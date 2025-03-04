Машины раскидало по дороге: в Ярославле из-за массового ДТП растянулась гигантская пробка. Видео

Утром 4 марта Ярославль сковали пробки. Заторы образовались в разных районах города. Судя по данным сервиса «Пробки 76.RU», к 9 утра дорожная обстановка оценивалась в 6 баллов — где-то проезду мешали аварии, где-то, как сообщают очевидцы, работа дорожников.
— На Суздальском шоссе пробка от 8-й больницы, еле проехали, — пожаловалась читательница 76.RU. — Дальше по Московскому проспекту тоже пробища. Чистят отбойники.
Предварительно, дорожники мешают проезду по левой полосе.
В центре движение оказалось затруднено из-за аварии на Республиканской улице. Предварительно, на участке в районе «Водоканала» произошло массовое ДТП.
Из-за столкновения растянулась пробка по Республиканской, а также на съезде с Октябрьского моста и далее — в Заволжском районе. По данным полиции, авария произошла в 8:15. Участниками стали «Хендай», «Киа» и «Тойота».
—Около ЦНТИ столкнулись три автомобиля, предварительно, без пострадавших. Проводится проверка, — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
При этом судя по онлайн-карте пробок, небольшие ДТП также произошли в Красноперекопском районе, на съезде с Толбухинского моста, а также на улице Чехова.