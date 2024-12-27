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Происшествия эксклюзив «Был у нее единственным»: в Ярославской области умер полуторагодовалый малыш

«Был у нее единственным»: в Ярославской области умер полуторагодовалый малыш

В этот момент его мама была дома

2 600
5 комментариев

Смерть малыша обсуждают жители Ростова Великого

Источник:

В Ростове Великом Ярославской области обсуждают смерть полуторагодовалого мальчика. Жители города рассказали, что трагедия случилась в начале декабря в одном из местных общежитий.

— Он у нее [матери] единственный был. Говорят, ночью случился приступ эпилепсии. Там потом собирали деньги на его похороны, — рассказала читательница 76.RU из Ростова Великого.

По данным источника 76.RU, мальчик умер 10 декабря.

— В плане здоровья у него были проблемы. Приступ был. [Мать] скорую вызвала — не успели, — рассказал наш собеседник.

Инсайдер 76.RU подтвердил, что мальчик был единственным ребенком в семье. Его родители не состояли на учете в ПДН, к административной ответственности не привлекались.

— Отец с матерью жили вместе, он работал на шиномонтаже, а мать — самозанятая. Когда у мальчика случился приступ, отец был на работе, — рассказал наш собеседник.

Жители Ростова судачили между собой, что маме мальчика из-за недосмотра за малышом грозило уголовное дело. Однако наш собеседник объяснил — женщине не грозит преследование. Следователи просто провели стандартную процедуру после смерти ребенка.

— Всегда в случае гибели ребенка проводится доследственная проверка. Насколько мне известно, дело не возбуждалось, — пояснил источник 76.RU.

Еще один инсайдер 76.RU из правоохранительных органов также сообщил, что уголовное дело не возбуждалось. Состава преступления не было.

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Комментарии
5
Гость
1 час
Почему вы не написали, что «мать» вызвала СП к мертвому ребенку на следующий день после смерти? Зачем написали что не успели спасти? Что снимала видео с мертвым малышом и рассылала подругам? Спасать ребенка надо было еще полтора года назад, когда он родился у психически нездорового человека!
Гость
1 час
Шибаева опять сплетень насобирала
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