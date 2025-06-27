Вложат десятки миллиардов: в Горном Алтае построят город с жильем и туркомплексом — прошлые попытки провалились

По данным правительства республики, в горах появится 20 жилых домов Источник: группа компаний «Брусника»

Несколько крупных компаний планируют построить курортный город в Республике Алтай недалеко от местного аэропорта. На территории площадью 200 гектаров появятся жилье, общественно-деловая инфраструктура, туристический комплекс, образовательный и культурный кластеры. Соответствующие соглашения алтайская делегация подписала на ПМЭФ. Наши коллеги из NGS.RU узнал подробности нового проекта и вспомнили, как другие компании пытались застроить привлекательный участок, но не смогли.

Грандиозные планы

Большой курортный город задумали построить на инвестиционной площадке «Жемчужина Алтая» у села Соузга в Майминском районе, недалеко от аэропорта Горно-Алтайска. Его развитием, по данным NGS, займутся три компании: «Брусника», «Стихия» (входит в группу One Company), которой владеет бизнесмен Евгений Груздев, и уже обосновавшийся на Алтае Сбер. Начать строительство планируют в 2026 году.

Группа «Брусника» — известный игрок на рынке недвижимости. Застройщик возводит дома в Москве, Екатеринбурге, Тюмени и других городах. СЗ «Стихия», по данным сервиса «Контур.Фокус», владеет Евгений Груздев — предприниматель из Москвы.

Группа «Брусника» и СЗ «Стихия» присоединились к проекту, подписав соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Фактически в новом городе на инвестиционной площадке «Жемчужина Алтая» площадью 200 гектаров планируется построить 150 тысяч квадратных метров жилья, туристический комплекс, возвести общественно-деловую и рекреационную инфраструктуру. В проект, отметили в «Бруснике», также заложили образовательный кластер и культурный центр. В правительстве республики добавили, что помимо этого на территории построят спортивный и медицинский кластеры.

«Создание курорта — вызов для наших архитекторов, — отмечал председатель совета директоров компании „Брусника“ Алексей Круковский. — Мы исследуем передовые российские и мировые практики реализации подобных проектов, чтобы сформировать уместное, ценное, полезное и красивое пространство для круглогодичного отдыха».

В пресс-службе компании добавили, что сконцентрируются именно на строительстве жилья. Инвестор, по данным правительства региона, возведет 20 многоквартирных домов, рассчитанных почти на четыре тысячи семей, объем инвестиций оценили в 24 миллиарда рублей.

Инвестиционная площадка, где построят новый город, граничит с территорией Горно-Алтайска Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

По словам основателя бизнес-комьюнити One Company Айрата Ямаева, «Жемчужина Алтая» станет масштабным всесезонным туристическо-оздоровительным кластером. Локацию для реализации проекта, рассказал он, выбрали не случайно: вокруг горы, рядом озеро, недалеко и аэропорт. В компании рассчитывают, что проект будет востребован как туристами, так и местными жителями.

One Company, согласно официальному сайту компании, — бизнес-сообщество, которое занимается разработкой и доработкой проектов, поиском инвестиций, маркетингом и организацией продаж. Крупнейший проект в Новосибирске — комплекс Freedom City. Также Айрат Ямаев в Новосибирске занимается развитием коттеджного поселка Freedom Village и будущей застройкой территории вокруг котлована Горский и пляжа «Наутилус», где запланирован термальный комплекс, два парка развлечений, деловой центр и другие объекты.

Развивать его хотят по принципу кластерного планирования: функциональные зоны будут объединены общей архитектурой и ландшафтной концепцией. В процессе бизнесмены планируют создать тысячи рабочих мест в сферах гостеприимства, сервиса, медицины и управления объектами.

«Кроме того, проект открывает новые возможности для малого и среднего бизнеса, обеспечивая приоритет жителям региона в трудоустройстве и доступе к инфраструктуре», — подчеркнул Айрат Ямаев.

Председатель правительства Республики Алтай Александр Прокопьев также отмечал, что новый город повысит качество среды, поможет развивать горный туризм и создаст новые рабочие места. По его словам, группа One Company построит более 230 тысяч квадратных метров жилых и туристических объектов, инвестируя в экономику более 23 миллиардов рублей.

