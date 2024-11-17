«Они отрезали обычных жителей»: ярославцы пожаловались на незаконный забор у ЖК в частном секторе

Жители частного сектора на Суздалке сообщили, что забор отрезал им целую улицу Источник: читатель 76.RU











Жители частного сектора на Суздалке вновь спорят из-за последствий высотной застройки во Фрунзенском районе. Но на этот раз проблема заключается не в самом доме, а в заборе рядом с ним.

— По адресу Щорса, 5. После постройки этого дома был возведен забор вокруг придомовой территории. Но собственники почему-то захватили и общественную территорию, а именно целую улицу Родниковую. И пользуются этой общественной улицей только жители Щорса, 5, — написал читатель 76.RU.

Жители района жалуются на забор, оградивший их от Родниковой улицы Источник: Яндекс.Карты











По словам местных, ворота, ограждающие ЖК «Романтика», мешают людям проходить по Родниковой к остановке и магазинам.

— Они отрезали обычных жителей, а именно частный сектор, и жильцов других новостроек от данной улицы. Пешеходной тропы вдоль Суздальского шоссе нет. Людям приходится ходить окольными путями, — рассказал читатель 76.RU.

Люди обратились за помощью к властям. Из ответа они поняли, что данный участок улицы не передавали застройщику.

— Кроме этого, мэрия просила в добровольном порядке жителей дома демонтировать ворота, перекрывающие эту улицу, — рассказал ярославец.

Строительством ЖК «Романтика» занималась группа компаний «ГарантСтрой». Там пояснили, что дом был достроен еще в 2017 году. И на тот момент вход на территорию не был ограничен.

— Дом введен в эксплуатацию еще в 2017 году, на момент сдачи объекта и передачи его собственникам доступ на дворовую территорию ограничен не был. После ввода дома в эксплуатацию, в соответствии с законодательством, застройщик передал его управляющей компании, — сообщила компания-застройщик.

В ответ на запрос 76.RU власти сообщили, что забор установлен на территории незаконно. Его пообещали снести.

— Мэрия города Ярославля провела работы, связанные с земельным контролем, получили приказ на демонтаж. В рамках договора с подрядной организацией данный забор будет демонтирован на этой неделе. Подрядчик задание получил. Будет обеспечен беспрепятственный проезд до конца недели, — пообещали в администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов 12 ноября.

Почему жители частного сектора недовольны?

Жители частного сектора на Суздальском шоссе долго воевали с девелоперами. Всё началось около десяти лет назад, когда власти по обращению застройщика приняли такой план микрорайона, по которому его можно было застроить 17–25-этажными домами. А частные владения вмиг стали незаконными. Назвали это красиво — проект развития территории.

Только на деле всё оказалось не так гладко. При составлении плана застройки на месте некоторых частных домов нарисовали школы и детские сады. Но со временем стало понятно: ни садов, ни школ не будет. У властей просто не было возможности построить их на этой земле, в чем они публично сознались.

Тем не менее в течение десяти лет Суздалка обрастала высотками. К 2021 году в новые дома заселились около 9000 человек. И вдруг люди стали замечать разбитые дороги частного сектора, неблагоустроенные территории. Выросла нагрузка на существующие детские сады и школы. Канализация не везде справлялась: из-за прорывов топило участки владельцев частных домов. Отношения между жителями частного сектора и новоселами высоток накалялись.

И если некоторые жители частного сектора готовы были договориться с застройщиком и продать землю, то другие негодовали. Они не были готовы расставаться с домами, в которые было вложено много сил и денег. Люди пошли в суд.

Собственники более 70 домов смогли отстоять свои дома. Теперь там на законных основаниях находятся как частные дома (зона Ж.4), так и уже построенные высотки (зона Ж.1). Ситуация усложнила задачу застройщикам — получить землю под возведение домов стало труднее. Но несмотря на это, в некоторых местах застройка продолжилась.