Бессмертные пони: реальные истории людей, которые умеют, но не хотят работать без выходных

Кто-то при помощи работы пытается справиться с одиночеством, а кто-то становится «заложником» работодателя Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











В стремительном ритме современной жизни многие забывают о важности отдыха. На фоне постоянного стресса и увеличения нагрузки всё больше работников становятся заложниками компаний, в которых трудятся. Фанаты сверхурочки стремятся больше заработать, а их начальники на этом фоне начинают откровенно эксплуатировать сотрудников. Наши коллеги из NGS.RU рассказывают истории, которые показывают, как работа без выходных и отпусков приводит к эмоциональному и физическому истощению.

Недавно китайское издание South China Morning Post сообщило шокирующую новость о том, что местный житель проработал маляром 104 дня с одним выходным и в итоге умер. С февраля по май он работал ежедневно. Уже в конце мая его здоровье резко ухудшилось, и он решил взять отгул. Спустя три дня коллеги вызвали медиков из-за критического состояния своего напарника. Мужчину госпитализировали с диагнозом пневмококковая инфекция и дыхательная недостаточность. К сожалению, медики не смогли спасти трудоголика — и он скончался.

Суд признал компанию виновной в нарушении трудового законодательства, согласно которому работнику положено максимум 8 часов рабочего времени в день и в среднем 44 часа в неделю. Суд посчитал, что работодатель частично несет ответственность за смерть сотрудника, так как к переработкам его никто не принуждал.

NGS.RU узнал у своих читателей, какой максимальный срок они работали без отпусков и выходных. Делимся их историями.

«Стирается понимание времени»

Жительница Новосибирска Анна рассказала, что год назад работала в компании, занимающейся продажами электроники, зарабатывала 50 тысяч рублей в месяц. Зарплата ее не очень устраивала, но спасало то, что можно было брать подработки.

— На тот момент я жила одна, нужно было платить за аренду квартиры — это уже половина зарплаты. Фактически я закрывала только еду, жилье и проезд — часто не хватало денег даже на какие-то базовые женские потребности: косметику, маникюр, одежду. Про то, чтобы что-то откладывать, и речи не было, — вспоминает Анна.

Не смирившись с таким положением вещей, Анна начала брать подработки, при этом не одну-две в месяц, а больше. В основном она забирала смены других сотрудников, которые были в отпуске или на больничном. В такие месяцы зарплата у Анны доходила до 80 тысяч рублей — ей это начало нравиться.

— Когда ты понимаешь, что можешь получать 80 тысяч, а не 50, всё меняется. На первых этапах я не сильно чувствовала, что перерабатываю — коллектив хороший, поэтому на работу ездила, как на праздник, — объяснила NGS.RU девушка.

В какой-то момент у Анны появился молодой человек, который переживал за нее и часто говорил, что ей нужно либо работать меньше, либо уволиться вовсе. Все финансовые обязательства он обещал взять на себя. Анна от этого предложения отказалась.

Самый большой срок, который она работала без выходных, — 26 дней. При этом речь идет о сменах по 12 часов. В отпуск к тому моменту она не ходила 1,5 года — всегда забирала отпускные деньгами. Именно в этот период у девушки произошло выгорание, и она начала чувствовать себя плохо. У Анны стала кружиться голова, накопился большой недосып, под глазами появились синяки, которые, как она утверждает, уже нельзя было скрыть при помощи тоналки.

— В тот момент я подумала: мне уже не важно, сколько у меня будет денег. Деньги перестают иметь значение. Стирается ощущение времени: не понимаешь вторник сегодня или суббота. Я уже просто ничего не хочу. Я написала заявление об увольнении. Поняла, что больше никогда не хочу работать, — рассказывает Анна.

Сейчас девушка не работает — находится на содержании своего молодого человека, а также раз в две недели посещает психолога. Вариант возвращения к трудовой деятельности в ближайшее время она не рассматривает.

Никакие деньги не заменят полноценный отдых и здоровую психику Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











«Говорили, что работать некому»

Алексей рассказал, что работал с одним выходным в неделю на протяжении двух лет. Но даже этот единственный выходной был не всегда. Работал Алексей торговым представителем в одной из крупных компаний, связанной с производством колбасы и мясных изделий.

