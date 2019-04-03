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Недвижимость

Дадут деньги или новую квартиру: власти изымут старое жильё у 6 тысяч жителей Ярославской области

Программа рассчитана до 2025 года

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В Ярославле и области до сих пор много людей живут в ветхих домах

Фото: Александра Савельева

В Ярославской области власти будут изымать жильё у людей, которые живут в ветхих и аварийных домах. Чиновники запустили новую программу по расселению, которая стартует в этом году и закончится в 2015-м.

— До 1 сентября 2025 года необходимо расселить 6011 человек из 97 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, — заявил заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец. — Стоимость программы — более 4,28 миллиарда рублей. Из них 4,11 миллиарда рублей — федеральные средства, более 150 миллионов — региональные, около 20 миллионов — деньги местных бюджетов.

Власти уточнили, что при изъятии жилья собственникам либо предоставляется новое, либо выплачивается выкупная стоимость.

Прошлая программа по расселению в регионе действовала с 2013 по 2017 годы. Губернатор Дмитрий Миронов обещал за это время расселить 350 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья, но по факту расселили лишь 143 тысячи квадратных метров.

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

недвижимостьрасселениебараки

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