«Дети ходят по дороге»: в Ярославле накануне зимы перекопали тротуар у двух школ

В Ярославле накануне зимы раскопали тротуар у школ Источник: читатель 76.RU











В Ярославле внезапно за несколько дней до начала зимы начались масштабные работы у двух школ — № 28 и № 68, напротив домов № 4 и № 6 корпус 3 по улице Доронина, во Фрунзенском районе. Здесь перекопали весь тротуар.

— Теперь детям приходится идти по грязи или по проезжей части. Многие выбирают второй вариант. А каким будет качество работ, выполняемых поздней осенью? — возмутились местные жители.

У школьников выбор — идти по грязи или по проезжей части. Многие выбирают второй вариант Источник: читатель 76.RU











В департаменте городского хозяйства мэрии пояснили, что в этом месте идет ремонт тротуара.

— Тротуары вдоль проезда от улицы Доронина до дома № 14 по улице Доронина вдоль ограждения дома № 12а, садика № 125, проезда между домами № 2 и № 4 по ул. Доронина, вдоль домов № 4, 6 корп. 3, 10 корп. 3 до улицы Суздальской ремонтируются в рамках программы ремонта путей к социальным объектам. По окончанию работ благоустройство будет восстановлено, — сообщили власти порталу 76.RU.

В мэрии пообещали, что всё восстановят Источник: читатель 76.RU











По данным заказчика работ — «Агентства по муниципальному заказу», ремонт должны завершить в ближайшие 10 дней.

— Погодные условия не влияют на качество выполняемых работ. Температурный режим до 0 градусов является допустимым для подобных ремонтов, — добавили в агентстве.

При этом, судя по прогнозу, в конце ноября в Ярославле будет минусовая температура. Вот прогноз по дням: