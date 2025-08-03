Ничего не забыли? Что нужно сделать на даче в августе — важный список

В августе у садоводов самый разгар работ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Август для дачников — непростой месяц. Нужно начинать собирать урожай и обрабатывать его и при этом не забывать поддерживать огород в должном состоянии и регулярно подкармливать. Вместе с агрономом мы составили список самых важных работ на третий месяц лета.

Подкормить помидоры, огурцы и перцы

В августе плодоносят томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки — и всем им в это время необходим калий. Стоит сделать хотя бы одну подкормку этим элементом.

— Недостаток калия сказывается на состоянии урожая. Огурцы начинают по форме напоминать груши, у перцев становятся тонкими стенки, помидоры не такие вкусные получаются, — перечислила агроном Людмила Шубина.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Требуется калий и капусте, которая активно формирует кочан. Подкормок раз в десять дней требуют огурцы. Не откажутся от калия кабачки и тыквы.

Август будет насыщенным на задачи Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

В открытом грунте можно использовать калиевую селитру, которая также содержит небольшое количество азота. Особенно хорошо она подойдет широколиственным культурам: огурцам, кабачкам, капусте.

В теплице стоит использовать удобрения без азота, чтобы растения не начали жировать. Это может быть сернокислый калий или монофосфат калия. Подробнее о дозах подкормок мы уже писали.

Когда собирать томаты

Качество томатов зависит от калия и фосфора. У растений не должно быть дефицита Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В августе пора собирать слегка побелевшие, но пока еще зеленые томаты. Особенно это касается кистей у земли в открытом грунте и первой–второй кистей помидоров в теплице.

— Так плоды не повредит фитофтороз и другие грибковые и вирусные заболевания, которые становятся особо активными в августе с началом дождей и холодными ночами, — отметила Людмила Шубина. — Томатики отправляем на дозревание: они достаточно быстро поспеют, если к ним положить яблоко, банан или уже красный помидор.

Если снимать плоды вовремя, то у растения есть шанс нарастить побольше урожая. Особенно это касается томатов в теплице с неограниченным ростом, которые могут давать урожай до октября, завязывая плоды на новых кистях.

Когда собирать морковку, свеклу, капусту

Корнеплоды сейчас активно наращивают массу Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

В самом конце августа и начале сентября начинается срок для сбора моркови и свеклы. Сейчас грядки можно удобрить однократным внесением калия. Не стоит торопиться со сбором: в течение месяца корнеплоды наращивают массу. Нужно грядки полоть и рыхлить.

— Поливать морковь и свеклу уже не стоит, так как естественной влаги хватит. Вода вытесняет кислород из почвы, делает ее плотнее — получите кривую и маленькую морковку и свеклу в трещинах, если будете заливать грядки, — предупредила специалист. — Без крайней необходимости не поливаю в августе кабачки и тыквы.

В августе можно срезать раннеспелую и среднеспелую капусту на салаты и тушение. Позднеспелые сорта сейчас набирают массу, поэтому их нужно только полоть и рыхлить. Капуста любит влагу, поэтому ее можно будет полить один–два раза за месяц, если не будет сильной засухи.

Уход за огородом

В августе приходит время активного сбора урожая Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Среди других важных дел — уход за картофелем. Растения нужно окучить, проследить, чтобы не было колорадского жука. Если сорт и посадки ранние, то за 10 дней до выкопки нужно срезать ботву, чтобы не допустить распространения грибковых заболеваний на клубни. При соблюдении необходимых сроков после химической обработки можно будет в августе подкопать молоденькой картошечки.

Важно позаботиться о грядках с клубникой: посадить новые кусты, со старых срезать все поврежденные листья, прополоть, подрыхлить.

В августе приходит время активного сбора урожая: плодоносят огурцы, перцы, баклажаны, томаты, дыни, арбузы. Нужно вовремя все собирать и не допускать гниения плодов. Начинает плодоносить и сад. Сейчас нельзя его обрезать, но можно досаживать новые растения, если нет жары.

Кроме того, пора готовить погреб к приему урожая: выбросить весь мусор, побелить стены, обработать от грибка и отправлять на хранение чеснок и лук, а также заготовки.

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