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Религия Красивые открытки на День Петра и Павла: 10 идей, как поздравить близких

Красивые открытки на День Петра и Павла: 10 идей, как поздравить близких

Этими иллюстрациями и пожеланиями вам захочется поделиться

32 139
5 комментариев
Судьбы апостолов Петра и Павла отличаются, но день их памяти отмечают в один день | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUСудьбы апостолов Петра и Павла отличаются, но день их памяти отмечают в один день | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU
Судьбы апостолов Петра и Павла отличаются, но день их памяти отмечают в один день
Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

12 июля православные отметят День Петра и Павла. Этот праздник посвящен памяти наиболее чтимым святым апостолам, которые были учениками Иисуса Христа и ревностными проповедниками христианства. По сложившейся традиции рассказываем, кем были главные герои этой даты, и дарим вам 10 открыток к празднику, чтобы вы могли сохранить их себе и поделиться с близкими.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталыИсточник: Виталий Калистратов / Городские порталы
Источник:
Виталий Калистратов / Городские порталы
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Апостол Павел способствовал превращению христианства в мировую религию и распространял учение среди представителей разных народов Римской империи. Петр, в свою очередь, был основателем церкви и главой одной из первых христианских общин.

При этом с Иисусом Христом они познакомились в разное время и при разных обстоятельствах. Петр был простым рыбаком и знал Христа с самого начала, Павел был человеком ученым и узнал Христа только по Воскресении.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталыИсточник: Виталий Калистратов / Городские порталы
Источник:
Виталий Калистратов / Городские порталы
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Познакомившись с Христом и его учением, Петр и Павел пошли в Рим, к которому вели все дороги. Несмотря на то что дороги эти у апостолов начинались в разных местах, в пункте назначения они оказались одновременно. И цель у них была одна — проповедовать Евангелие.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталыИсточник: Виталий Калистратов / Городские порталы
Источник:
Виталий Калистратов / Городские порталы
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И для обоих апостолов Рим стал местом, где они закончили свои жизни. Подобно многим первым христианам, Петр и Павел приняли мученическую смерть в правление императора Нерона.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталыИсточник: Виталий Калистратов / Городские порталы
Источник:
Виталий Калистратов / Городские порталы
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Петра распяли вниз головой. Он сам попросил об этом, потому что считал себя недостойным быть распятым так же, как Иисус Христос. А церковь говорит, что ногами апостол Петр указал всем путь на небо.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталыИсточник: Виталий Калистратов / Городские порталы
Источник:
Виталий Калистратов / Городские порталы
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Павлу, поскольку он был гражданином Рима и не мог быть казнен на кресте, отсекли голову. Перед тем как остановиться, его голова трижды ударилась о землю, и на тех местах потекли три ручейка, которые дали название одному из дальних пригородов Рима — «Три фонтана». Сейчас это уже не пригород, а полноценная часть Рима. Сегодня, оказавшись здесь, вы можете увидеть объявление, гласящее: «Нельзя разговаривать, нужно молчать» — на разных языках. Современные туристы, конечно, на объявления не обращают никакого внимания, но живущие в «Трех фонтанах» монахи всегда молчат либо объясняются знаками.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталыИсточник: Виталий Калистратов / Городские порталы
Источник:
Виталий Калистратов / Городские порталы
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Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли смерть в один день — 29 июня по юлианскому календарю (12 июля по грегорианскому). При этом некоторые источники говорят, что Павла казнили ровно через год после распятия Петра, согласно другим, они умерли с разницей в несколько дней. В любом случае дань памяти апостолам отдают в один день.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталыИсточник: Виталий Калистратов / Городские порталы
Источник:
Виталий Калистратов / Городские порталы
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Вместе с праздниками Аграфены купальницы и Ивана Купалы Петров день в традиционной культуре составляет единый праздничный цикл, знаменующий полный расцвет природных сил.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталыИсточник: Виталий Калистратов / Городские порталы
Источник:
Виталий Калистратов / Городские порталы
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В старину на День Петра и Павла проводили ритуальные омовения освященной водой, купались, разжигали костры. Ночью молодежь обходила дома и поля с громкими криками и пением под гармонь, отпугивая тем самым нечистую силу.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталыИсточник: Виталий Калистратов / Городские порталы
Источник:
Виталий Калистратов / Городские порталы
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На рассвете было принято «караулить солнце». Считалось, что этот обряд прогоняет от сёл русалок, которые, по поверьям, в Петров день могут причинить немало вреда посевам.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталыИсточник: Виталий Калистратов / Городские порталы
Источник:
Виталий Калистратов / Городские порталы
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В народе День Петра и Павла связывали со множеством примет и поверий. Но в первую очередь они показывали, каких изменений стоит ожидать от природы и животного мира. Считалось, что ясное небо на Петров день говорит о том, что весь год будет хорошим, утренняя роса — о том, что будет сухо, а ее отсутствие — о дожде. Если в Петров день нет осадков, то и на Ильин день (2 августа) их не будет. Холодная погода в Петров день говорит о том, что год предстоит голодный, желтая листва на березах — листопад будет ранним, пение соловья после Петрова дня указывает на похолодание еще в октябре, а если кукушки неделю после Петрова дня кукуют, то зима будет поздней.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Православие Открытки Петров день День Петра и Павла Апостолы Святые Поздравления Праздники Картинки
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Комментарии
5
Гость
11 июля 2024, 07:29
у РПЦ каждый день праздник а нам жить не на что стоя на коленях Русский человек
Гость
11 июля 2024, 06:47
Ну как бы день Петра и жены его Февронии как-то понятно, но тут два мужика. Выходит не скрепно.
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