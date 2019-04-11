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Ярославского депутата лишили водительских прав за то, что он сбежал с места ДТП

Теперь на машине его возит жена

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Дмитрий Петровский считает, что наказан заслуженно 

Фото: Дмитрий Петровский/Facebook.com 

Депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Петровского лишили водительских прав. Он стал виновником ДТП и покинул место аварии. Второй участник подал на депутата в суд. 

Депутат сознаётся, что виноват. Но говорит, что у него были важные причины так сделать. Авария случилась еще 21 января, когда депутат выезжал из областной онкологической больницы, где тогда работал.

— Я выехал из областной онкологической больницы, где тогда работал. Прооперировал там, спешил в частную клинику на операцию, где я тоже работаю. Были сложные довольно условия, неубранный снег, машины у обочины. Я выезжал с прилегающей территории, навстречу ехала другая машина. Она успела затормозить, а я не успел его заметить. У него осталась вмятина, а у меня разлетелось крыло и бампер, пострадала фара, — рассказал Дмитрий Петровский. — Я извинился, сказал, что очень спешу, дал ему свой полис ОСАГО, свои данные, предложил оформить всё по европротоколу, предложив встретиться позже. Но он хотел вызывать ГАИ. Его пассажирка начала возмущаться сильно. Я говорил, давайте сделаем всё по-нормальному, и уехал по своим делам. Он мне не позвонил, и я решил, что он по европротоколу всё сделал, и особо не интересовался.

Однако позже депутату пришла повестка в суд, где он узнал, что никакая уважительная причина по закону не разрешает покидать место ДТП. 

— Я не пользуюсь ни правом депутатской неприкосновенности, ни знакомствами. Как любой гражданин я должен ответить. Незнание закона не освобождает от ответственности. Да, это доставляет мне неудобства. Мне пришлось покинуть государственную клинику, я ограничен в мобильности, — добавил депутат. 

Прав его лишили на год. Теперь Петровского время от времени подвозит жена. 

Кстати, Дмитрий Петровский нередко является зачинщиком необычных ситуаций. Так, он обвинял в плагиате главу Центробанка, требовал запретить рекламу с Киркоровым и топтал айпад в знак протеста санкциям. 

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КОММЕНТАРИИ (5)

No name
11 апр 2019 в 17:03

Вполне логичное решение потерпевшего не составлять европротокол: если виновник не приедет в дальнейшем в страховую, то никакой выплаты потерпевший не получит. Но тут же видно, что человек "статусный", всё о себе выложил. Я бы доверился. Двоякая ситуация, где каждый по-своему прав

Гость
11 апр 2019 в 17:00

Это депутат?

Темур
11 апр 2019 в 18:41

Если виновник не придёт в страховую, то возмещать ущерб будет из своего кармана. Вот и все.