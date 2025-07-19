Главный макияж этого лета — «гуава-герл». Звездный визажист рассказал, как сделать его дома

Для того чтобы повторить макияж «гуава-герл», Владимир рекомендует начать с тщательной подготовки кожи, чтобы она выглядела здоровой, напитанной и такой же сочной, как свежий фрукт.

Чтобы добиться эффекта естественного макияжа и подчеркнуть природную красоту, вам потребуются кремовые текстуры: легкие, подсвечивающие, и которые дадут дополнительное увлажнение.

— Предлагаю начать с консилера, который «поработает» с синячками под глазами. Даст отдохнувший и свежий эффект вашему взгляду. В таких случаях отдайте предпочтение лососевым оттенкам. Они идеально перекроют любые следы усталости, — делится лайфхаком Владимир.

Матовые кремы отложите в сторону, в макияже они не понадобятся. Вместо них возьмите легкий флюид под тон кожи, который Владимир Перминов предлагает нанести кистью или спонжем, чтобы не создать плотное покрытие, а сделать кожу «прозрачной».