В пятизвездочном отеле Сбера в Манжероке более 300 номеров, громадина в форме месяца расположена у одноименной горы Источник: JZX81 JZX81 / 2ГИС

Вложит средства в новый проект и обосновавшийся на Алтае Сбер. NGS.RU направил запрос в компанию с просьбой уточнить детали, но на момент публикации ответ не поступил.

Помимо планируемого освоения площадки «Жемчужина Алтая» Сбер развивает свой всесезонный курорт рядом с поселком Манжерок: там уже появился отель, шале для миллионеров и панорамный ресторан на горе Малая Синюха.

Также Сберу принадлежит Горно-Алтайский аэропорт, весной компания подписала с Росавиацией соглашение о его реконструкции. Концепция нового терминала связана с природой Горного Алтая — форма его крыши будет повторять очертания окружающих гор. Работы оценили в 10 миллиардов рублей.

Как отмечал в своем телеграм-канале глава республики Андрей Турчак, к 2028 году площадь аэропорта увеличится в 15 раз, пропускная способность достигнет 1,5 миллиона пассажиров в год, а в будущем он может стать международным.

Третий — счастливый

Такую фотографию публиковал глава региона. Он отмечал, что стройку подрядчик так и не начал, поэтому соглашение расторгли Источник: телеграм-канал «Андрей Турчак Z»

Изначально территория, которая сейчас относится к инвестиционному проекту «Жемчужина Алтая», была особой экономической зоной под названием «Долина Алтая». Там в 2010-х годах планировали обустроить комплекс из искусственных озер и трех островов с гостиницами, спортивными площадками, деловыми и культурными центрами, аквапарком и другими объектами.

Свое существование в качестве федеральной площадки территория прекратила в 2016 году из-за того, что резиденты не вели туристско-рекреационную деятельность. Алтайские СМИ писали, что одна из компаний пыталась создать предусмотренное проектом искусственное озеро, но вода из него уходила. Решить проблему пытались несколько раз, но так и не смогли, при этом на заполнение водоема ушло больше миллиарда рублей.

Через некоторое время территорию бывшей экономической зоны расформировали, а всё имущество передали правительству Республики Алтай, которое придумало новое название — «Жемчужина Алтая».

В 2020-х годах заговорили о строительстве туристического комплекса на территории площадью в 143 гектара. Проект получил региональный статус, на участке должны были возвести санаторно-оздоровительный центр, три отеля вместимостью 1,5 тысячи человек, общественно-деловой центр, этнодеревню, парк развлечений, аквапарк, кинотеатр, торговые площади и рестораны. Объем инвестиций оценивали в 7 миллиардов рублей, новый комплекс должен был обеспечить район 600 новыми рабочими местами.

К строительству компания «Жемчужина Алтая», по информации РБК, должна была приступить в 2023 году, а завершить проект — в 2036 году.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО УК «Жемчужина Алтая» образовано в 2021 году. Генеральным директором компании указан Максим Карамаев. Половиной компании владеет АО «Алира Групп» (до 2021 году учредителем был известный алтайский предприниматель Евгений Вдовин, сейчас владельцы не указаны, а Евгений Вдовин выступает гендиректором), по 25% организации принадлежат политику Сергею Абрамову и Жасмин Сергеевой.

Год назад организация попросила дополнительное время, но работы так и не начала. Весной уже этого года глава республики Андрей Турчак написал в своем телеграм-канале, что с инвестором решили попрощаться: лишить проект регионального статуса и забрать землю.

«Инвестор обещал построить на месте бывшей особой экономической зоны город-сад. Но стройку так никто и не начал. Не оформлено даже разрешение на строительство», — говорится в его телеграм-канале.

Проверка установила, что инвестор не завершил даже стадию разработки сметной документации, отмечал глава регионального правительства Александр Прокопьев.

Инвестиционное соглашение расторгли в апреле, правительство разорвало договоры аренды на 35 участков. Уже тогда Александр Прокопьев указывал на то, что часть земли планируется отдать под строительство жилья и социальных объектов, а у следующего инвестора должны быть в портфеле успешно реализованные проекты.

К застройке территории в третий раз планируют приступить в 2026 году. NGS.RU также направил запрос в правительство Республики Алтай с просьбой прокомментировать новый проект, ответ к моменту публикации материала не поступил.