«Другие могут завидовать»: в Ярославской области построили дорогу из мусора

фото дороги из мусора выложили в соцсетях Источник: Подслушано в Переславле / Vk.com











В Ярославской области построили дорогу из мусора. Ее фото выложили в группе «Подслушано в Переславле» во «ВКонтакте». Судя по информации в посте, находится объект в поселке Сельхозтехника.

— Нашли дорогу, которую в прямом смысле сделали из отходов, — написали в группе и приложили несколько фото.

На кадрах видно, что дорога засыпана битым кирпичом, кусками клеенки, палками и сломанными досками.

дорога идет через поле Источник: Подслушано в Переславле / Vk.com











— Радуйтесь что так отсыпали, хоть ездить можно нормально, и весной ничего не поплывет и проваливаться не будет. Другие жители могут только завидовать вам, говорю без всякой насмешки, — комментируют пост.

Местные жители пояснили, что дорога находится в поле.

— Видимо, его будут застраивать, вот и ведут дорогу, — предположили они.

Администрация проведет проверку по поводу сообщения Источник: Подслушано в Переславле / Vk.com











В администрации Переславля-Залесского сообщили, что тоже видели пост.

— Туда с поверкой выйдет муниципальный контроль, — прокомментировали порталу 76.RU администрации.

Власти пообещали проинформировать о результатах выезда.