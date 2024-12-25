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Дороги и транспорт Крушение самолета в Актау В хвосте безопаснее всего? Эксперты рассказали, куда садиться в самолете, чтобы выжить в авиакатастрофе

В хвосте безопаснее всего? Эксперты рассказали, куда садиться в самолете, чтобы выжить в авиакатастрофе

По данным СМИ, на борту рухнувшего в Казахстане лайнера выжили в основном те, кто купил места сзади

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2 комментария

Хвостовая часть меньше всего пострадала после крушения Embraer 190 в Актау

Источник:

Утром 25 декабря в районе Актау (Казахстан) разбился самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines. Он направлялся из Баку в Грозный, но потерпел крушение на противоположном берегу Каспийского моря.

По официальным данным, на борту было 69 человек. Из них выжили 27, трое из них — дети. Как пишут казахстанские СМИ, все чудом спасшиеся пассажиры сидели в хвостовой части самолета — она меньше всего пострадала после крушения из-за предполагаемого столкновения с птицами.

Источник:

Авиаэксперт Алексей Захаров рассказал MSK1.RU, что распространенное мнение о том, что безопаснее всего сидеть в хвосте самолета, — вовсе не миф.

— Статистически, большая часть столкновения приходится на носовую часть борта: либо удар в землю, либо в какое-либо препятствие на земле или в воздухе. Соответственно,
достаточно много известных случаев, когда выживали именно сидящие в хвосте, — заверил MSK1.RU эксперт.

Схема салона Embraer 190

Источник:

Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский солидарен с Захаровым. Авиаэксперт добавил, что Embraer 190 как раз относится к тем типам самолетов, в хвостовой части которых сидеть безопаснее всего.

— Хвостовая часть — это такой кокон, который наполовину пустой. Там нет силовых элементов по типу центроплана, к которому крылья крепятся, двигателей, багажа, большого скопления пассажиров. Из-за того, что хвост не шибко загружен, при столкновениях он часто отлетает в сторону и остается целым, — подытожил Заболотский в разговоре с MSK1.RU. — Но эта закономерность не касается старых самолетов с двигателями в хвосте: Ил-62, Ту-154 и так далее.

Источник:

Подробнее обо всём, что происходит, рассказываем в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Авиакатастрофа Причина авиакатастрофы Казахстан Баку Грозный
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Комментарии
2
Гость
3 часа
Бизнес класс в пролёте.
Гость
1 час
Не надо садиться в самолёт в РФ и летать это круче русской рулетки
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