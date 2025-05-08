Накроет в ближайшие часы: ярославцев предупредили о резком ухудшении погоды

Погода в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В МЧС выпустили экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Ярославле и области. По данным спасателей, в ближайшие 1–3 часа и до конца суток в регионе прогнозируется гроза, в отдельных районах с ливнем.

«При грозе ожидается шквалистое усиление ветра порывами до 15 м/с», — предупредили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Как сообщают в МЧС, прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В их числе возможно повреждение линий электропередачи и связи, нарушения в работе коммунальных систем и транспорта, обрушение крыш и различных конструкций, увеличение случаев травматизма людей. Есть риск возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты. Также возможно затопление пониженных участков местности, засор ливневых стоков и дренажных систем.

По данным специалистов центра «Фобос», днем 8 мая в Ярославле ожидается сильный дождь. Температура воздуха — +9… +11 °С. Ближайшей ночью прогнозируется переменная облачность, температура +3… +5 °С. Атмосферное давление в пределах нормы.

Погода в Ярославле в выходные

В пятницу, 9 мая, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью +3… +5 °С, днем +8… +10 °С, ветер юго-западный, умеренный;

в субботу, 10 мая, прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью +1… +3 °С, днем +9… +11 °С, ветер северный, умеренный;

в воскресенье, 11 мая, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, сильный дождь, сильный туман. Температура ночью и днем +4… +6 °С, ветер северный, сильный, порывы до 14 м/с.