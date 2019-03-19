Девушке, которой прилетела в лицо петарда, удалят глаз

Серьёзными последствиями обернулась забава в квест-комнате для 17-летней девушки из Рыбинска. Девушке удалят повреждённый глаз.

— Мне протез поставят, мы только вчера взяли заключение комиссии о том, что московский НИИ имени Гельмгольца берёт меня на операцию, на этой неделе поедем в Ярославль просить квоту, — рассказала пострадавшая.



История произошла в одной из квест-комнат в Рыбинске — во время игры девушке в лицо прилетела петарда и выбила глаз.

— Салют был установлен на улице. По сценарию, квест должен был закончиться фейерверком. Мы не предупреждали об этом, это должен был быть сюрприз. Никто не мог предположить, что дети полезут в окно. У нас по правилам необходимо переодевать обувь, одежду, как правило, тоже приносят сменную и достаточно лёгкую. Эти ребята тоже были одеты легко. Почему они полезли на улицу в мороз, непонятно, — объясняла тогда из организаторов квеста Алёна.