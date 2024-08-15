«Пишут, что у него там уже другая семья». Жена вахтовика — честно о вечном ожидании мужа, деньгах и изменах

Регина и Дмитрий вначале долго дружили, а потом стали парой Источник: предоставлено героем материала











Люди встречаются, влюбляются, женятся, и у каждой пары — своя история. Фотограф из Казани 25-летняя Регина Саттарова познакомилась со своим будущим мужем Димой еще в школе, молодые люди долгое время были лучшими друзьями, впоследствии признались друг другу в любви и поженились, вместе перебрались из Башкортостана в Казань.

Жизнь сложилась так, что муж Регины стал работать вахтами, и сейчас пара живет в томительном ожидании встреч и пытается строить отношения с учетом рабочего графика Дмитрия. Об особенностях семейной жизни с мужем-вахтовиком девушка рассказала корреспонденту 116.RU.



От лучших друзей до мужа и жены

— Мы познакомились в 6-м классе, когда он перешел в мою школу. Когда он только пришел, моя одноклассница предложила с ним познакомиться, назвала красавчиком. Так и началась наша с ним дружба, которая продлилась вплоть до моего второго курса в университете, — рассказывает Регина.

Девушка отмечает, что с будущим мужем они всегда были по-настоящему близки, делились самым сокровенным, их семьи были знакомы.

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— Он впервые признавался мне в симпатии еще в школе, но я тогда отшутилась, о мальчиках не думала. Осознала, что влюблена в него, уже в университете. Хотела признаться уже сама, а он в этот момент начал встречаться с другой девушкой. К счастью, у них ничего не получилось серьезного, он тогда тоже, как я позже узнала, понимал, что всё еще любит меня. По итогу мы признались друг другу в чувствах, я очень переживала, что потеряю самого близкого человека, если у нас не сложится. Думала две недели, стоит ли нам быть вместе, — вспоминает Регина.



Молодой человек ожидал ответа целых две недели — тогда как раз в самом разгаре был карантин, и Дима взял на себя все обязанности главы семьи, помогал маме Регины, рубил дрова, выполнял все дела по дому.

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— Мама мне тогда его расхваливала, а на самом деле еще в школьные годы моя бабушка, наблюдая за Димой, советовала мне приглядеться к нему. Говорила не воротить нос, повторяла, какой он хороший. Да я и сама об этом знала, но не воспринимала его как парня, только как друга, — улыбается Регина.



Пара встречалась несколько лет, а затем Дима сделал романтическое предложение Регине. Парень написал целую книгу для своей возлюбленной, в конце которой, на последней странице, задал тот самый вопрос.

«Всё детство говорила, что никогда не выйду за вахтовика!»

Регина росла в большой семье, окруженная многочисленными родственниками, единственный человек, чьего внимания ей недоставало, был ее отец. Он всю жизнь проработал вахтовиком, и его постоянно не было дома.

— Я с детства говорила, что никогда и ни за что мой муж не будет вахтовиком! Потому что папа работал вахтами и я прекрасно понимала, какая жизнь будет у жены и детей вахтовика. Когда я была маленькой, мне всегда не хватало папы, хотелось, чтобы он чаще был дома. За все годы он раза три всего был на моих днях рождения, пропустил выпускной и кучу других важных событий. И в итоге я начала встречаться с парнем, который учился на нефтяника. Правда, он мне обещал, что по профессии работать не будет! — смеется девушка.

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После окончания вуза Дима пробовал разные профессии, искал себя, но в итоге понял, что ему интересно быть именно нефтяником. Регина признается, что паре вообще было сложновато в первые годы в Казани и были периоды, когда девушка брала на себя всю финансовую нагрузку.



— Я уже работала фотографом, старалась обеспечивать нас обоих. Я понимала, что я уже нашла себя, свое любимое дело, и терпеливо ждала, когда и у Димы сложится. Вообще считаю, что здорово, когда пара вместе растет, становится сильнее и по отдельности, и вместе, — говорит Регина.

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В какой-то момент Дима посоветовался с ней, не будет ли она против, если он попробует поработать вахтами. Идея не слишком воодушевила девушку, но она поддержала своего любимого. Поначалу Дмитрий устроился работать на Север — два месяца он был на вахте, затем на месяц приезжал к девушке в Казань.



