В соцсетях обсмеяли робота Бориса: 10 самых смешных мемов

Всё-таки догадались...
Робот Борис, который оказался вовсе и не роботом, а вполне себе живым человеком, вдохновил таких же живых людей на творчество. По соцсетям понеслись шуточки и мемчики. Мы собрали в подборку все самое интересное. Итак, как страна отреагировала на разоблачение робота Бориса (он же Алёша).
В эфире телеканала «Россия 24» вышел сюжет о суперсовременном роботе Борисе, которого показали на форуме «ПроеКТОриЯ» в Ярославле. Робот, как говорилось за кадром, умеет считать, говорит и «довольно неплохо» танцевать. Сюжет мог бы тихо уйти в новостную ленту. Но ушел шумно. Бориса рассекретили — оказалось, в костюме робота был человек.
Сюжет о чудо-технике вышел на телеканале «Россия 24» с всероссийского форума «ПроеКТОриЯ», который сейчас проходит в Ярославле. Журналисты сообщили с телеэкранов о прорыве в науке — роботе Борисе. Но их быстро раскусили. Робот оказался человеком в ростовой кукле. Подробности скандала. Сначала журналисты «России 24» удалили этот ролик, но потом вернули сюжет в свой YouTube-канал. Правда, выкрутились, немного изменив его. Но публично они, как и руководство ВГТРК, продолжают отмалчиваться на эту тему.
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