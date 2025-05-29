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Работа Мнение «Я стою дороже». Эксперт рассказала, как правильно требовать повышения зарплаты

«Я стою дороже». Эксперт рассказала, как правильно требовать повышения зарплаты

HR-директор дала пять рабочих советов

817
3 комментария
Эксперт назвала стоящие аргументы, которые учтет ваш руководитель | Источник: Ольга Новгородова / Vk.comЭксперт назвала стоящие аргументы, которые учтет ваш руководитель | Источник: Ольга Новгородова / Vk.com

Эксперт назвала стоящие аргументы, которые учтет ваш руководитель

Источник:

Ольга Новгородова / Vk.com

Хотите получать больше, но не знаете, как попросить начальника повысить зарплату? HR-директор из Екатеринбурга Ольга Новгородова дала пять действенных советов о том, как требовать прибавку. Прочитайте колонку эксперта для портала E1.RU, чтобы знать, почему вам должны платить больше (и должны ли).

Ольга НовгородоваОльга Новгородова
Ольга Новгородова
HR-директор

Ольга помогает владельцам крупных компаний находить идеальных кандидатов на вакантные позиции и формирует кадровую политику предприятий.

Личный сайт

Не попросишь повышения зарплаты — не получишь. Часто ли такое встречается? Часто. Ну зачем платить больше, если и на нынешней зарплате люди работают? Лукавая мысль, ошибочная, но имеет под собой простое сермяжное обоснование. Поэтому если вы решили, что стоите дороже, то вот какие аргументы сработают для честного и здравого работодателя. Внимание — честного и здравого.

1. Вы посмотрели вакансии аналогичные на hh.ru, внимательно изучили раздел «Требования к кандидату» и поняли, что всё это умеете делать. И таких случаев не один, а много. Эти вакансии должны быть в вашем городе и в похожей отрасли. Вот тогда смело идите к боссу и без шантажа и угроз спокойно говорите: «Я стою на рынке дороже. Не то чтобы я ходил и искал другую работу, но решил для начала провести разведку, чтобы аргументированно к вам подойти. Давайте рассмотрим повышение моего оклада».

2. С начала своей работы в этой должности вы усовершенствовали, оптимизировали работу, достигли более высоких показателей.

<p>Ольга Новгородова</p><p>Ольга Новгородова</p>

Не надо говорить, что есть должности, на которых невозможно улучшить результаты. Таких работ нет!

Ольга Новгородова

HR-директор

Кассир может обслуживать больше посетителей за час и продавать больше товаров по акции. Балерина может собирать аншлаги и научиться крутить 33 фуэте вместо 32. Секретарь — сменить поставщиков канцелярии и сэкономить, внедрить ЭДО (электронный документооборот. — Прим. ред.). Бухгалтер — оптимизировать налогообложение. Повар — справиться с текучкой поварят и привлечь гастроблогеров. Журналист — научиться печатать слепым методом, с помощью ИИ делать материалы в три раза быстрее. И тогда аргумент «я приношу больше пользы, больше денег, больше результата, чем год назад» — рабочий и логичный.

3. Вы особенно не продвинулись и не показали никаких результатов, но зарплату больше всё равно хотите. Подходите к боссу и говорите: «Давайте вместе подумаем, что я мог сделать для компании, чтобы зарабатывать больше? Может быть, взять проект или дополнительные обязанности, или заменить аутсорсера». Начальник может предложить свои варианты. И тут нужно быть уверенным в том, что ты потянешь этот вариант: выходить в дополнительные смены, еще один проект или задачу. Потянешь — хорошо. И заработаешь, и навыки разовьешь. А если нет?

4. В компании нет культуры премий и поощрений дополнительных — такое случается, и это нормально. Но вы с завидной регулярностью совершаете подвиги: вытягиваете на минимальных бюджетах, воскрешаете мертвых клиентов, продаете снег в Арктику, опекаете или вводите в должность новичков. Реально делаете то, что точно сверх обычных достижений и обычного КПД.

Выписать все подвиги на бумажку, хорошо бы рассчитать, сколько времени, сил и денег вы помогли этим самым заработать компании. А также написать, сколько времени вы сами на это потратили: сидели ночами, в праздники, напрягали свои собственные связи. Такой аргумент для начальника — более чем весомый.

<p>Ольга Новгородова</p><p>Ольга Новгородова</p>

Только имейте в виду, это действительно должны быть сверхдостижения, а не рядовая история, которая кажется подвигом только вам.

Ольга Новгородова

HR-директор

5. Вы заменяли отсутствующего сотрудника (начальника или коллегу из смежной отрасли) и в связи с этим повысили свою собственную квалификацию и экспертность. Или прошли обучение дополнительное. Или получили образование. «Я теперь могу решать вопросы более экспертные, более глубокие, более высокого уровня» — вот главный посыл. И тут начальник должен всерьез задуматься: экспертность должна цениться выше. Это должны быть навыки, полезные для компании. Если вы научились играть на гитаре или прошли курсы нумерологов — не прокатит.

Всегда надо понимать, что начальник имеет полное право отказать по разным причинам: у него просто нет этого бюджета; он уверен, что найдет вам замену за меньшие деньги; дела в фирме идут не очень хорошо, он за вас не держится. Он может не хотеть. Или просто не иметь такой возможности. И это тоже его право. Но шанс получить прибавку по предыдущим пяти аргументам весьма велик.

Просить повысить зарплату — дело тонкое. Ранее Ольга рассказывала об аргументах, с которыми не стоит идти к начальнику. Прочитайте также, как со скандалами увольняются с работы и зачем людей на собеседованиях проверяют на детекторе лжи.

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Ольга НовгородоваОльга Новгородова
Ольга Новгородова
HR-директор
Работа Зарплата Начальство HR
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Комментарии
3
Гость
9 часов
Это всё актуально только для частных компаний.
Гость
8 часов
В бюджете оптимизируют как раз по этому принципу, только з/п там увеличивают новым начальникам, а обычным работникам добавляют обязанностей бесплатно и не спрашивая.
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