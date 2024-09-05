Путин подвел итоги месяца боев в Курской области: главное о ситуации в приграничных регионах и на полях СВО

Президент России на пленарном заседании ВЭФ-2024 Источник: Кремль. Новости / Telegram











Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. Отдельным блоком в его заявлениях стала ситуация на полях СВО и в Курской области. По словам президента, противник, атакуя Курскую область, хотел отвлечь внимание от наступления в Донбассе, однако этого не удалось достичь. Также Путин назвал удары ВСУ по Курской области «очень опасными терактами» и предложил задуматься, какие могут быть последствия в случае зеркального ответа.

— У противника ничего не получилось. Во-первых, наши ВС стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать его с приграничных территорий. И, второе, самое главное, никаких действий по сдерживанию нашего наступления не происходит. Наоборот, противник ослабил себя на ключевых направлениях, а наши войска ускорили наступательные операции. Давно не было таких приобретений территориальных, — сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ, трансляция которого шла на сайте форума.

Владимир Путин об обстрелах Курской и Запорожской АЭС Источник: Кремль. Новости / Telegram

Другие заявления президента России:

Противник несёт большие потери в живой силе и технике. Это чревато разрушением фронта на наиболее важных направлениях и утратой боеспособности ВСУ;

Приобретения России последнее время исчисляются не сотнями метров, а квадратными километрами. Например, позавчера группировка «Восток» прямо в один удар, захватила треугольник 7 на 5 км. Также успешна и группировка «Центр» на Донецком, на Покровском направлении;

Освобождение Донбасса является первостепенной задачей, а выдворить противника с Курской области и защитить граждан — священный долг ВС РФ;

На данный момент, Вооруженные силы стабилизировали ситуацию и начали выдавливать противника с приграничных территорий;

Нападением на Курскую область Украина пыталась раскачать внутриполитическую ситуацию в России, однако общество наоборот консолидировалось;

Киев хотел заставить Россию суетиться и нервничать, остановить наступление в Донбассе, но российские войска только ускорили наступательные операции;

Удары по Курской и Запорожской АЭС — очень опасные теракты. Сложно представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально;

Мобилизация на Украине «полностью обескровит страну», дойдут до студентов и «гитлерюгенда»;

Россия готова вести переговоры с Киевом не на основе «эфемерных требований», а на основе тех документов, которые были подготовлены в Стамбуле;

Договориться в Стамбуле с Киевом удалось, «в этом весь фокус». Украинскую сторону достигнутые тогда договорённости устроили, но Киеву дали команду не идти на это.

О ситуации на границе и зоне СВО Источник: Кремль. Новости / Telegram

В Минобороны рассказали, что за прошедшую ночь средствами ПВО была уничтожена техника противника.

— Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Курской области и два БПЛА — над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили о том, что на Черноморском побережье были уничтожены два безэкипажных катера.

О других заявлениях Владимира Путина, которые касаются развития Дальнего Востока мы рассказали здесь. Наши коллеги из VLADIVOSTOK1.RU ведут онлайн с Восточного экономического форума.