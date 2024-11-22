«Дети ходят по дороге»: в Ярославле накануне зимы перекопали тротуар у двух школ

В Ярославле внезапно за несколько дней до начала зимы начались масштабные работы у двух школ — № 28 и № 68, напротив домов № 4 и № 6 корпус 3 по улице Доронина, во Фрунзенском районе. Здесь перекопали весь тротуар.
— Теперь детям приходится идти по грязи или по проезжей части. Многие выбирают второй вариант. А каким будет качество работ, выполняемых поздней осенью? — возмутились местные жители.
В департаменте городского хозяйства мэрии пояснили, что в этом месте идет ремонт тротуара.
— Тротуары вдоль проезда от улицы Доронина до дома № 14 по улице Доронина вдоль ограждения дома № 12а, садика № 125, проезда между домами № 2 и № 4 по ул. Доронина, вдоль домов № 4, 6 корп. 3, 10 корп. 3 до улицы Суздальской ремонтируются в рамках программы ремонта путей к социальным объектам. По окончанию работ благоустройство будет восстановлено, — сообщили власти порталу 76.RU.
По данным заказчика работ — «Агентства по муниципальному заказу», ремонт должны завершить в ближайшие 10 дней.
— Погодные условия не влияют на качество выполняемых работ. Температурный режим до 0 градусов является допустимым для подобных ремонтов, — добавили в агентстве.
При этом, судя по прогнозу, в конце ноября в Ярославле будет минусовая температура. Вот прогноз по дням:
ночью 22 ноября ожидается переменная облачность, температура -1…+1 °C. Атмосферное давление в пределах нормы;
днем 23 переменная облачность, сильный снег, сильный туман, 0…+2 °C, ветер южный, умеренный. Давление немного ниже нормы;
24 ноября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег; ночью и днем 0…-2 °C, ветер западный, умеренный;
25 ноября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода; ночью -4…-6 °C, днем -2…-4 °C, ветер слабый;
26 ноября ожидается ясная погода; ночью и днем -3…-5 °C, ветер южный, умеренный.