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Дороги и транспорт Машины раскидало по дороге: в Ярославле из-за массового ДТП растянулась гигантская пробка. Видео

Машины раскидало по дороге: в Ярославле из-за массового ДТП растянулась гигантская пробка. Видео

Автомобилисты встали в затор на два района

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5 комментариев
На Республиканской из-за тройного ДТП растет пробка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа Республиканской из-за тройного ДТП растет пробка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На Республиканской из-за тройного ДТП растет пробка

Источник:

Утром 4 марта Ярославль сковали пробки. Заторы образовались в разных районах города. Судя по данным сервиса «Пробки 76.RU», к 9 утра дорожная обстановка оценивалась в 6 баллов — где-то проезду мешали аварии, где-то, как сообщают очевидцы, работа дорожников.

— На Суздальском шоссе пробка от 8-й больницы, еле проехали, — пожаловалась читательница 76.RU. — Дальше по Московскому проспекту тоже пробища. Чистят отбойники.

Предварительно, дорожники мешают проезду по левой полосе.

На Московском затруднен проезд из-за работы дорожников | Источник: читатель 76.RUНа Московском затруднен проезд из-за работы дорожников | Источник: читатель 76.RU

На Московском затруднен проезд из-за работы дорожников

Источник:
На крупном проспекте в Ярославле чистят отбойники | Источник: читатель 76.RUНа крупном проспекте в Ярославле чистят отбойники | Источник: читатель 76.RU

На крупном проспекте в Ярославле чистят отбойники

Источник:

В центре движение оказалось затруднено из-за аварии на Республиканской улице. Предварительно, на участке в районе «Водоканала» произошло массовое ДТП.

На Республиканкой случилось массовое ДТП

Источник:

Из-за столкновения растянулась пробка по Республиканской, а также на съезде с Октябрьского моста и далее — в Заволжском районе. По данным полиции, авария произошла в 8:15. Участниками стали «Хендай», «Киа» и «Тойота».

—Около ЦНТИ столкнулись три автомобиля, предварительно, без пострадавших. Проводится проверка, — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Карта пробок в Ярославле | Источник: «Пробки 76.RU» / 76.ru/maps-trafficКарта пробок в Ярославле | Источник: «Пробки 76.RU» / 76.ru/maps-traffic

Карта пробок в Ярославле

Источник:
Пробка скопилась до Октябрьского моста у «Красного маяка» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПробка скопилась до Октябрьского моста у «Красного маяка» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Причина затора в Ленинском районе&nbsp;— тройное столкновение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПричина затора в Ленинском районе&nbsp;— тройное столкновение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
У одной из машин от удара отвалился бампер | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ одной из машин от удара отвалился бампер | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Другую иномарку развернуло поперек дороги | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДругую иномарку развернуло поперек дороги | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Обстановка в Заволжском районе выглядит так | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбстановка в Заволжском районе выглядит так | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

При этом судя по онлайн-карте пробок, небольшие ДТП также произошли в Красноперекопском районе, на съезде с Толбухинского моста, а также на улице Чехова.

ПО ТЕМЕ
Массовое ДТП Авария Пробка Дорожные работы
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Комментарии
5
Гость
2 часа
Помните как в фильме "В джазе только девушки" (Some Like It Hot) мальчишка продавец газет - Сенсация, сенсация, кровавая драма в гараже! Наши заголовки сплошь такие же.
Гость
1 час
Нужно тем, кто попал в аварию, пересдавать ПДД ибо надоели такие водилы, у которых в руках и руль и телефон и еще что. Просто достало! НА ПЕРЕСДАЧУ ПДД!
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