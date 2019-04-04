«Разваливается каждую ночь»: от жилого дома в центре Ярославля отвалился кусок

Сегодня около двух часов ночи в Ярославле от дома на проспекте Октября отвалился кусок. Дом № 33 был признан аварийным ещё в 2011 году, но здесь по-прежнему живут люди.



— Согласно документам, нас должны расселить в 2025 году, — рассказала жительница дома Алёна Ершова. — Ещё восемь лет назад износ дома составлял 66%, но после этого было как минимум три крупных обрушения кирпичной кладки, и постоянно протекает крыша. В этом году куски от дома стали отваливаться слишком часто — разваливается каждую ночь. В маневренный фонд люди из нашего дома ехать не собираются, потому что общаги на «Пятерке» не очень-то, а больше пока власти ничем не могут нам помочь.