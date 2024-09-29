2 брака, ребенок, множество слухов и миллион поклонниц. SHAMAN теперь холостяк — вспоминаем его пассий

Источник: Городские порталы

Певец Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, подтвердил слухи о разводе со своей женой — топ-менеджером компании «Мегафон» Еленой Мартыновой. Они были вместе 7 лет, причем пожениться пара решила еще на втором свидании.

Это второй развод для Ярослава — первой супругой музыканта была преподавательница народного пения Марина Рощупкина. Интересно, что обе женщины старше Ярослава: первая жена — на 6 лет, а вторая, Елена Мартынова, — на 14.

— У меня вообще всегда, вот моя жизнь так складывается, что меня окружают люди, которые всегда старше меня, — рассказывал SHAMAN в интервью на YouTube-канале «Алена, блин!»

В первом браке у певца родилась дочь. Супруги разошлись из-за нежелания Марины Рощупкиной жить в Москве.