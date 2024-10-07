«Другие могут завидовать»: в Ярославской области построили дорогу из мусора

В Ярославской области построили дорогу из мусора. Ее фото выложили в группе «Подслушано в Переславле» во «ВКонтакте». Судя по информации в посте, находится объект в поселке Сельхозтехника.
— Нашли дорогу, которую в прямом смысле сделали из отходов, — написали в группе и приложили несколько фото.
На кадрах видно, что дорога засыпана битым кирпичом, кусками клеенки, палками и сломанными досками.
— Радуйтесь что так отсыпали, хоть ездить можно нормально, и весной ничего не поплывет и проваливаться не будет. Другие жители могут только завидовать вам, говорю без всякой насмешки, — комментируют пост.
Местные жители пояснили, что дорога находится в поле.
— Видимо, его будут застраивать, вот и ведут дорогу, — предположили они.
В администрации Переславля-Залесского сообщили, что тоже видели пост.
— Туда с поверкой выйдет муниципальный контроль, — прокомментировали порталу 76.RU администрации.
Власти пообещали проинформировать о результатах выезда.
Напомним, жители, устав от ям на дорогах периодически пытаются заделать их своими силами. В областной столице были случаи, когда в ямы ставили стул, укладывали шины, заделывали провалы кирпичами и грецкими орехами. Однако самовольные ремонты дорог запрещены. За это могут выписать штраф.