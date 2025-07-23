«Моя партнерша очень темпераментная»: кто он — предполагаемый бойфренд фигуристки Медведевой

Официально ни танцор, ни фигуристка не подтверждали слухи об их отношениях Источник: Evgenia Medvedeva / T.me

Еще одна российская фигуристка-одиночница, кажется, обрела счастье в личной жизни. Речь идет о двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой. Не так давно 25-летняя спортсменка поделилась с поклонниками любовными и, можно сказать, даже интимными фотографиями. На кадрах — сама фигуристка и молодой танцор татаро-азербайджанского происхождения Ильдар Гайнутдинов.

116.RU рассказывает, кто он — 24-летний возможный парень титулованной российской спортсменки. Как юный артист балета покорял сцены и танцевальные конкурсы и как началась эта история любви.

Источник: 116.RU

Общее шоу, переросшее в отношения

Пройдемся по хронологии событий: осенью прошлого года Евгения расстается с фигуристом-парником Дмитрием Чигиревым, с которым она находилась в отношениях почти два года. Союзом девушка была довольна, рассказывала, что молодой человек буквально носил ее на руках. Пара даже какое-то время жила вместе.

— Полгода жили и живем, ища подвоха. Уже перестали искать подвоха. Ну, потому что все-таки так бывает. Мне кажется, что в современном мире все-таки уже все меньше и меньше становится этого трепета, этих валентинок, цветочков без повода. А это же так классно! — говорила спортсменка.

В прошлом году отношения дали трещину, но что стало причиной разрыва — неизвестно. В интервью Ксении Собчак фигуристка рассказывала, что с Дмитрием они разошлись мирно, по-взрослому.

— В жизни так случается, когда люди понимают, что им больше не по пути. Никаких громких скандалов, ничего такого, просто два адекватных человека поговорили и поняли, что надо что-то делать. Решили разойтись. Нет абсолютно никаких обид. В наших отношениях было очень много любви, понимания, взаимопонимания, — объясняла Медведева.

В октябре Евгения рассталась с Чигиревым, тогда же начались съемки первого сезона шоу «Звездные танцы» на телеканале ТНТ. В эфир первый выпуск вышел уже в ноябре. В проекте принимали участие профессиональные танцоры и знаменитости. Им предстояло показывать танцевальные номера перед жюри. Победители шоу могли претендовать на приз 10 млн рублей. В проекте Медведеву поставили в пару с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.

— Моя партнерша очень темпераментная. Когда мне предложили участие в этом проекте, первое, что я спросил: «С кем я буду танцевать?». И когда мне сказали имя, я такой: «Да ладно! Всё, работаем», — рассказывал танцор.

Первый танец Медведевой и Гайнутдинова на проекте Источник: ТНТ

В первом выпуске проекта Медведева честно призналась, что раньше лишь однажды попробовала себя в танцах, да и то в жанре стрип-пластики. Однако отсутствие профессионального бэкграунда не стало преградой для амбициозной спортсменки: наставником Евгении стал опытный танцор, чье мастерство позволило ей быстро освоить основы хореографии.

Пара уверенно двигалась вперед, но в итоге покинула телепроект за шаг до финала. Уже после проекта Медведева продолжила сотрудничество с партнером по «Звездным танцам», выступив вместе в ледовом шоу, посвященному 25-летию спортсменки.

Фотосессия с подтекстом и отдых на Мальдивах

Уже летом этого года Медведева опубликовала серию черно-белых снимков с Ильдаром, которая будто бы без слов подтвердила слухи о романе.

«Сквозь танец в жизнь», — так подписала публикацию фигуристка.

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Фотосессия вызвала бурную реакцию у поклонников Медведевой. Многие фанаты фигуристки отметили, что видели в Евгении и Ильдаре хорошую пару.

«Очень гармоничная пара»;

«Я знала, что так будет»;

«Какие вы кайфовые»;

«Мы догадывались, Женечка! Вы — прекрасны!»;

«Когда твой шип стал каноном»;

«Я видела вас парой с самого начала! Ну какие красивые»;

«А-а-а, я дождалась! Счастья вам, ребята. Вы невероятно подходите друг другу», — порадовались за фигуристку ее поклонники.

Надо сказать, что никаких официальных заявлений предполагаемая пара не делала. Для Медведевой в целом неприсуще раскрывать подробности личной жизни. Но при этом ряд фактов будто указывают на то, что фигуристка и танцор не разогревают публику к какому-то совместному проекту, а действительно находятся в отношениях. Иначе невозможно объяснить их общий отпуск на Мальдивах.

Источник: Evgenia Medvedeva / T.me

Источник: Evgenia Medvedeva / T.me

Как писал Starhit, Ильдар и Евгения отправились не по популярным туристическим маршрутам, а выбрали для себя отдых в пятизвездочном отеле You & Me Maldives. Он находится на частном острове и предназначен только для взрослых.

За сутки проживания в номере отеля придется отдать как минимум 70 тысяч рублей, как максимум — 500 тысяч. Пара выбрала активный отдых: вместе фигуристка и танцор занимались в тренажерном зале и плавали под водой.

