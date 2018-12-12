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Наука
Робот Борис
Обзор

В соцсетях обсмеяли робота Бориса: 10 самых смешных мемов

Реакция на ростовую куклу, которую на форуме в Ярославле выдали за разработку российских учёных

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Всё-таки догадались...

Фото: Шоуроботы.рф

Робот Борис, который оказался вовсе и не роботом, а вполне себе живым человеком, вдохновил таких же живых людей на творчество. По соцсетям понеслись шуточки и мемчики. Мы собрали в подборку все самое интересное. Итак, как страна отреагировала на разоблачение робота Бориса (он же Алёша).

В эфире телеканала «Россия 24» вышел сюжет о суперсовременном роботе Борисе, которого показали на форуме «ПроеКТОриЯ» в Ярославле. Робот, как говорилось за кадром, умеет считать, говорит и «довольно неплохо» танцевать. Сюжет мог бы тихо уйти в новостную ленту. Но ушел шумно. Бориса рассекретили — оказалось, в костюме робота был человек.

Арни, тебе такое и не снилось

Фото: Настоящий Лентач/Vk.com

Это фиаско, братан

Фото: Дмитрий Малый/Facebok.com

Российские учёные и не такое могут

Фото: Ярослав Некрасов/Vk.com

Куда же без шуточек про Владимира Владимировича?

Фото: Ольга Лисовец/Vk.com

Мог ещё и не такой конфуз случиться

Фото: Ярославские пирожки/Telegram.org

Классика от Эрика Картмана

Фото: Аня Молибога/Vk.com

Срочно делаем запрос в Роскосмос!

Фото: Павел Гужавин/Vk.com

Ну хоть слова не забыл

Фото: Iгор Kipтак/Facebook.com

Главное, что у Бори есть душа

Фото: Валентин Черняк/Facebook.com

Спасибо, дорогая редакция!

Фото: Lucifer Sl/Vk.com

Сюжет о чудо-технике вышел на телеканале «Россия 24» с всероссийского форума «ПроеКТОриЯ», который сейчас проходит в Ярославле. Журналисты сообщили с телеэкранов о прорыве в науке — роботе Борисе. Но их быстро раскусили. Робот оказался человеком в ростовой кукле. Подробности скандала. Сначала журналисты «России 24» удалили этот ролик, но потом вернули сюжет в свой YouTube-канал. Правда, выкрутились, немного изменив его. Но публично они, как и руководство ВГТРК, продолжают отмалчиваться на эту тему.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

робот БорисЯрославльПроеКТОриЯ

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