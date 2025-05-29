«Я стою дороже». Эксперт рассказала, как правильно требовать повышения зарплаты

Эксперт назвала стоящие аргументы, которые учтет ваш руководитель Источник: Ольга Новгородова / Vk.com











Хотите получать больше, но не знаете, как попросить начальника повысить зарплату? HR-директор из Екатеринбурга Ольга Новгородова дала пять действенных советов о том, как требовать прибавку. Прочитайте колонку эксперта для портала E1.RU, чтобы знать, почему вам должны платить больше (и должны ли).

Ольга Новгородова HR-директор Ольга помогает владельцам крупных компаний находить идеальных кандидатов на вакантные позиции и формирует кадровую политику предприятий. Личный сайт

Не попросишь повышения зарплаты — не получишь. Часто ли такое встречается? Часто. Ну зачем платить больше, если и на нынешней зарплате люди работают? Лукавая мысль, ошибочная, но имеет под собой простое сермяжное обоснование. Поэтому если вы решили, что стоите дороже, то вот какие аргументы сработают для честного и здравого работодателя. Внимание — честного и здравого.

1. Вы посмотрели вакансии аналогичные на hh.ru, внимательно изучили раздел «Требования к кандидату» и поняли, что всё это умеете делать. И таких случаев не один, а много. Эти вакансии должны быть в вашем городе и в похожей отрасли. Вот тогда смело идите к боссу и без шантажа и угроз спокойно говорите: «Я стою на рынке дороже. Не то чтобы я ходил и искал другую работу, но решил для начала провести разведку, чтобы аргументированно к вам подойти. Давайте рассмотрим повышение моего оклада».

2. С начала своей работы в этой должности вы усовершенствовали, оптимизировали работу, достигли более высоких показателей.

Не надо говорить, что есть должности, на которых невозможно улучшить результаты. Таких работ нет! Ольга Новгородова HR-директор

Кассир может обслуживать больше посетителей за час и продавать больше товаров по акции. Балерина может собирать аншлаги и научиться крутить 33 фуэте вместо 32. Секретарь — сменить поставщиков канцелярии и сэкономить, внедрить ЭДО (электронный документооборот. — Прим. ред.). Бухгалтер — оптимизировать налогообложение. Повар — справиться с текучкой поварят и привлечь гастроблогеров. Журналист — научиться печатать слепым методом, с помощью ИИ делать материалы в три раза быстрее. И тогда аргумент «я приношу больше пользы, больше денег, больше результата, чем год назад» — рабочий и логичный.

3. Вы особенно не продвинулись и не показали никаких результатов, но зарплату больше всё равно хотите. Подходите к боссу и говорите: «Давайте вместе подумаем, что я мог сделать для компании, чтобы зарабатывать больше? Может быть, взять проект или дополнительные обязанности, или заменить аутсорсера». Начальник может предложить свои варианты. И тут нужно быть уверенным в том, что ты потянешь этот вариант: выходить в дополнительные смены, еще один проект или задачу. Потянешь — хорошо. И заработаешь, и навыки разовьешь. А если нет?

4. В компании нет культуры премий и поощрений дополнительных — такое случается, и это нормально. Но вы с завидной регулярностью совершаете подвиги: вытягиваете на минимальных бюджетах, воскрешаете мертвых клиентов, продаете снег в Арктику, опекаете или вводите в должность новичков. Реально делаете то, что точно сверх обычных достижений и обычного КПД.

Выписать все подвиги на бумажку, хорошо бы рассчитать, сколько времени, сил и денег вы помогли этим самым заработать компании. А также написать, сколько времени вы сами на это потратили: сидели ночами, в праздники, напрягали свои собственные связи. Такой аргумент для начальника — более чем весомый.

Только имейте в виду, это действительно должны быть сверхдостижения, а не рядовая история, которая кажется подвигом только вам. Ольга Новгородова HR-директор

5. Вы заменяли отсутствующего сотрудника (начальника или коллегу из смежной отрасли) и в связи с этим повысили свою собственную квалификацию и экспертность. Или прошли обучение дополнительное. Или получили образование. «Я теперь могу решать вопросы более экспертные, более глубокие, более высокого уровня» — вот главный посыл. И тут начальник должен всерьез задуматься: экспертность должна цениться выше. Это должны быть навыки, полезные для компании. Если вы научились играть на гитаре или прошли курсы нумерологов — не прокатит.