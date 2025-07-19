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Стиль и красота Модные советы Обзор Главный макияж этого лета — «гуава-герл». Звездный визажист рассказал, как сделать его дома

Главный макияж этого лета — «гуава-герл». Звездный визажист рассказал, как сделать его дома

Чтобы стать тропикана-женщиной достаточно всего 15 минут

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Повторить макияж дома намного проще, чем кажется | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаПовторить макияж дома намного проще, чем кажется | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Повторить макияж дома намного проще, чем кажется

Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

«Съедобный» макияж вышел на новый уровень. После меда, клубники, кофе и даже помидора популярность обрела гуава. Всё лето в тренде макияж в тропическом стиле. Его легко повторить, а нежные цвета и невесомые текстуры подойдут не только для отдыха на пляже, но и для тех, кто мечтает добавить тропического настроения в городскую жизнь. Звездный визажист Владимир Перминов подробно рассказал, как повторить тренд дома без долгих часов у зеркала.

  1. Что такое тренд «гуава-герл»?
  2. Кому подойдет макияж «гуава-герл»?
  3. Как сделать макияж «гуава-герл» дома?
1

Что такое тренд «гуава-герл»?

Тренд на эстетику «гуава-герл» пошел после того, как косметические бренды начали включать масла и соки от нее в свои продукты. В отличие от авокадо или той же муцины улитки, которые так и остались только в составе, гуава оказалась отличным вдохновением и у бьюти-инфлюенсеров.

Источник: haileybieber / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: haileybieber / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

haileybieber / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Хейли Бибер, известная своими смелыми экспериментами с внешностью, дала толчок тренду «гуава-герл». Модный макияж, как и сама гуава, выделяется сочностью и цветом.

<p>Владимир Перминов</p><p>Владимир Перминов</p>

Главный акцент в макияже — розовый и нежно-коралловый цвет. Прошу не путать с трендом Barbie core. Тут эффект той самой мякоти фрукта.

Владимир Перминов

звездный визажист, художник по макияжу, эксперт в шоу «Метод Рогова» (16+). Среди его клиентов — Ида Галич, Ксения Бородина, Тина Канделаки

В макияже используются не яркие, не насыщенные цвета, а нежные и полупрозрачные. Отсюда и главное правило тренда — однослойность. Все текстуры и цвета невесомые и полупрозрачные. С максимальным сиянием, но при этом деликатным. Оно должно подсвечивать кожу изнутри.

2

Кому подойдет макияж «гуава-герл»?

Стать «гуава-герл» может каждая, неважно, какой у вас тон кожи, цветотип или строение лица. Но Владимир Перминов предупреждает, что некоторым девушкам всё же стоит быть аккуратными в погоне за трендами.

Источник: selenagomez / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: selenagomez / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

selenagomez / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Такой макияж идеально подойдет почти всем, за исключением тех, у кого кожа склонна к жирности или активной розацеа (воспаление или покраснение кожи. — Прим. ред), но даже тут при грамотном нанесении дополнительных продуктов это не является препятствием!

3

Как сделать макияж «гуава-герл» дома?

Для того чтобы повторить макияж «гуава-герл», Владимир рекомендует начать с тщательной подготовки кожи, чтобы она выглядела здоровой, напитанной и такой же сочной, как свежий фрукт.

Чтобы добиться эффекта естественного макияжа и подчеркнуть природную красоту, вам потребуются кремовые текстуры: легкие, подсвечивающие, и которые дадут дополнительное увлажнение.

— Предлагаю начать с консилера, который «поработает» с синячками под глазами. Даст отдохнувший и свежий эффект вашему взгляду. В таких случаях отдайте предпочтение лососевым оттенкам. Они идеально перекроют любые следы усталости, — делится лайфхаком Владимир.

Матовые кремы отложите в сторону, в макияже они не понадобятся. Вместо них возьмите легкий флюид под тон кожи, который Владимир Перминов предлагает нанести кистью или спонжем, чтобы не создать плотное покрытие, а сделать кожу «прозрачной».

Источник: kyliejenner / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: kyliejenner / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

kyliejenner / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

И хедлайнер нашего макияжа — румяна.

— Кремовые румяна в кораллово-розовом цвете наносим на выступающие части скулы, оттушевывая их ближе к центру лица, и остатки добавляем на переносицу. Таким образом, мы должны создать эффект слегка обгоревшего лица на солнце, как в первый день отпуска на море, — делится следующим шагом визажист.

Теперь возьмите кремовый бронзер и сначала нанесите его на руку, предварительно разогрев продукт спонжем или кистью.

— Так вы не поставите пятна и распределите равномерно бронзер по боковым частям лица. Наша задача подчеркнуть боковые части лица и слегка добавить тень в скуловые впадины, — объясняет Владимир.

Переходим к бровям. Если они у вас пушистые, то достаточно будет пройтись по волоскам прозрачным гелем. В других случаях подойдет карандаш или тушь для бровей с цветом.

На губы обязательно наносим глянцевые или лаковые продукты.

<p>Владимир Перминов</p><p>Владимир Перминов</p>

Никаких матовых, плотных помад и темных, четких контуров. Масло или блеск должны быть полупрозрачной текстуры, нежно-розового цвета.

Владимир Перминов

звездный визажист, художник по макияжу, эксперт в шоу «Метод Рогова» (16+). Среди его клиентов — Ида Галич, Ксения Бородина, Тина Канделаки

Завершите образ пудрой, но наносите ее локально: между бровей и остатки на лоб, крылья носа и зона консилера, и подбородок.

— Если вы обладательница очень сухой кожи, и весь влажный блеск от продуктов впитался в кожу, то возьмите любой увлажняющий фиксатор для макияжа и финально добавьте пару пшиков, — рассказал о последнем шаге звездный визажист.

Как вам тренд?

Выглядит здорово, пожалуй, попробую
Делать просто, такое я люблю
Как и все предыдущие: пару месяцев, и ему конец, поэтому даже делать не буду
Люблю бежевые цвета и матовое покрытие, поэтому не для меня
Не крашусь
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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Макияж Тренд Лето Красота Визажист Тропики Фрукт
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