— Работа предполагала разъездной характер. Ездишь на машине по разным магазинам и предлагаешь продукцию компании. Иногда маршрут составляешь сам, но чаще тебе скидывают список точек. Они при этом могут располагаться как в городе, так и за его пределами, — рассказывает Алексей.

Он работал в компании два года. Иногда в воскресенье у него был выходной, но чаще всего им не получалось воспользоваться. Первые полгода, вспоминает Алексей, он спокойно реагировал на такой график, но в какой-то момент силы закончились.

— Изначально у меня должен был быть напарник, с которым мы бы работали посменно. Его так и не смогли найти. Какие-то люди появлялись, но очень быстро уходили. Когда я просил отгул или отпуск, мне говорили, что работать некому, — с ужасом вспоминает Алексей.

Он отмечает, что мысли об увольнении посещали его неоднократно, но он был в хороших отношениях с начальством и не хотел никого подводить, поэтому продолжал работать.

— Держался я долго, но потом понял, что больше так не может продолжаться. Я уже просто не вывозил — у меня не было никакой личной жизни, я плохо спал. Каждый день как день сурка. Никаких развлечений, ничего. В один из дней собрался с силами и написал заявление об увольнении, — рассказал Алексей.

Сейчас он по-прежнему работает торговым представителем, но уже в другой компании. График у него теперь 5/2. Алексея это устраивает.

«Это находка для борьбы с одиночеством»

Олеся (имя изменено) трудится в одной из популярных сетей ресторанов быстрого питания. Рабочий день начинается примерно в 8:00 утра, и Олеся сразу же погружается в рутину — на протяжении 12 часов она находится на кухне и готовит заказы. Весь день ей приходится быть на ногах, присесть удается крайне редко.

— Работаю уже почти 1,5 года. В отпуске за это время не была ни разу. Выходные есть, но они редкие и плавающие — постоянно нужно кого-то подменить и так далее. Мой личный рекорд — 1 выходной за 17 дней. Я думала, что умру, — рассказала девушка.

Такой график работы у Олеси по двум причинам: она сама не против подработок, но и начальство, как она говорит, не оставляет ей выбора.

— У нас сумасшедшая текучка: люди то приходят, то уходят, то болеют, то в отпуске. Поэтому какого-то конкретного и четкого графика здесь нет. Если никто не может выйти — выходишь ты, — объясняет девушка.

Трудоголики находят в таком режиме работы свои плюсы Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Олеся живет одна, но долго дома сидеть не может — ей постоянно нужно чем-то заниматься. Она научилась находить свои плюсы в такой работе и постоянной занятости.

— Такая работа — это находка для борьбы с одиночеством. Ты настолько сильно занята, что тебе некогда думать ни о чем плохом, некогда грустить. Но оно, как мне кажется, все-таки того не стоит, — говорит наша героиня.

Олеся призналась, что очень сильно устает и плохо спит, но уже привыкла к такой жизни. Она планирует поменять сферу деятельности, но пока не знает, чем хочет заниматься.

«Могут возникать панические атаки»

Как объяснила NGS.RU клинический психолог Юлия Деревяга, сама по себе работа очень важна для человека, так как способствует достижению определенного социального уровня, идентификации и самоутверждению. Но когда работа становится первичной деятельностью, а вся остальная жизнь вторичной — здесь может иметь место работоголизм. По словам психолога, это средство бегства от реальности.

По словам специалиста, длительная однообразная деятельность рискует негативно отразиться и на физическом самочувствии человека: у него может нарушиться сон, могут появиться соматические расстройства.

— Всё зависит от восприимчивости самого человека и адаптационных возможностей его психического аппарата. Нередко могут возникать панические атаки, депрессивные эпизоды и другие явления. Частыми симптомами переутомления являются снижение настроения, аппетита, нарушения циклов сна и бодрствования, тревожность, — уточнила Юлия Деревяга.

Эксперт добавила, что при появлении этих симптомов необходимо снизить нагрузку, а также обратиться к психотерапевту.