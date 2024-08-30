Стильный образ по цене обеда в ресторане: что интересного можно найти в ярославских секонд-хендах

Осознанное потребление — тренд последних лет. Молодые люди стали активно посещать секонды и покупать там одежду. Даже модные российские стилисты снимают разные видео про секонды, разрушают миф о том, что в таких магазинах только некачественная и немодная одежда.
Мы прошлись по трем секондам и собрали для вас несколько образов.
«МЕГАХЕНД» ул. Первомайская, 10
В этом секонд-хенде залы поделены на секции: кофты, платья, брюки, спорт и т. д. В торговом зале можно найти различные летние топы, которые украсят любой гардероб, яркую юбку и синее платье.
«Планета Секонд-хенд» ул. Кирова, 13
Второй точкой для шопинга стала «Планета Секонд-хенд». Здесь мы нашли укороченный светлый пиджак и зеленую рубашку в клетку. Цены немного кусаются, но можно дождаться скидок и взять подешевле.
«Передовичка» пр. Ленина, 25
«Передовичка» — колоритная ярославская барахолка. Помимо вещей здесь можно найти подержанную технику, посуду и книги. Здесь удалось собрать три образа.
Вот пару советов тем, кто хочет посетить секонд-хенд:
перед походом составьте примерный список вещей, которые вы бы хотели приобрести. Это для того, чтобы избежать лишних затрат;
надо рассматривать каждую вещь. Иногда встречаются дырки, пятна на одежде;
если вы ничего не нашли, это нормально. Просто нужно дождаться следующего завоза вещей;
всегда примеряйте одежду, не выбирайте на глаз;
одевайтесь на шопинг удобно, чтобы было комфортнее примерять одежду;
следите за скидками. В первый день завоза — всегда дороже, но у многих секондов есть календарь скидок;
получайте удовольствие! Шопинг не должен вызывать у вас стресс и негативные эмоции.