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Он и она 2 брака, ребенок, множество слухов и миллион поклонниц. SHAMAN теперь холостяк — вспоминаем его пассий

2 брака, ребенок, множество слухов и миллион поклонниц. SHAMAN теперь холостяк — вспоминаем его пассий

Певец не раз давал поводы для сплетен

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3 комментария

Певец Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, подтвердил слухи о разводе со своей женой — топ-менеджером компании «Мегафон» Еленой Мартыновой. Они были вместе 7 лет, причем пожениться пара решила еще на втором свидании.

Это второй развод для Ярослава — первой супругой музыканта была преподавательница народного пения Марина Рощупкина. Интересно, что обе женщины старше Ярослава: первая жена — на 6 лет, а вторая, Елена Мартынова, — на 14.

— У меня вообще всегда, вот моя жизнь так складывается, что меня окружают люди, которые всегда старше меня, — рассказывал SHAMAN в интервью на YouTube-канале «Алена, блин!»

В первом браке у певца родилась дочь. Супруги разошлись из-за нежелания Марины Рощупкиной жить в Москве.

Поводом для развода с последней женой, Еленой Мартыновой, послужила занятость супругов. Подробнее о браке и отношениях Ярослава с другими женщинами смотрите в видео выше.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Настоящий ариец😈
Гость
42 минуты
Говорят после развода Шаман фамилию Дронов сменил на Беспилоткин.
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