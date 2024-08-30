Стильный образ по цене обеда в ресторане: что интересного можно найти в ярославских секонд-хендах

Ищем интересные вещи Источник: Кирилл Поверинов











Осознанное потребление — тренд последних лет. Молодые люди стали активно посещать секонды и покупать там одежду. Даже модные российские стилисты снимают разные видео про секонды, разрушают миф о том, что в таких магазинах только некачественная и немодная одежда.

Мы прошлись по трем секондам и собрали для вас несколько образов.

«МЕГАХЕНД» ул. Первомайская, 10

В этом секонд-хенде залы поделены на секции: кофты, платья, брюки, спорт и т. д. В торговом зале можно найти различные летние топы, которые украсят любой гардероб, яркую юбку и синее платье.

Топ — 1199 рублей Источник: Кирилл Поверинов











Топ — 1149 рублей Юбка — 1149 рублей Источник: Кирилл Поверинов











Платье — 1099 рублей Источник: Кирилл Поверинов











«Планета Секонд-хенд» ул. Кирова, 13

Второй точкой для шопинга стала «Планета Секонд-хенд». Здесь мы нашли укороченный светлый пиджак и зеленую рубашку в клетку. Цены немного кусаются, но можно дождаться скидок и взять подешевле.

Пиджак — 1670 рублей Источник: Кирилл Поверинов











Рубашка — 980 рублей Источник: Кирилл Поверинов











«Передовичка» пр. Ленина, 25

«Передовичка» — колоритная ярославская барахолка. Помимо вещей здесь можно найти подержанную технику, посуду и книги. Здесь удалось собрать три образа.

Рубашка — 200 рублей Юбка — 500 рублей Источник: Кирилл Поверинов











Рубашка — 200 рублей Юбка — 600 рублей Источник: Кирилл Поверинов











Пиджак — 500 рублей Рубашка — 200 рублей Юбка — 600 рублей Источник: Кирилл Поверинов











Вот пару советов тем, кто хочет посетить секонд-хенд: