«Разваливается каждую ночь»: от жилого дома в центре Ярославля отвалился кусок

Сегодня около двух часов ночи в Ярославле от дома на проспекте Октября отвалился кусок. Дом № 33 был признан аварийным ещё в 2011 году, но здесь по-прежнему живут люди.
— Согласно документам, нас должны расселить в 2025 году, — рассказала жительница дома Алёна Ершова. — Ещё восемь лет назад износ дома составлял 66%, но после этого было как минимум три крупных обрушения кирпичной кладки, и постоянно протекает крыша. В этом году куски от дома стали отваливаться слишком часто — разваливается каждую ночь. В маневренный фонд люди из нашего дома ехать не собираются, потому что общаги на «Пятерке» не очень-то, а больше пока власти ничем не могут нам помочь.
Больше повезло жителям одного из соседних домов — № 27 на проспекте Октября. Он попал в число тех, кого включили в программу расселения на 2019 год. Всего расселению подлежат 17 зданий.
— Все аварийные дома проходят процедуру оценки, при которой специалисты осматривают помещение, изучают его техническое состояние, и, с учётом месторасположения, определяют стоимость квадратного метра жилья, — рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев. — Каждый житель далее сам определяет, что ему выбирать: выплату выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение или другое жилое помещение соответствующей площади.
Среди основных критериев очерёдности расселения учитываются дата признания дома ветхим, наличие решения суда, угроза обрушения, а также предусмотренные в местных бюджетах средства на софинансирование. Кстати, жители дома № 27 судились с властями, а жители дома № 33 — нет. Возможно, именно это и повлияло на то, что одних уже расселяют, а другие просто смотрят, как потихоньку разваливается их дом.
Недавно в Ярославской области стартовала новая программа по расселению ветхого и аварийного жилья. Власти рассказали, как по ней будут изымать недвижимость.