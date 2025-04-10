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Он и она обзор «Только никому не говори»: бывшая жена Паши Техника рассказала о последнем месяце его жизни

«Только никому не говори»: бывшая жена Паши Техника рассказала о последнем месяце его жизни

Она уверена, что рэпера можно было спасти

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8 комментариев
Даже после развода Ева Карицкая продолжала любить Павла, старалась спасти его от зависимости и восстановить семью | Источник: evaevakaritskayaa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Даже после развода Ева Карицкая продолжала любить Павла, старалась спасти его от зависимости и восстановить семью | Источник: evaevakaritskayaa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Даже после развода Ева Карицкая продолжала любить Павла, старалась спасти его от зависимости и восстановить семью

Источник:

evaevakaritskayaa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Уже неделю не утихают разговоры о смерти 40-летнего рэпера Паши Техника, который скончался в больнице Таиланда после недельной комы. Кто-то винит во всём самого Павла, кто-то верит в версию, что артиста убил безумный фанат, а у бывшей жены Техника Евы Карицкой есть собственный взгляд на ситуацию, которым она поделилась в интервью с Ксенией Собчак.

«Он был в глубокой депрессии»

Ева и Павел были в браке почти десять лет и развелись в 2023 году. В начале отношений они употребляли запрещенные вещества вместе, но, как рассказала Ева, она смогла отказаться от этого сама, а вот супруг нет.

В 2019 году у пары родился сын. Отношения между Техником и Карицкой значительно ухудшились, Павел не мог смириться с тем, что теперь у жены он не на первом месте.

По словам Евы Карицкой, когда Техник не уходил в загул, он оставался отличным отцом | Источник: evaevakaritskayaa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)По словам Евы Карицкой, когда Техник не уходил в загул, он оставался отличным отцом | Источник: evaevakaritskayaa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

По словам Евы Карицкой, когда Техник не уходил в загул, он оставался отличным отцом

Источник:

evaevakaritskayaa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Он был в какой-то глубокой депрессии. Мне говорил, что у него внутри пустота. Отчего она появилась, я не знаю. Он начал ревновать меня к ребенку, обижался, что я ему стала мало уделять внимания и времени, хотя и так постоянно за ним бегала, как проклятая, — вспоминает Ева Карицкая.

Постоянные концерты, встречи с поклонницами, множество соблазнов, от которых Технику было отказаться всё сложнее. Жизнь пары превратилась в бесконечную вереницу: рехаб — загул — рехаб.

— Мы периодически жили вместе, бывало — не вместе. Когда он уходил в загул, конечно, не вместе. Но всегда возвращался домой. Он всегда хотел домой. Всё было от рехаба до рехаба. То он был дома трезвый, то опять в загул. Колесо Сансары, — поделилась Ева.

Казалось, что всё изменилось после развода, в 2024 году Техник пролечился от своих зависимостей и предложил супруге снова сыграть свадьбу и быть вместе.

Сама Карицкая называет себя созависимым человеком, она продолжала видеть в рэпере того человека, с которым когда-то познакомилась в 18 лет | Источник: evaevakaritskayaa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Сама Карицкая называет себя созависимым человеком, она продолжала видеть в рэпере того человека, с которым когда-то познакомилась в 18 лет | Источник: evaevakaritskayaa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сама Карицкая называет себя созависимым человеком, она продолжала видеть в рэпере того человека, с которым когда-то познакомилась в 18 лет

Источник:

evaevakaritskayaa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Он был с Федуком тогда, и Федук говорит: «Я выступлю на вашей свадьбе бесплатно». Я говорю: «Давай, если будет свадьба, мы сделаем ее классную, офигенную, шикарную», — ностальгирует Ева. — Потому что я всегда мечтала в этом платье побывать. Тем более, я говорю, у нас столько теперь знакомых медийных. Чтобы там и Big Baby Tape был, и Федук выступал. Хочу русскую шикарную свадьбу.

Свадьбе так и не суждено было случиться. У Техника случился новый срыв. Он хотел отправиться веселиться и кутить, а бывшая жена не поддержала его и поставила на первое место счастье и спокойствие ребенка.