Как вам пара? Отлично, ребята дополняют друг друга Не самая удачная партия для Медведевой

Кто такой Ильдар Гайнутдинов

Источник: Рената Мазалова / Vk.com

Ильдар родился 30 ноября 2000 года в Москве. Его мама Рената Мазалова — азербайджанка. Работает директором отдела внешних коммуникаций и партнерских отношений международного балета Аллы Духовой Todes. Отец Гайнутдинова Ринад — татарин. Танцор, судя по его высказываниям в СМИ, считает себя наполовину татарином, наполовину азербайджанцем, но больше всё же относит себя к национальности матери. При этом исповедует парень православие.

В интервью Собчак танцор говорил, что своего папу он ни разу в жизни не видел. Тот ушел из семьи, когда мальчику не было и двух лет.

— Он (отец. — прим. ред.) у меня как бы есть, но я его не видел, даже голоса не слышал, ни фотографий не видел. Не потому что у меня есть какое-то предвзятое отношение, я его за всё простил, но с его стороны не было стремления сблизиться со мной как с сыном. Для меня это, безусловно, болезненное ощущение, потому что моя мама всю жизнь после его ухода тащила на своих плечах меня и мою сестру, — рассказывал Гайнутдинов.

В 7 лет еще юному Ильдару поставили диагноз — атипичный аутизм. Проявлялся он в сложностях с социализацией. Ильдар рассказывал, что ему было тяжело не только выходить на сцену, но и учиться в школе. Гайнутдинову повезло: расстройство притупилось благодаря, как ни странно, танцам.

— Моя мама приняла очень мудрое решение: она не давала повода знать об этом. Она меня вела в эту жизнь, я не осознавал какие-то свои особенности, просто учился жить, плыть по течению, и учиться выходить в мир, иначе никак. <…> Когда я выхожу на сцену, я понимаю, что у меня стираются все мои барьеры, какие-то границы. Я выхожу, я понимаю, что я в свободном состоянии в воздухе. Искусство абсолютно лечит людей, — говорил танцор.

Ильдар в танце

На шоу «Танцы» Ильдар вытворял что-то нечеловеческое Источник: ТНТ

Танцами Гайнутдинов начал заниматься в 7,5 лет. Мать Ильдара привела его в школу-студию Todes. Первым педагогом парня стала Ольга Шкуратова. Уже после первого года занятий основательница балета Алла Духова увидела потенциал в танцоре и вручила ему грант на бесплатное обучение в студии. В 14 лет Ильдар вошел в основной состав балета, став самым молодым танцором за всю историю Todes.

А за год до этого парень был на подтанцовке на выступлении певицы из Казани Даяны Кирилловой на Детском Евровидении в Украине.

Найдите на видео Ильдара Источник: ДАЯНА КИРИЛЛОВА » ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА / Vk.com

В 2015 году Гайнутдинов победил в восьмом сезоне украинского шоу «Танцуют все!», еще через год стал в этом же проекте хореографом. А в 16 лет попробовал себя в российском шоу «Танцы» на ТНТ. Он был самым молодым участником проекта. При этом тогда еще подростку удалось сильно впечатлить и членов жюри, и зрителей — практически весь зал ему аплодировал стоя. Ильдар попал в команду Татьяны Денисовой, уверенно дошел до финала, но получил лишь четвертое место.

В 2018-м Гайнутдинов вновь оказался задействован в номере для Евровидения, правда, теперь уже взрослого. Он танцевал в номере Юлии Самойловой, которая не смогла пройти в финал. В этом же году, к слову, парень стал победителем международного танцевального конкурса World of Dance Polska, организованного Дженнифер Лопес.

Ильдар на подтанцовке в номере Юлии Самойловой в полуфинале Евровидения-2018 Источник: Eurovision Song Contest / YouTube

В 2021-м копилка триумфов Ильдара пополнилась победой в телепроекте «Dance Революция». Примерно тогда же он получил премию «Лучший танцор года 2021» по версии VIVO, а в 2022-м получил диплом «Человек года 2022» от комитета поддержки программ президента РФ.

Кроме того, парень учился акробатике в школе олимпийского резерва. В 2018 году закончил школу и поступил в ГИТИС на продюсерский факультет. Три года назад был его дебют на сцене Большого театра.

Сейчас Гайнутдинов — ведущий солист балета, демонстрирует сольные номера, участвует в постановках «И приснится же такое», «Мы», «Продолжение», «Инзэнайт» и «Attention». Еще молодой человек — модель, он участвовал в показах известных российских дизайнеров, сотрудничал с мировыми и местными брендами. Также снимался для Vogue Italia, GMARO Magazine, PICTON Magazine, SHUBA Magazine. А в 2022-м дебютировал в кино — в сериале «Балет».

И немного о личной жизни Ильдара (рассказать, действительно, практически не о чем). В некоторых СМИ ранее приписывали танцору роман с Анной Коростелевой — участницей восьмого сезона «Танцуют все!», с которой Гайнутдинов выступал в дуэте. Однако официально никто из них не подтверждал эти предположения.