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Работа эксклюзив «На пенсию пора, старуха»: бизнесвумен из «ТикТока» — о том, как завела блог и как справилась с хейтом

«На пенсию пора, старуха»: бизнесвумен из «ТикТока» — о том, как завела блог и как справилась с хейтом

История Люции Расуловой

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1 комментарий
Источник:

Люция Расулова — замгендиректора мебельной компании из Татарстана, видео которой вы хотя бы единожды видели в «ТикТоке». В своих роликах она рассказывает о том, как правильно нужно преподносить себя работодателю, показывает реальные фрагменты из собеседований и делится своей жизнью вне работы.

Видео бизнесвумен набирают миллионы просмотров и вызывают неоднозначные мнения у пользователей Сети. О том, через какой профессиональный путь прошла блогер, как решилась снимать ролики и как справляться с критикой — наши коллеги из 116.RU рассказывают в видео, которое опубликовано чуть выше.

Люция ведет свой блог уже четыре года. Всё началось со случайного видео в феврале 2021 года. Ролик быстро завирусился, но вместе с тем ей пришлось впервые испытать на себе озлобленные комментарии хейтеров.

— Когда я получила шквал хейта, решила приостановить всё это дело. Тогда меня уже шеф поддержал, сказал, чтобы продолжала, что это классно и круто. И я решила продолжить. <…> С пониманием к этому отнеслись коллеги и даже с великим участием, — рассказывает Люция.

Изначально, по словам Люции, она стала записывать встречи с соискателями просто для того, чтобы смотреть на себя со стороны и проанализировать собственные действия. При этом, она не знала, что есть какие-либо алгоритмы платформы: просто выкладывала ролики, а те «заходили». Но периодически до сих пор приходится сталкиваться и с критикой в свой адрес.

— Вот буквально недавно одна женщина появилась, угомониться не могла. Один комментарий разъяренный написала, но без оскорблений, мне немного неприятно стало. Потом думаю: «Да ладно, я же выкладываю, пусть высказываются». А потом уже на личности переходят: «Пенсионерка, тебе на пенсию пора, да ты старуха». Я думаю, почему я должна это терпеть? Я ее взяла и забанила, — отмечает бизнесвумен.

В начале своей блогерской деятельности, признается Люция, было тяжело справляться с хейтом. Но со временем ей удалось не пропускать критику через себя.

Люция с 1993 года живет в Татарстане. Здесь ей пришлось преодолеть многое: она пережила развод, осталась одна с ребенком на руках, работала учителем, затем в «Татнефти», на «АЗС», и даже занималась продажей колбасных изделий. А в 2011 году Люция устроилась менеджером по продажам в мебельную компанию и до сих пор трудится в этом предприятии, занимая должности директора и замгендиректора.

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Комментарии
1
Гость
5 часов
Пенсия в стабильной россии для женщин в 60 и это только начало
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