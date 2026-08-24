Минтруд предупредил о кадровом голоде — какие специалисты окажутся в выигрыше

Спрос на специалистов рабочих профессий остается стабильно высоким Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В ближайшие семь лет российской экономике потребуется около 3 миллионов квалифицированных рабочих и операторов производственных установок и машин. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«В сентябре определим победителей конкурса профмастерства „Лучший по профессии“ — лучших специалистов России — от сварщика до лаборанта химического анализа, от токаря до специалиста по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Все эти профессии востребованы: например, до 2032 года потребуется дополнительно почти 140 тысяч сварщиков и газорезчиков», — приводит слова Котякова сайт Минтруда России.

Также министр отметил, что необходимо будет привлечь еще порядка 150 тысяч токарей, фрезеровщики в и операторов станков с ЧПУ. По его словам, на фоне сохраняющегося спроса важно популяризировать рабочие профессии среди молодежи и показывать перспективы, которые они открывают.