Источник: «Пробки 76.RU» / 76.ru/maps-traffic











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