— Он не получал от меня такого, хотел кутежа, веселья. А я объясняла, что у нас маленький ребенок, его нужно вырастить. Говорила: «Паш, ты понимаешь? Время-то летит, он быстро вырастет. Просто воспитай, подай ему пример. Вот ему исполнится 18 лет, и делай что хочешь», — рассказала экс-супруга.

«Один раз его уже откачивали, у него западал язык»

Зависимость оказалась сильнее желания Техника жениться на бывшей супруге, воспитывать сына. В начале 2025 года на закрытой тусовке он познакомился с эскортницей Кристиной Лекси. Женщина никогда не скрывала свою профессию и в скором времени начала мелькать на фотографиях с рэпером.

— Я могу подарить удовольствие, но не могу заставить себя полюбить за деньги, — писала Лекси в своих социальных сетях.

На одной из подобных тусовок Кристина и познакомилась с Павлом

Источник:

Кристина Лекси / T.me

Техник старался переломить это убеждение и дарил спутнице дорогие подарки, например сумку Louis Vuitton за 600 тысяч рублей. По словам бывшей жены, ей такие презенты Техник никогда не преподносил. В ответ на щедрость Кристина начала всеми силами поддерживать Павла, но не в его желании начать новую жизнь, а продолжить употреблять.

— Один раз его уже откачивали, у него западал язык. Эти люди даже скорую не вызывали, просто частного капельника. С Лексус отношений толком-то и не было, потому что Паша был в употреблении, — рассказала во время интервью Ева.

В феврале 2025 года Ева обвинила Техника в домашнем насилии. По ее словам, он пытался ворваться к ним в квартиру и угрожал. После употребления приливы агрессии случались с рэпером уже не первый раз, но это было последней каплей. Карицкая подала на алименты, а Техник сбежал в Таиланд вместе со своей новой спутницей.

Ева уверена, что за границей рэпера сгубило окружение: эскортница Кристина и наркодилер Эдуард. После очередного употребления у Техника случился приступ, но компания испугалась полиции и решила справиться своими силами.

В таком состоянии окружение Техника видело не один раз | Источник: Кристина Лекси / T.meВ таком состоянии окружение Техника видело не один раз | Источник: Кристина Лекси / T.me

В таком состоянии окружение Техника видело не один раз

Источник:

Кристина Лекси / T.me

— Они думали, что ничего страшного, он очухается. У него инфекция пошла, скорее всего, из-за рвотных масс, она начала распространяться по всем легким, его увезли в больницу и ввели в искусственную кому. Если бы раньше его привезли, не было бы того, что сейчас мы имеем, — считает бывшая жена.

В это время Карицкая находилась в Москве и начинала переживать, что от бывшего мужа никаких вестей. Она позвонила менеджеру Техника.

— Было 26-е или 27-е число, я просыпаюсь и говорю подруге: «Марин, у меня плохое предчувствие, мне кажется, что с Пашей что-то случилось». Он с 26-го числа ничего не выкладывал, хотя на кураже он обычно что-то постит. Я написала Марку, он отвечает: «Паша два дня под ИВЛ, только, пожалуйста, никому не говори. Надо молиться за него», — вспоминает Ева.

Ева тут же забыла всякие обиды на бывшего мужа и полетела к любимому с полной уверенностью, что во всём виновата Кристина. В больнице она еще раз убедилась в этом, встретившись с Лекси. Пока Карицкая день и ночь до самой смерти была у постели Техника, Кристина заходила лишь несколько раз, как считает Ева, «для галочки».

— Это непредумышленное убийство. Она его не уберегла, она знала, что его кодировали, она была в клинике, когда его кодировали, — поддерживает слова Евы ее подруга Марина Мельникова.

Тело рэпера доставили 9 апреля в Москву. Его похороны пройдут 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище.

— Со слов жены, священник, который будет отпевать Техника, разрешил похоронить того в люксовых брендах: Stone Island, Burberry и любимых кроссовках. Это было последним желанием Паши, — написал канал Mash.

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Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
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Комментарии
8
Гость
4 часа
Колотова, твой кумир что ли? Сделали из наркомана суперзвезду
Гость
4 часа
из жизни овощей
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