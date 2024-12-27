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Дороги и транспорт «Устали бороться»: в Ярославле депутат пожаловался на обнаглевших парковщиков

«Устали бороться»: в Ярославле депутат пожаловался на обнаглевших парковщиков

Он писал обращение в ДГХ, но тщетно

430
10 комментариев

Машинами заставлена вся пешеходная зона

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Депутат муниципалитета Ярославля Игорь Пятковский пожаловался на незаконную парковку в пешеходной зоне в Депутатском переулке. Он рассказал, что о проблеме в Кировском районе периодически приходят письма от местных жителей и представителей организаций, которые там расположены.

— Устали бороться. Данные нарушения создают неудобства для пешеходов, в частности затрудняют проведение уборки улиц. Собственники и арендаторы зданий не могут эффективно очищать прилегающие территории и фасады зданий от снега, мусора и наледи из-за припаркованных автомобилей. Кроме того, припаркованные автомобили препятствуют доступу специализированной техники для уборки, — рассказал Игорь Пятковский порталу 76.RU.

Машинам запрещено заезжать на данную территорию

Источник:

На участке, о котором идет речь, установлен знак «Пешеходная зона», а еще указано, что парковка автомобилей запрещена. Машины нарушителей может забрать эвакуатор. Правда, судя по всему, самих водителей эта перспектива не страшит.

Депутат считает, что регулярные рейды сотрудников Госавтоинспекции могут исправить ситуацию.

— Учитывая постоянный характер нарушений и их негативное влияние на жизнь жителей, прошу руководство ГИБДД УМВД России по Ярославской области организовать регулярные рейды сотрудников по Депутатскому переулку с целью пресечения незаконной парковки автомобилей в пешеходной зоне, — сообщил Игорь Пятковский порталу 76.RU.

Он также предлагает установить ограничители, из-за которых водители не смогут проехать на территорию.

В департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля Игорю Пятковскому сообщили, что его недавнее обращение о нарушении правил парковки направили в Госавтоинспекцию. Недобросовестным водителям грозит штраф в 500 рублей.

Кто, по вашему, прав?

Депутат и жильцы, нужно соблюдать ПДД в городе
Автомобилисты, где им еще ставить машины?
А почему штраф такой маленький?
Своим мнением поделюсь в комментариях
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Парковка Госавтоинспекция Депутат Центр Ярославля
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Комментарии
11
Гость
16 минут
Эвакуатор, штраф стоянка
Гость
14 минут
А кому он пожаловался? Джорджу Бушу Младшему, или Дональду Трампу?🤔
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