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Стиль и красота обзор Стильный образ по цене обеда в ресторане: что интересного можно найти в ярославских секонд-хендах

Стильный образ по цене обеда в ресторане: что интересного можно найти в ярославских секонд-хендах

Фотообзор с ценами

731
13 комментариев

Ищем интересные вещи

Осознанное потребление — тренд последних лет. Молодые люди стали активно посещать секонды и покупать там одежду. Даже модные российские стилисты снимают разные видео про секонды, разрушают миф о том, что в таких магазинах только некачественная и немодная одежда.

Мы прошлись по трем секондам и собрали для вас несколько образов.

«МЕГАХЕНД» ул. Первомайская, 10

В этом секонд-хенде залы поделены на секции: кофты, платья, брюки, спорт и т. д. В торговом зале можно найти различные летние топы, которые украсят любой гардероб, яркую юбку и синее платье.

Топ — 1199 рублей

Топ — 1149 рублей

Юбка — 1149 рублей

Платье — 1099 рублей

«Планета Секонд-хенд» ул. Кирова, 13

Второй точкой для шопинга стала «Планета Секонд-хенд». Здесь мы нашли укороченный светлый пиджак и зеленую рубашку в клетку. Цены немного кусаются, но можно дождаться скидок и взять подешевле.

Пиджак — 1670 рублей

Рубашка — 980 рублей

«Передовичка» пр. Ленина, 25

«Передовичка» — колоритная ярославская барахолка. Помимо вещей здесь можно найти подержанную технику, посуду и книги. Здесь удалось собрать три образа.

Рубашка — 200 рублей

Юбка — 500 рублей

Рубашка — 200 рублей

Юбка — 600 рублей

Пиджак — 500 рублей

Рубашка — 200 рублей

Юбка — 600 рублей

Вот пару советов тем, кто хочет посетить секонд-хенд:

  • перед походом составьте примерный список вещей, которые вы бы хотели приобрести. Это для того, чтобы избежать лишних затрат;

  • надо рассматривать каждую вещь. Иногда встречаются дырки, пятна на одежде;

  • если вы ничего не нашли, это нормально. Просто нужно дождаться следующего завоза вещей;

  • всегда примеряйте одежду, не выбирайте на глаз;

  • одевайтесь на шопинг удобно, чтобы было комфортнее примерять одежду;

  • следите за скидками. В первый день завоза — всегда дороже, но у многих секондов есть календарь скидок;

  • получайте удовольствие! Шопинг не должен вызывать у вас стресс и негативные эмоции.

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Комментарии
13
Гость
30 августа 2024, 08:25
Носим загнившие шмутки из загнивающей Европы. Неплохо так они гниют.
Гость
30 августа 2024, 09:17
Кстати, когда на Ярославль Гл прибывали поезда с переселенцами из Запорожской и Херсонской областей - люди в основном были одетв очень хорошо - в основном в европейские недешевые бренды. Сейчас , наверное, только вспоминают об этом.
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