«Был у нее единственным»: в Ярославской области умер полуторагодовалый малыш

Смерть малыша обсуждают жители Ростова Великого Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ростове Великом Ярославской области обсуждают смерть полуторагодовалого мальчика. Жители города рассказали, что трагедия случилась в начале декабря в одном из местных общежитий.

— Он у нее [матери] единственный был. Говорят, ночью случился приступ эпилепсии. Там потом собирали деньги на его похороны, — рассказала читательница 76.RU из Ростова Великого.

По данным источника 76.RU, мальчик умер 10 декабря.

— В плане здоровья у него были проблемы. Приступ был. [Мать] скорую вызвала — не успели, — рассказал наш собеседник.

Инсайдер 76.RU подтвердил, что мальчик был единственным ребенком в семье. Его родители не состояли на учете в ПДН, к административной ответственности не привлекались.

— Отец с матерью жили вместе, он работал на шиномонтаже, а мать — самозанятая. Когда у мальчика случился приступ, отец был на работе, — рассказал наш собеседник.

Жители Ростова судачили между собой, что маме мальчика из-за недосмотра за малышом грозило уголовное дело. Однако наш собеседник объяснил — женщине не грозит преследование. Следователи просто провели стандартную процедуру после смерти ребенка.

— Всегда в случае гибели ребенка проводится доследственная проверка. Насколько мне известно, дело не возбуждалось, — пояснил источник 76.RU.