Ярославского депутата лишили водительских прав за то, что он сбежал с места ДТП

Депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Петровского лишили водительских прав. Он стал виновником ДТП и покинул место аварии. Второй участник подал на депутата в суд.

Депутат сознаётся, что виноват. Но говорит, что у него были важные причины так сделать. Авария случилась еще 21 января, когда депутат выезжал из областной онкологической больницы, где тогда работал.

— Я выехал из областной онкологической больницы, где тогда работал. Прооперировал там, спешил в частную клинику на операцию, где я тоже работаю. Были сложные довольно условия, неубранный снег, машины у обочины. Я выезжал с прилегающей территории, навстречу ехала другая машина. Она успела затормозить, а я не успел его заметить. У него осталась вмятина, а у меня разлетелось крыло и бампер, пострадала фара, — рассказал Дмитрий Петровский. — Я извинился, сказал, что очень спешу, дал ему свой полис ОСАГО, свои данные, предложил оформить всё по европротоколу, предложив встретиться позже. Но он хотел вызывать ГАИ. Его пассажирка начала возмущаться сильно. Я говорил, давайте сделаем всё по-нормальному, и уехал по своим делам. Он мне не позвонил, и я решил, что он по европротоколу всё сделал, и особо не интересовался.