Минтруд предупредил о кадровом голоде — какие специалисты окажутся в выигрыше

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Спрос на специалистов рабочих профессий остается стабильно высоким | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUСпрос на специалистов рабочих профессий остается стабильно высоким | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Спрос на специалистов рабочих профессий остается стабильно высоким

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В ближайшие семь лет российской экономике потребуется около 3 миллионов квалифицированных рабочих и операторов производственных установок и машин. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«В сентябре определим победителей конкурса профмастерства „Лучший по профессии“  — лучших специалистов России — от сварщика до лаборанта химического анализа, от токаря до специалиста по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Все эти профессии востребованы: например, до 2032 года потребуется дополнительно почти 140 тысяч сварщиков и газорезчиков», — приводит слова Котякова сайт Минтруда России.

Также министр отметил, что необходимо будет привлечь еще порядка 150 тысяч токарей, фрезеровщики в и операторов станков с ЧПУ. По его словам, на фоне сохраняющегося спроса важно популяризировать рабочие профессии среди молодежи и показывать перспективы, которые они открывают.

Дефицит кадров в сферах, требующих физической работы и узких технических навыков, сохраняется. При этом в условиях рекордно низкой безработицы (2,3%) каждая седьмая компания намерена сокращать штат. В первую очередь под сокращение попадают специалисты по управлению персоналом, офисные работники среднего звена и высокооплачиваемые сотрудники среднего уровня.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Работа Вакансия Специалист Антон Котяков Минтруд России
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Комментарии
16
Гость
4 часа
Хорошая профессия. Плюс в том, что ей может достаточно быстро обучиться.
Гость
8 часов
Сделайте достойную зарплату и молодежь пойдет.От 200000 тысяч и я бы вспомнил как токарить.
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Гость
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