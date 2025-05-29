«Я стою дороже». Эксперт рассказала, как правильно требовать повышения зарплаты

Хотите получать больше, но не знаете, как попросить начальника повысить зарплату? HR-директор из Екатеринбурга Ольга Новгородова дала пять действенных советов о том, как требовать прибавку. Прочитайте колонку эксперта для портала E1.RU, чтобы знать, почему вам должны платить больше (и должны ли).
Не попросишь повышения зарплаты — не получишь. Часто ли такое встречается? Часто. Ну зачем платить больше, если и на нынешней зарплате люди работают? Лукавая мысль, ошибочная, но имеет под собой простое сермяжное обоснование. Поэтому если вы решили, что стоите дороже, то вот какие аргументы сработают для честного и здравого работодателя. Внимание — честного и здравого.
1. Вы посмотрели вакансии аналогичные на hh.ru, внимательно изучили раздел «Требования к кандидату» и поняли, что всё это умеете делать. И таких случаев не один, а много. Эти вакансии должны быть в вашем городе и в похожей отрасли. Вот тогда смело идите к боссу и без шантажа и угроз спокойно говорите: «Я стою на рынке дороже. Не то чтобы я ходил и искал другую работу, но решил для начала провести разведку, чтобы аргументированно к вам подойти. Давайте рассмотрим повышение моего оклада».
2. С начала своей работы в этой должности вы усовершенствовали, оптимизировали работу, достигли более высоких показателей.
Не надо говорить, что есть должности, на которых невозможно улучшить результаты. Таких работ нет!
Кассир может обслуживать больше посетителей за час и продавать больше товаров по акции. Балерина может собирать аншлаги и научиться крутить 33 фуэте вместо 32. Секретарь — сменить поставщиков канцелярии и сэкономить, внедрить ЭДО (электронный документооборот. — Прим. ред.). Бухгалтер — оптимизировать налогообложение. Повар — справиться с текучкой поварят и привлечь гастроблогеров. Журналист — научиться печатать слепым методом, с помощью ИИ делать материалы в три раза быстрее. И тогда аргумент «я приношу больше пользы, больше денег, больше результата, чем год назад» — рабочий и логичный.
3. Вы особенно не продвинулись и не показали никаких результатов, но зарплату больше всё равно хотите. Подходите к боссу и говорите: «Давайте вместе подумаем, что я мог сделать для компании, чтобы зарабатывать больше? Может быть, взять проект или дополнительные обязанности, или заменить аутсорсера». Начальник может предложить свои варианты. И тут нужно быть уверенным в том, что ты потянешь этот вариант: выходить в дополнительные смены, еще один проект или задачу. Потянешь — хорошо. И заработаешь, и навыки разовьешь. А если нет?
4. В компании нет культуры премий и поощрений дополнительных — такое случается, и это нормально. Но вы с завидной регулярностью совершаете подвиги: вытягиваете на минимальных бюджетах, воскрешаете мертвых клиентов, продаете снег в Арктику, опекаете или вводите в должность новичков. Реально делаете то, что точно сверх обычных достижений и обычного КПД.
Выписать все подвиги на бумажку, хорошо бы рассчитать, сколько времени, сил и денег вы помогли этим самым заработать компании. А также написать, сколько времени вы сами на это потратили: сидели ночами, в праздники, напрягали свои собственные связи. Такой аргумент для начальника — более чем весомый.
Только имейте в виду, это действительно должны быть сверхдостижения, а не рядовая история, которая кажется подвигом только вам.
5. Вы заменяли отсутствующего сотрудника (начальника или коллегу из смежной отрасли) и в связи с этим повысили свою собственную квалификацию и экспертность. Или прошли обучение дополнительное. Или получили образование. «Я теперь могу решать вопросы более экспертные, более глубокие, более высокого уровня» — вот главный посыл. И тут начальник должен всерьез задуматься: экспертность должна цениться выше. Это должны быть навыки, полезные для компании. Если вы научились играть на гитаре или прошли курсы нумерологов — не прокатит.
Всегда надо понимать, что начальник имеет полное право отказать по разным причинам: у него просто нет этого бюджета; он уверен, что найдет вам замену за меньшие деньги; дела в фирме идут не очень хорошо, он за вас не держится. Он может не хотеть. Или просто не иметь такой возможности. И это тоже его право. Но шанс получить прибавку по предыдущим пяти аргументам весьма велик.
Просить повысить зарплату — дело тонкое. Ранее Ольга рассказывала об аргументах, с которыми не стоит идти к начальнику. Прочитайте также, как со скандалами увольняются с работы и зачем людей на собеседованиях проверяют на детекторе лжи.