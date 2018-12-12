В соцсетях обсмеяли робота Бориса: 10 самых смешных мемов

Робот Борис, который оказался вовсе и не роботом, а вполне себе живым человеком, вдохновил таких же живых людей на творчество. По соцсетям понеслись шуточки и мемчики. Мы собрали в подборку все самое интересное. Итак, как страна отреагировала на разоблачение робота Бориса (он же Алёша).

В эфире телеканала «Россия 24» вышел сюжет о суперсовременном роботе Борисе, которого показали на форуме «ПроеКТОриЯ» в Ярославле. Робот, как говорилось за кадром, умеет считать, говорит и «довольно неплохо» танцевать. Сюжет мог бы тихо уйти в новостную ленту. Но ушел шумно. Бориса рассекретили — оказалось, в костюме робота был человек.