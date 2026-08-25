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Экономика Какие услуги можно вычеркнуть из платежки за ЖКУ: список

Какие услуги можно вычеркнуть из платежки за ЖКУ: список

Жильцов призвали изучить строчки в квитанциях

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Коммунальщики не могут требовать оплату дополнительной услуги, если собственник на нее не соглашался | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUКоммунальщики не могут требовать оплату дополнительной услуги, если собственник на нее не соглашался | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Коммунальщики не могут требовать оплату дополнительной услуги, если собственник на нее не соглашался

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

Собственники жилья имеют право не оплачивать навязанные услуги в квитанциях за ЖКХ. Это возможно, если ранее они не давали согласия на их предоставление. Подробности рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«К таким услугам могут относиться, например, кабельное телевидение, услуги связи, добровольное страхование и другие дополнительные сервисы, которые предоставляются конкретному потребителю. Такие услуги не должны подключаться автоматически: для их оказания за отдельную плату необходимо согласие человека», — объяснил агентству РИА Новости Якубовский.

Парламентарий уточнил, что речь идет исключительно о навязанных услугах, скрытых в общей квитанции, а не о базовом коммунальном обслуживании. Отказаться от стандартных и обязательных платежей за ЖКУ по закону нельзя.

Также Якубовский пояснил, что при обнаружении в квитанции ЖКУ новой неизвестной строки владельцу жилья нужно в первую очередь разобраться в законности начисления. Если услуга является дополнительной, а собственник не подписывал на нее согласие и не пользовался ею, то требовать за нее деньги запрещено.

При этом депутат добавил, что в случаях, когда договор на услугу владелец жилья заключил добровольно, порядок действий меняется. Просто перестать платить по счетам нельзя — сначала необходимо официально расторгнуть действующее соглашение.

Якубовский добавил, что в ситуациях с домофоном или коллективной антенной нужно проверять статус оборудования. Важно выяснить, включено ли оно в состав общего имущества дома или предоставляется как индивидуальная услуга конкретному жильцу.

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Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
ЖКХ Квитанция Кабельное телевидение Страхование
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