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Дороги и транспорт «Другие могут завидовать»: в Ярославской области построили дорогу из мусора

«Другие могут завидовать»: в Ярославской области построили дорогу из мусора

Она выложена битым кирпичом и кусками клеёнки

76
1 комментарий

фото дороги из мусора выложили в соцсетях

В Ярославской области построили дорогу из мусора. Ее фото выложили в группе «Подслушано в Переславле» во «ВКонтакте». Судя по информации в посте, находится объект в поселке Сельхозтехника.

— Нашли дорогу, которую в прямом смысле сделали из отходов, — написали в группе и приложили несколько фото.

На кадрах видно, что дорога засыпана битым кирпичом, кусками клеенки, палками и сломанными досками.

дорога идет через поле

— Радуйтесь что так отсыпали, хоть ездить можно нормально, и весной ничего не поплывет и проваливаться не будет. Другие жители могут только завидовать вам, говорю без всякой насмешки, — комментируют пост.

Местные жители пояснили, что дорога находится в поле.

— Видимо, его будут застраивать, вот и ведут дорогу, — предположили они.

Администрация проведет проверку по поводу сообщения

В администрации Переславля-Залесского сообщили, что тоже видели пост.

— Туда с поверкой выйдет муниципальный контроль, — прокомментировали порталу 76.RU администрации.

Власти пообещали проинформировать о результатах выезда.

Напомним, жители, устав от ям на дорогах периодически пытаются заделать их своими силами. В областной столице были случаи, когда в ямы ставили стул, укладывали шины, заделывали провалы кирпичами и грецкими орехами. Однако самовольные ремонты дорог запрещены. За это могут выписать штраф.

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Комментарии
1
Гость
4 минуты
.Какой должна быть деятельность Партии для того, чтобы соответствовать этим ценностям? «Единая Россия» должна быть командой единомышленников, объединившихся ради улучшения жизни людей и прорывного развития страны.
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