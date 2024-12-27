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Еда инструкция Ваши гости удивятся: три безупречных салата для новогоднего стола — простые и быстрые рецепты

Ваши гости удивятся: три безупречных салата для новогоднего стола — простые и быстрые рецепты

Показываем способ их приготовления

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2 комментария

Два из них — классика в новом исполнении, а один отличается необычным сочетанием

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И вот мы уже на финишной прямой на пути к 2025 году. Остались последние приготовления к праздничному столу. А что же приготовить? Если всё еще не определились, то спешим показать вам три рецепта салатов. Два из них — классика в новом исполнении, а один отличается необычным сочетанием. Итак, сохраняйте список ингредиентов и запоминайте инструкцию приготовления.

Оливье с домашним майонезом

Для салата вам понадобятся: маринованные огурчики — 250 г, копченое мясо — 300 г, картофель запеченный — 250 г, морковь запеченная — 250 г, яйцо отварное — 5 штук, красный лук — 50 г, маринованный горошек — 250 г.

Секретный ингредиент — это домашний майонез. Для него необходимы: яйцо отварное — 3 штуки, вода — 100 мл, растительное масло — 70 мл, сок лимона — 1 столовая ложка, соль — ½ чайной ложки, черный перец — ¼ чайной ложки, горчица — ½ чайной ложки.

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Селедка под шубой по-новому

Мы решили не придумывать колесо и всего лишь немного освежить классический рецепт, который любят все. Итак, записывайте ингредиенты и добавляйте их в список продуктов:

  • сельдь слабосоленая — 350 г;

  • картофель запеченный — 250 г;

  • морковь запеченная — 200 г;

  • яйцо — 6 шт.;

  • свекла запеченная — 250 г;

  • майонез домашний — 100 г.

Подробная инструкция — в видео ниже.

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Мандарины и копчености

Ну и какой же праздник без роскошного и необычного салата? Особенно когда хочется удивить близких и гостей небанальными блюдами. Именно таким и можно назвать этот салат. В списке ингредиентов для него:

  • салат айсберг — 150 г;

  • мандарин — 150 г;

  • сыровяленый балык — 50 г;

  • сырокопченая шейка — 50 г;

  • сыр моцарелла — 120 г;

  • грецкий орех (обжаренный) — 90 г;

  • греческий йогурт — 80 г;

  • оливковое масло — 2 ст. л.;

  • черный перец — ¼ ч. л.;

  • апельсиновый сок — 2 ст. л.;

  • сухарики.

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Сразу после новогодних праздников наш ждет еще одна важная дата в календаре. 7 января православные отметят Рождество. В этот день наши бабушки также собирали семью за праздничным столом. Одно из традиционных блюд на нем была рождественская кутья. В предыдущем материале показывали вам, как приготовить это блюдо.

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Комментарии
2
Гость
1 час
Никогда ещё мы не жили так отвратительно и беспросветно, в нищите и ненависти
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