— Когда он во второй раз приехал с вахты, я его даже не узнала! Вернулся худющий, как будто вообще не ел. Работа тяжелая очень была, да и климат там был кошмарный, и я его убедила поискать другой вариант. И он поехал по нефтянке в Удмуртию — две через две недели. Тогда же он и предложение сделал как раз, ездил туда-сюда, — вспоминает Регина.

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Вся жизнь пары стала подстраиваться под рабочий график мужа, но девушка признается, что сейчас уже к этому привыкла. Она знает, что стабильно две недели или месяц, в зависимости от нагрузки, Дима и она сама могут активно работать, зато потом будет две недели совместного отдыха, которые можно наполнить впечатлениями и свиданиями.



— Я, конечно, стараюсь его мягко подталкивать к тому, чтобы он нашел что-то в Казани. Может, сферу IT, я думаю, что у него получится, у него мозги такие, технические. Но, наверное, он уже привык, рассуждает о пенсии в будущем, заработок там хороший, переживает за нашу жизнь, хочет побольше заработать, — рассуждает Регина.

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«У меня было 11 Барби, несколько Кенов, я была богатая»

Много советов дает дочке мама, которая всю жизнь прожила с вахтовиком, но, по словам Регины, ее родители уже просто привыкли ко всему. Девушка признается, что она больше смотрит на знакомых, которых в последнее время стало больше, чьи мужья тоже работают вахтами.

— Вот у одной девушки маленький ребенок уже, и я вижу, как ей непросто. И это при том, что ее родители рядом, помогают, но без мужа всё равно всё не так. Конечно, здорово, что дети будут обеспеченные, да я и свое детство вспоминаю, у меня всегда всё было. Пока вокруг был тотальный дефицит, у меня было 11 Барби, несколько Кенов, я была богатая, у меня всегда было всё самое лучшее, — улыбается Регина.

Девушка понимает, что ребенку всё равно будет недоставать внимания папы, если Дима продолжит работать вахтами. А детей пара планирует заводить в ближайшем будущем. Регина отмечает, что никакая дорогая коляска, красивые вещи и лучшие игрушки не компенсируют ее детям отсутствие папы в доме.

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— Я Диме говорю, что он пропустит не только половину беременности и всякие разные важные моменты, но и первые шаги ребенка, первые слова. Честно, давлю на него наверное все-таки. Но я правда переживаю, и он будет волноваться за нас, как мы без него. Мы еще живем на пятом этаже без лифта, как я буду ту же коляску вниз и вверх таскать одна? — рассуждает Регина.

Девушка, по работе постоянно организовывающая семейные съемки, понимает, как быстро растут дети и любые моменты бесценны. Тем более пара планирует несколько своих детей и в будущем взять ребенка из детского дома.

— Я понимаю его позицию, но я считаю, что мы справимся в любом случае. Мы оба работаем, я хорошо зарабатываю, мы привыкли сами справляться. Родители дали нам хороший старт, надежный тыл, но мы и свадьбу сами организовывали и оплачивали, взяли ипотеку и платим ее сами, мы самостоятельные, — улыбается Регина.

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«Пишут, что у мужа на вахте уже другая семья»

Недавно девушка выложила в соцсети небольшой ролик о том, каково ей живется, будучи женой вахтовика. К ее огромному разочарованию, видео, быстро набравшее популярность и миллионы просмотров, привело к ней очень много хейтеров, которые не только не поверили в искренние чувства пары, но и напридумывали всякого про жизнь Регины и Димы.

— Я даже плакала, потому что не думала, что так много злых людей! Там писали, что у вахтовиков везде вторые семьи, что муж постоянно мне изменяет, да и я не лучше, мол, сосед мне помогает справиться с одиночеством. Так неприятно, что люди не верят в хорошие отношения. У нас с мужем фундаментальные семейные ценности, в наших семьях все живут в браке десятилетиями, у моих бабушки с дедушкой золотая свадьба была не так давно, и дедушка с бабушкой Димы тоже столько же прожили вместе, — говорит девушка.

Дедушка и бабушка Дмитрия Источник: предоставлено героем материала











Регина признается, что ее всегда учили тому, что брак — это навсегда и нужно стараться строить совместную жизнь так, чтобы оба были счастливы. Она росла в этой атмосфере и не представляет, что свои отношения строила бы иначе. Та же история и в семье ее супруга.



