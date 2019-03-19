Девушке, которой прилетела в лицо петарда, удалят глаз

Зрение на один глаз уже не вернуть
Серьёзными последствиями обернулась забава в квест-комнате для 17-летней девушки из Рыбинска. Девушке удалят повреждённый глаз.
— Мне протез поставят, мы только вчера взяли заключение комиссии о том, что московский НИИ имени Гельмгольца берёт меня на операцию, на этой неделе поедем в Ярославль просить квоту, — рассказала пострадавшая.
История произошла в одной из квест-комнат в Рыбинске — во время игры девушке в лицо прилетела петарда и выбила глаз.
— Салют был установлен на улице. По сценарию, квест должен был закончиться фейерверком. Мы не предупреждали об этом, это должен был быть сюрприз. Никто не мог предположить, что дети полезут в окно. У нас по правилам необходимо переодевать обувь, одежду, как правило, тоже приносят сменную и достаточно лёгкую. Эти ребята тоже были одеты легко. Почему они полезли на улицу в мороз, непонятно, — объясняла тогда из организаторов квеста Алёна.
Зрение на один глаз пострадавшей спасти не удалось. У девушки теперь инвалидность.
Девушка говорит: в случившемся она винит именно сотрудников квест-комнаты. Ведь они не предупредили о салюте.
— Ко мне в больницу они приезжали только один раз. Пожелали скорейшего выздоровления. Больше я их не видела, — рассказывала Таня (имя изменено. — Прим. ред.). — Я не сильно переживаю из-за внешности. Но мне сложно принять то, что я теперь инвалид...
После этого случая следователи нагрянули во все квест-комнаты Ярославской области. И нашли десятки нарушений.