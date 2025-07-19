Главный макияж этого лета — «гуава-герл». Звездный визажист рассказал, как сделать его дома

«Съедобный» макияж вышел на новый уровень. После меда, клубники, кофе и даже помидора популярность обрела гуава. Всё лето в тренде макияж в тропическом стиле. Его легко повторить, а нежные цвета и невесомые текстуры подойдут не только для отдыха на пляже, но и для тех, кто мечтает добавить тропического настроения в городскую жизнь. Звездный визажист Владимир Перминов подробно рассказал, как повторить тренд дома без долгих часов у зеркала.
- Что такое тренд «гуава-герл»?
- Кому подойдет макияж «гуава-герл»?
- Как сделать макияж «гуава-герл» дома?
Что такое тренд «гуава-герл»?
Тренд на эстетику «гуава-герл» пошел после того, как косметические бренды начали включать масла и соки от нее в свои продукты. В отличие от авокадо или той же муцины улитки, которые так и остались только в составе, гуава оказалась отличным вдохновением и у бьюти-инфлюенсеров.
Хейли Бибер, известная своими смелыми экспериментами с внешностью, дала толчок тренду «гуава-герл». Модный макияж, как и сама гуава, выделяется сочностью и цветом.
Главный акцент в макияже — розовый и нежно-коралловый цвет. Прошу не путать с трендом Barbie core. Тут эффект той самой мякоти фрукта.
В макияже используются не яркие, не насыщенные цвета, а нежные и полупрозрачные. Отсюда и главное правило тренда — однослойность. Все текстуры и цвета невесомые и полупрозрачные. С максимальным сиянием, но при этом деликатным. Оно должно подсвечивать кожу изнутри.
Кому подойдет макияж «гуава-герл»?
Стать «гуава-герл» может каждая, неважно, какой у вас тон кожи, цветотип или строение лица. Но Владимир Перминов предупреждает, что некоторым девушкам всё же стоит быть аккуратными в погоне за трендами.
— Такой макияж идеально подойдет почти всем, за исключением тех, у кого кожа склонна к жирности или активной розацеа (воспаление или покраснение кожи. — Прим. ред), но даже тут при грамотном нанесении дополнительных продуктов это не является препятствием!
Как сделать макияж «гуава-герл» дома?
Для того чтобы повторить макияж «гуава-герл», Владимир рекомендует начать с тщательной подготовки кожи, чтобы она выглядела здоровой, напитанной и такой же сочной, как свежий фрукт.
Чтобы добиться эффекта естественного макияжа и подчеркнуть природную красоту, вам потребуются кремовые текстуры: легкие, подсвечивающие, и которые дадут дополнительное увлажнение.
— Предлагаю начать с консилера, который «поработает» с синячками под глазами. Даст отдохнувший и свежий эффект вашему взгляду. В таких случаях отдайте предпочтение лососевым оттенкам. Они идеально перекроют любые следы усталости, — делится лайфхаком Владимир.
Матовые кремы отложите в сторону, в макияже они не понадобятся. Вместо них возьмите легкий флюид под тон кожи, который Владимир Перминов предлагает нанести кистью или спонжем, чтобы не создать плотное покрытие, а сделать кожу «прозрачной».
И хедлайнер нашего макияжа — румяна.
— Кремовые румяна в кораллово-розовом цвете наносим на выступающие части скулы, оттушевывая их ближе к центру лица, и остатки добавляем на переносицу. Таким образом, мы должны создать эффект слегка обгоревшего лица на солнце, как в первый день отпуска на море, — делится следующим шагом визажист.
Теперь возьмите кремовый бронзер и сначала нанесите его на руку, предварительно разогрев продукт спонжем или кистью.
— Так вы не поставите пятна и распределите равномерно бронзер по боковым частям лица. Наша задача подчеркнуть боковые части лица и слегка добавить тень в скуловые впадины, — объясняет Владимир.
Переходим к бровям. Если они у вас пушистые, то достаточно будет пройтись по волоскам прозрачным гелем. В других случаях подойдет карандаш или тушь для бровей с цветом.
На губы обязательно наносим глянцевые или лаковые продукты.
Никаких матовых, плотных помад и темных, четких контуров. Масло или блеск должны быть полупрозрачной текстуры, нежно-розового цвета.
Завершите образ пудрой, но наносите ее локально: между бровей и остатки на лоб, крылья носа и зона консилера, и подбородок.
— Если вы обладательница очень сухой кожи, и весь влажный блеск от продуктов впитался в кожу, то возьмите любой увлажняющий фиксатор для макияжа и финально добавьте пару пшиков, — рассказал о последнем шаге звездный визажист.
Как вам тренд?