— Мы вместе растем и учимся, как справляться с конфликтами, мы не идеальные, но мы работаем над собой. Раньше, например, в каждый приезд Димы с вахты мы обязательно один раз сильно ругались. Обоим было эмоционально тяжело, не привыкли, да еще и оба вспыльчивые. Научились разговаривать, обсуждать, тушить пожар на начальной стадии, — смеется Регина.

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Сейчас время вне вахты у пары — это свидания, подарки, интересные поездки. Регина и Дима организовывают друг другу всевозможное времяпрепровождение, каждый раз удивляя свою вторую половинку. То на мастер-класс ходят, то на рок-концерт решают рвануть. Пара часто бывает в гостях у своих родственников.

«Важно не только брать, но и отдавать »



Пока Дима на вахте, пара общается меньше, чем им бы хотелось. Рабочие вагончики находятся в поле, и связь часто подводит. Созваниваются максимум раз в день, чтобы обговорить, что у всех всё хорошо.

— По образованию Дима — оператор по добыче нефти и газа, а стал инженером по наклонно-направленному бурению и телеметристом. Я очень долго учила это! Работает он немного в другом направлении, там, где получше оплачивают, сейчас он инженер, — говорит Регина.

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Источник: предоставлено героем материала











По словам девушки, многих комментаторов ее ролика задело и то, что пара вообще счастлива вместе, оба готовы поддерживать друг друга. Так еще и вахта у мужа! Регина считает, что для многих расставание даже на неделю — это не норма.

— Я бы посоветовала женщинам быть поддержкой своим супругам. Мужчины часто переживают внутри, а внешне стараются это не показывать. Вахтовики, например, очень тяжело работают, физически изнуряющая. Они стараются для нас, чтобы дать семье лучшую жизнь, проявляют так свою любовь, не стоит их пилить постоянно. Верность, конечно, тоже не пустой звук, но это и так понятно. И всегда встречать мужа счастливой, показывать ему, что дома ему рады, его всегда ждут. Важно не только брать, но и отдавать, — говорит Регина.

Девушка считает, что традиционные ценности в семье — это то, к чему стоит стремиться и современным семьям. Когда двое любят друг друга, одних чувств недостаточно, брак — это ежедневная совместная работа.

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«Сказал, что она некрасивая, а там красотка с пухлыми губами, голубыми глазами»

— Основа наших отношений — это доверие, любовь и диалоги. Если доверия нет, то будут постоянные ссоры, такой вариант работы точно не подойдет. Но я признаюсь честно, вначале у меня тоже был момент, когда я переживала за Диму и наши отношения. Потому что есть женщины-вахтовики, и в одну из вахт на Севере Диму поселили в одном вагончике с молодой девушкой. Так вот вышло, не знаю, почему так. И все эти три недели я выносила ему мозг, — смеется Регина.



Девушка вспоминает, что это было очень тяжелое испытание для ее душевного равновесия. Пара тогда еще просто встречалась, и Дима честно рассказывал о рабочих буднях, не скрывал, что соседствует именно с коллегой-женщиной.

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— Он мне сказал, что она некрасивая, я попросила прислать мне фото. Получаю, а там красотка с пухлыми губами, голубыми глазами, я с ума сходила! Доверять — доверяла, но очень переживала, я же не могу знать, как поведет себя другая девушка. По итогу она заобщалась там с бурильщиками, как мне сказал Дима. Он выносил мозг начальству после разговоров со мной, и их расселили. А потом я его убедила оттуда уволиться, — говорит Регина.

Девушка отмечает, что на Севере это вообще обычная практика — селить вместе и мужчин, и женщин. При этом далеко не все жены вахтовиков об этом знают. На работе в Удмуртии единственная представительница женского пола на вахте у Димы — это повар, и Регину это вполне устраивает.

— Я же понимаю, что у меня красивый муж. Мне и под видео и фото постоянно пишут, какой симпатичный мужчина. Иногда даже читаю странные фразы, типа «Хочу мужа, как у вас». Женам нефтяников посоветую быть внимательнее — в последнее время на вахту очень много молоденьких девушек ездит, лучше быть начеку! Еще и красивые все такие, как на подбор, — говорит Регина.

Источник: предоставлено героем материала









