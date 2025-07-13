Проверьте, есть ли эти вещи у вас в шкафу! Стилист рассказала, что вышло из моды, а что стало хитом сезона

Что носить летом-2025 Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU, Елена Гладкая

Каждый новый сезон, а то и чаще, появляются новые тренды в одежде. Что будет актуально в ближайшие месяцы и от каких вещей лучше отказаться, рассказала в интервью 76.RU стилист-имиджмейкер Елена Гладкая.

Тренды-2025

Эксперт уверяет, что стоит забыть про скучные образы по типу синих джинсов и белой футболки. В этом сезоне правит тенденция к кокетливой женственности.

«Натуральный стиль, или бохо, — на пике популярности. В моде плетеные сумки и обувь, вязаные топы, вышивка, особенно с цветочными мотивами», — рассказывает стилист.

Если раньше доминировала мода на объемные вещи мужского кроя, то сейчас курс резко меняется. В 2025 году мода говорит «да» мягкой женственности.

«Будуарная эстетика, многослойность, приталенные силуэты, летящие платья, пижамные мотивы — всё это невероятно актуально. Платья-комбинации, прозрачные ткани, панталончики — не бойтесь этих слов, сегодня они в моде», — поясняет Елена.

На что еще стоит обратить внимание:

Прозрачность — сетчатые балетки, полупрозрачные босоножки и вьетнамки. Полупрозрачные ткани в целом сейчас в тренде.

Athleisure — сочетание спортивных вещей с не спортивными, контрастными по стилю. Ветровка — один из самых трендовых элементов сезона.

Power dressing — брючные костюмы довольно свободного кроя с четкой или расширенной линией плеч. Галстук — трендовый аксессуар. Платок твилли (текстильная ленточка) или платок каре (шелковый квадратный платок) вполне можно повязать как галстук.

Разнообразные платки каре с цветочным или геометричным принтом. Кружевные и вязаные косынки — для создания женственных и богемных образов. Повязываем их на талию, носим как косынку на голове или в волосах, оставляя длинные свободные концы, чтобы усложнить образ и добавить актуальный стилевой штрих.

Панамы из натуральных материалов. Плетеные теперь носим не только на пляж, но и активно интегрируем в городские образы.

Актуальные силуэты в одежде

Несмотря на возрождение женственного кроя, оверсайз не уходит совсем — просто теперь он балансируется более выразительными деталями.

«Приталенные блейзеры, драпировки, объемные платья baby doll и асимметричные фасоны, например юбки на одно плечо, — всё это позволяет создать современный и динамичный образ», — делится Гладкая.

Важный акцент — мини-длина.

«Мини — это не только микрошорты, а любая длина, которая выше колена. В 2025 году мини вместе с миди и макси составляет важную и полноценную часть модного гардероба», — отмечает стилист.

Какие есть популярны цвета и принты в одежде

Главный тренд в цветах — пастельные оттенки.

«В моде мягкие фисташковые и сливочно-желтые оттенки, травяные зеленые, терракотовые и кремовые бежевые тона, а также небесно-голубой и насыщенный деним», — отмечает Елена.

Одни из самых популярных принтов — цветочный, горошек и клетка.

«Горошек, или polka dot, возвращается благодаря тренду на женственность. А клетка виши — инфантильная на первый взгляд — отлично вписывается в повседневные образы. Попробуйте рубашки или юбки в этом принте».

Стилист Елена Гладкая отметила, что неожиданным героем принтового сезона стал коровий принт. Особенно актуальный на обуви и сумках в рамках бохо-эстетики, тогда как леопардовый узор утратил лидирующие позиции.

Какие материалы лучше носить летом-2025

Летом 2025 года комфорт и тактильность становятся главными модными ориентирами.

«Безусловно, натуральные материалы в этом сезоне пользуются большим спросом. Лен, хлопок, вискоза, тонкий трикотаж, шифон — идеальны для лета. В моде кроше, трикотажные тотал-луки и струящиеся ткани», — поясняет стилист.

Стилист отметила, что особое внимание стоит уделить жилетам из трикотажа, денима или кожи. Их рекомендуется носить как первый слой: на голое тело или поверх рубашек и топов.

Антитренды лета 2025 года

Скинни-джинсы из стрейч-денима с потертостями

Узкие джинсы с эффектом поношенности утратили актуальность. Им на смену пришли более свободные, расслабленные фасоны.

Худи

Объемные толстовки больше не считаются стильной базой на лето. Вместо них лучше выбирать трикотажные кардиганы, жилеты и более легкие, женственные варианты верха.

Стразы на одежде

Перегруженные блеском вещи уступают место минимализму и фактурным натуральным материалам. Акцент теперь делается на ткань и крой, а не на яркий декор.

Низкая посадка

Брюки и юбки с заниженной талией уходят на второй план. Модные альтернативы — высокая или средняя посадка, подчеркивающая талию и визуально вытягивающая силуэт.

Барби-розовый

Яркий кукольный оттенок розового, заполнивший гардеробы в прошлых сезонах, теряет актуальность. В 2025-м в приоритете мягкие пастельные тона и природные, спокойные цвета.

Стиль — это уникальный язык самовыражения, который способен проявить в мир лучшие стороны и качества личности каждой из нас. Елена Гладкая стилист-имиджмейкер