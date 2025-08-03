Какой будет погода осенью и зимой 2025 года — народные приметы на август

Народные приметы могут предсказать и погоду, и урожай Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Синоптики очень не любят давать прогнозы на период больше пары дней, потому что погода переменчива и всего не предскажешь. Зато у народных примет таких ограничений нет, по ним уже сейчас можно предсказать, какой будет осень и зима и что будет с урожаем.

Автор Дмитрий Дьяконов в своей книге «Народные приметы на погоду и урожай» собрал очень подробное исследование. Мы его прочитали и делимся с вами главным!

«Первую неделю стоит постоянная погода — зима будет долгой и снежной. Август без дождя — к теплой и сухой осени. Выпал иней — знак ранней, студеной зимы. Много гроз — к длительной осени», — пишет Дмитрий Дьяконов.

О хорошем урожае грибов скажет теплая и дождливая погода, а намек на богатый сезон для фермеров — много желудей на дубах.

Также в августе обращайте внимание на деревья: если много желтых листьев, значит, будет ранняя осень, хотя такой вывод будто и без примет можно сделать.

Прогноз можно составить и по отдельным дням месяца. Так, если в ночь на 3 августа будет прохладно, то и зима будет холодной, зато если громко будут кричать сороки — зима будет очень теплой, а грозы в этот день — признак долгой осени.

Полнолуние на 6 августа предупреждает, что та погода, что будет в этот день, сохранится до конца месяца, а если еще и пух с осины полетит — готовьте лукошки для сбора подосиновиков, их в лесах будет много.

Главный «синоптик» августа на предстоящую зиму — это 7 августа:

утром холодно — и зима будет холодная;

теплая погода в этот день признак того, что зима будет мягкая и снежная, а если будет светить яркое солнце — это к морозам;

много желудей — к теплой зиме, иней — к холодной;

дождь 7 августа — к снежной зиме;

если муравьи активно строят муравейники — жди суровой зимы.

Иней в августе — признак холодной зимы Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Холодное и дождливое 11 августа — предвестник плохого урожая хлеба и промозглого сентября, а 12 августа приметы советуют заняться посевом: рожь и культуры, посеянные в этот день, обязательно хорошо уродятся.

Если 15 августа будет лить дождь — жди отменный урожай картошки, а еще этот день покажет, каким будет сентябрь, об октябре можно судить по 16 августа, а о ноябре расскажет 17-е число: какая погода будет в эти дни, такая и в осенние месяцы.

Плохая погода 21 августа предупреждает, что ненастье продержится до бабьего лета, тихий ветер в этот день обещает теплую и солнечную осень, а иней предвещает богатый урожай на будущий год.

Жара 23 августа — признак теплой осени, а дождь 25 числа предсказывает короткое бабье лето.

В конце месяца приметы советуют наблюдать за журавлями: если к 27 августа они уже потянулись на юг, то к середине октября уже ударят морозы, если же птицы еще никуда не торопятся — зима придет с запозданием.

В последний день августа фермеры могут погадать на полыни: в старину ее выдергивали и смотрели на корни — если корни толстые, значит, на следующий год можно ждать хорошего урожая.