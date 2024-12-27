«Форма — это часть результата»: кто одевает известные спортивные клубы

Собственное производство создатели бренда запустили в Казани Источник: герой публикации











Десять лет назад казанец Эмиль Сиразев занимался поставками сувенирки из Китая вместе с партнером. Но кризис 2014-го заставил напарников задуматься о смене деятельности. Вслед за бурными обсуждениями появилась перспективная идея — производство спортивной одежды. Как команда прошла путь от цеха по выпуску простых футболок и толстовок до крупного производства, которое одевает известные футбольные команды и хоккейные клубы? Подробности — в материале.

Основатель компании Эмиль Сиразев Источник: герой публикации











«Команд в Премьер-лиге меньше 20, а детских секций в России — тысячи»

Сегодня название Natural Advance довольно известно в среде профессиональных спортивных клубов и академий страны. Компания производит форму, экипировку и мерч. Одежду шьют на собственном производстве из переработанной синтетики и эко-хлопка.

— Сначала мы изготавливали самые простые футболки, кепки, толстовки для различных компаний. Первые клиенты из мира спорта к нам стали обращаться в 2016 году. Тогда я и понял, насколько это большой рынок, какие у него перспективы. Ведь есть профессиональный спорт, любительский, корпоративный. У нас проходит много забегов, марафонов, спартакиад — и везде нужна одежда. Также мне была близка концепция, отвечающая запросу спортсменов. Они ориентированы на качество: важно, чтобы футболка была носибельная, удобная и не расходилась по швам. Так и начался наш путь в мир спортивной одежды, — поделился Эмиль Сиразев.

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На старте команда состояла буквально из двух человек: Эмиль вместе с партнером, с которым они раньше занимались поставками из Китая. Напарники нашли несколько цехов, договорились с подрядчиками и полностью перешли в сферу спорта. Число заказов постоянно росло, а вот партнеры-производители то и дело подводили стартап своей необязательностью. Тогда было принято решение взять всё в свои руки и открыть собственное производство.

В 2021-м в компании произошло еще одно большое изменение, партнер принял решение выйти из проекта, и Эмиль стал единоличным владельцем бренда, что потребовало полностью пересмотреть работу бизнеса. Это сподвигло предпринимателя еще больше углубиться в изучение спортивной ниши и производства.

Стартап производит одежду для хоккея, футбола и других видов спорта Источник: герой публикации











— Наша компания сегодня работает по всей России, у нас даже появились клиенты в Белоруссии и Казахстане. Мы производим профессиональную экипировку для спортсменов любого уровня и не концентрируемся только на клубах. Потому что команд в российской Премьер-лиге меньше 20, а детских секций в стране — тысячи. Понятно, что когда мы одеваем профи, это дает нам определенную узнаваемость. Но, на самом деле, больше половины наших заказов — это любительский и детский спорт, — рассказал Эмиль.

Естественное превосходство, или ДНК бренда

Но прежде, чем стать известной на рынке, компания долго искала свою «фишку». Однажды Эмиль узнал о технологии, которая позволяет в некоторых тканях использовать вторично переработанный материал. Так и появилась идея сделать упор на эко-технологичность. Тем более что на российском рынке подобных предложений не было нигде.

— Когда мы только задумали производить одежду из ресайкла, многие крутили пальцем у виска и говорили: «Зачем вам это надо? Все покупают обычную синтетику, что вам еще не хватает?» Но мы протестировали ткани, посмотрели, что их можно использовать без ущерба технологичности и удобства, и запустили их. При этом мы понимаем, что наша аудитория — спортсмены. Особенно если мы говорим про спорт высших достижений, про профессиональный спорт, то здесь экипировка — неотъемлемая часть результата. И мы не можем продать профессиональным спортсменам одежду, которая плохо дышит, не такая эластичная или легкая, как им нужно, просто из-за того, что она экологичная, — поделился Эмиль.

Команда изготавливает форму для молодых и опытных спортсменов Источник: герой публикации











В то же время он не скрывает: не вся одежда в ассортименте бренда сделана из переработанных материалов. Но компания к этому стремится.

— Мы никого не обманываем и не говорим, что нам удалось построить абсолютно экологичное и зеленое производство «от и до». Но мы всё равно вносим в это свой небольшой вклад. Мы понимаем, что за этим есть будущее, и нам нужно применять технологии для того, чтобы уменьшить количество выбросов и наносить меньший ущерб природе, — дополнил предприниматель.

Акцент на эко-технологичность сработал. Вскоре компания впервые сшила форму для ХК «Ак Барс»: это была стильная черная экипировка со значком ресайкла. С этого момента Natural Advance начал постепенно выстраивать отношения с другими крупными клубами, всё больше наращивая аудиторию. Сейчас форму от Natural Advance можно увидеть не только на игроках ХК «Ак Барс». ФК «Рубин», ФК «Шинник», ХК «Авангард» и многие другие клубы являются клиентами бренда, это не всегда игровая форма: мерч от NA можно увидеть в фаншопах многих клубов, а с недавнего времени казанский бренд стал официальным техническим партнером сборной России по футзалу.

В форме казанского бренда засветились даже звезды кино Источник: герой публикации











Кстати, название бренда Natural Advance тоже появилось не сразу. В этом предпринимателю уже помогли профессионалы в сфере дизайна, к которым он обратился.

— Мы остановились на этом названии, потому что оно хорошо отражало смысл нашей работы. Переводится оно как «естественное превосходство». Ведь спорт — это честная победа. Когда ты честно трудишься на тренировках, делаешь результаты и честно побеждаешь. То же самое и в производстве. Мы за «естественное превосходство», — рассказал Эмиль.

Сложно ли одевать российских спортсменов?

В компании Эмиля сегодня работает около 100 человек. Но проблема с дефицитом кадров всё-таки есть, и организация готова обучать желающих присоединиться к проекту.

— Последние 1,5 года мы сотрудничаем с разными вузами и ссузами. Студенты приезжают к нам на практику, мы их обучаем, чтобы после окончания учебного заведения они приходили к нам на работу уже с нужной квалификацией, — рассказал Эмиль.

Есть сложность и с поиском достойной фурнитуры. Свой отпечаток наложили санкции и специфика спортивной одежды, для которой подойдут далеко не все молнии, клепки и даже нитки. Но и с этим вызовом бренд справился. Сейчас компания налаживает связи с поставщиками из Китая, Турции и других стран.

Одежду шьют на собственном производстве из переработанной синтетики и эко-хлопка Источник: герой публикации











Если говорить про планы, то бренд нацелен расширять клиентский портфель — выходить на новые клубы, в том числе КХЛ и РПЛ. Также в будущих задачах Эмиля стоит открытие фирменного магазина в Казани и запуск продаж на маркетплейсах.