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Город «Дети ходят по дороге»: в Ярославле накануне зимы перекопали тротуар у двух школ

«Дети ходят по дороге»: в Ярославле накануне зимы перекопали тротуар у двух школ

Мы узнали, что происходит

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13 комментариев

В Ярославле накануне зимы раскопали тротуар у школ

В Ярославле внезапно за несколько дней до начала зимы начались масштабные работы у двух школ — № 28 и № 68, напротив домов № 4 и № 6 корпус 3 по улице Доронина, во Фрунзенском районе. Здесь перекопали весь тротуар.

— Теперь детям приходится идти по грязи или по проезжей части. Многие выбирают второй вариант. А каким будет качество работ, выполняемых поздней осенью? — возмутились местные жители.

У школьников выбор — идти по грязи или по проезжей части. Многие выбирают второй вариант

В департаменте городского хозяйства мэрии пояснили, что в этом месте идет ремонт тротуара.

— Тротуары вдоль проезда от улицы Доронина до дома № 14 по улице Доронина вдоль ограждения дома № 12а, садика № 125, проезда между домами № 2 и № 4 по ул. Доронина, вдоль домов № 4, 6 корп. 3, 10 корп. 3 до улицы Суздальской ремонтируются в рамках программы ремонта путей к социальным объектам. По окончанию работ благоустройство будет восстановлено, — сообщили власти порталу 76.RU.

В мэрии пообещали, что всё восстановят

По данным заказчика работ — «Агентства по муниципальному заказу», ремонт должны завершить в ближайшие 10 дней.

— Погодные условия не влияют на качество выполняемых работ. Температурный режим до 0 градусов является допустимым для подобных ремонтов, — добавили в агентстве.

При этом, судя по прогнозу, в конце ноября в Ярославле будет минусовая температура. Вот прогноз по дням:

  • ночью 22 ноября ожидается переменная облачность, температура -1…+1 °C. Атмосферное давление в пределах нормы;

  • днем 23 переменная облачность, сильный снег, сильный туман, 0…+2 °C, ветер южный, умеренный. Давление немного ниже нормы;

  • 24 ноября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег; ночью и днем 0…-2 °C, ветер западный, умеренный;

  • 25 ноября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода; ночью -4…-6 °C, днем -2…-4 °C, ветер слабый;

  • 26 ноября ожидается ясная погода; ночью и днем -3…-5 °C, ветер южный, умеренный.

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Комментарии
13
Гость
56 минут
Наши налоги, сборы в надёжных руках выборной и подотчётной власти
Гость
1 час
Интересно каким будет качество выполняемых работ лужах, и грязи это безответственность такого поведения, это не укладывается в не какие нормы))
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