Дадут деньги или новую квартиру: власти изымут старое жильё у 6 тысяч жителей Ярославской области

В Ярославской области власти будут изымать жильё у людей, которые живут в ветхих и аварийных домах. Чиновники запустили новую программу по расселению, которая стартует в этом году и закончится в 2015-м.
— До 1 сентября 2025 года необходимо расселить 6011 человек из 97 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, — заявил заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец. — Стоимость программы — более 4,28 миллиарда рублей. Из них 4,11 миллиарда рублей — федеральные средства, более 150 миллионов — региональные, около 20 миллионов — деньги местных бюджетов.
Власти уточнили, что при изъятии жилья собственникам либо предоставляется новое, либо выплачивается выкупная стоимость.
Прошлая программа по расселению в регионе действовала с 2013 по 2017 годы. Губернатор Дмитрий Миронов обещал за это время расселить 350 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья, но по факту расселили лишь 143 тысячи квадратных метров.