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Весна Накроет в ближайшие часы: ярославцев предупредили о резком ухудшении погоды

Накроет в ближайшие часы: ярославцев предупредили о резком ухудшении погоды

Публикуем прогноз от МЧС

5 728
3 комментария
Погода в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПогода в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Погода в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В МЧС выпустили экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Ярославле и области. По данным спасателей, в ближайшие 1–3 часа и до конца суток в регионе прогнозируется гроза, в отдельных районах с ливнем.

«При грозе ожидается шквалистое усиление ветра порывами до 15 м/с», — предупредили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Как сообщают в МЧС, прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В их числе возможно повреждение линий электропередачи и связи, нарушения в работе коммунальных систем и транспорта, обрушение крыш и различных конструкций, увеличение случаев травматизма людей. Есть риск возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты. Также возможно затопление пониженных участков местности, засор ливневых стоков и дренажных систем.

По данным специалистов центра «Фобос», днем 8 мая в Ярославле ожидается сильный дождь. Температура воздуха — +9… +11 °С. Ближайшей ночью прогнозируется переменная облачность, температура +3… +5 °С. Атмосферное давление в пределах нормы.

Погода в Ярославле в выходные

  • В пятницу, 9 мая, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью +3… +5 °С, днем +8… +10 °С, ветер юго-западный, умеренный;

  • в субботу, 10 мая, прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью +1… +3 °С, днем +9… +11 °С, ветер северный, умеренный;

  • в воскресенье, 11 мая, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, сильный дождь, сильный туман. Температура ночью и днем +4… +6 °С, ветер северный, сильный, порывы до 14 м/с.

Подробный прогноз погоды смотрите на сервисе «Погода 76.RU».

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Кристина Геворкян
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Комментарии
3
Гость
2 часа
Да неужто гроза, и не соврали? Если гроза на выходной выпадает, так можно себе позволить на балконе как в театре с чаем устроится и любоваться зрелищем. Вот раздразнили,. Буду ждать...
Гость
4 часа
Что-то сообщения с опозданием пишут. Утром и гремело и лило хорошо.
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