Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему

Девушка написала незнакомому журналисту MSK1.RU в Telegram с предложением дружбы — уже через неделю Источник: Lin Yating / T.me; Евгений Вдовин / 161.RU











Мошенничество — одно их самых часто совершаемых преступлений в России. Только в одной Москве за первые 5 месяцев 2024 года силовики зарегистрировали 21 370 случаев обмана людей на деньги (это почти 40% от общего количества преступлений).

Год назад девушки из Китая стали писать незнакомым российским мужчинам в соцсетях: под соусом дружбы и любви они предлагают им поучаствовать в совместном бизнесе — продажах на китайском маркетплейсе TEMU.

На днях одна из таких гонконгских красавиц написала нашему журналисту MSK1.RU Никите Путятину. О том, как прошло общение и как в итоге корреспондент умудрился получить деньги с мошенницы, — читайте в его колонке.

Опасный флирт и $ 8000 месячного дохода

Мошенничество уже давно стало неотъемлемой частью виртуальной жизни. Если цыганские перстни за бесценок и звонки из «службы безопасности банка» уже мало кого вводят в заблуждение, то в интернете жертвой преступников может стать даже вполне себе зрелый мужчина. Особенно если он одинок, а аферист по ту сторону экрана — тонкий психолог.

Неделю назад мне написала в Telegram китайская девушка с ником Lin YaTing. Она спросила какого-то Алексея. После того, как Lin YaTing поняла, что попала не туда, она извинилась. Но общение прекращать не стала — предложила познакомиться. Ее даже не смутило то, что я работаю журналистом.

Источник: Никита Путятин / MSK1.RU

Чуть позже китайская очаровательница предложила перейти в другой Telegram-профиль — видимо, чтобы обезопасить себя от банов за мошенничество. Кстати, в аккаунт, с которого девушка изначально мне написала, она больше не заходила.

Источник: Никита Путятин / MSK1.RU

Меня сразу насторожило, что девушка написала первой какому-то незнакомому парню из России. Причем общения на английском она избегала, хотя Гонконг — это бывшая британская колония, где каждый второй довольно неплохо говорит на этом языке.

В самом диалоге со стороны девушки была куча грамматических ошибок — вероятно, он или она писала через переводчик. Спустя пару дней она начала рассказывать о себе и своем бизнесе — магазине женских сумок на маркетплейсе TEMU, который приносит ей около $ 8000 в месяц .

Источник: Никита Путятин / MSK1.RU

Источник: Никита Путятин / MSK1.RU

Всё это великолепие приправлялось легкой эротикой в фотографиях и видеокружках.

Источник: Никита Путятин / MSK1.RU

Источник: Lin Yating / T.me











Умный поиск по фото показал, что изображения, которые Lin Yating кидала мне, доступны на Pinterest — социальной сети, где люди делятся своими сохраненными фото. Профиль с девушкой, очень похожей на Lin Yating, подписан как Beautiful Chinese Girls (красивые китайские девушки).

Источник: Никита Путятин / MSK1.RU

Источник: Yandex.ru/photo











Халявные $ 28

Спустя неделю такого общения Lin Yating неожиданно попросила у меня помощь и прислала ссылку на странный сайт, внешне копирующий интерфейс реального китайского маркетплейса TEMU. Сама веб-страница, по данным сервиса WhoIs, была создана всего около месяца назад.

Источник: Никита Путятин / MSK1.RU

Источник: Line.eu-family.net

TEMU — это реально существующий китайский онлайн-маркетплейс, на котором можно заказать по низким ценам широкий ассортимент продукции, включая одежду, электронику и товары для дома. TEMU работает по бизнес-модели, схожей с такими платформами, как Amazon или eBay.



Европейский офис TEMU находится в Дублине (Ирландия). На днях Еврокомиссия начала расследование в отношении TEMU, обвинив маркетплейс в распространении контрафактной продукции.

Суть «помощи» очень проста — регистрируешься на этом фейковом сайте, связываешь свой новый аккаунт с аккаунтом Lin Yating, оставляешь 40 положительных отзывов и получаешь свой процент.

Улыбнул диалог якобы со службой поддержки TEMU в Telegram — туда было достаточно скинуть номер своего аккаунта, чтобы его связали с криптокошельком Lin Yating.

Источник: Никита Путятин / MSK1.RU

Несмотря на то, что Lin Yating говорила, что владеет магазином обуви, отзывы я оставлял исключительно на заказы, связанные с электроникой.

Источник: Line.eu-family.net











После завершения операции Lin Yating помогла мне перевести мой процент (28 криптодолларов) на мой кошелек. К удивлению, деньги пришли буквально через пять минут.

Источник: Line.eu-family.net

Источник: Никита Путятин / MSK1.RU

Гонконгские красавицы ловят на живца

После успешного вывода средств последовало сообщение о дальнейшем сотрудничестве. Но есть нюанс: теперь деньги надо класть на счет в этом сомнительном сайте самому.

Источник: Никита Путятин / MSK1.RU

Меня это насторожило, и я полез в интернет. По первой же ссылке — куча негативных отзывов от людей, которых Lin Yating или другие китайские девушки пытались обмануть таким образом. Сумма ущерба у некоторых доходила до $ 3000! При этом все получали «приветственный бонус» от Lin Yating в размере $ 20–30 в крипте.

Источник: Pikabu.ru











Источник: Pikabu.ru

— Общался с ней около месяца. Она написала мне первая — окрыленный внезапной любовью, начал с ней переписываться. Однажды она мне написала, что есть какая-то бизнес-тема, в которой она работает. Только тогда я посмотрел в Cети и увидел, что все эти гонконгские красавицы — просто мошенницы. К сожалению, общение пришлось прекратить, — поделился своим печальным опытом с MSK1.RU один из собеседников китайской «бизнесвумен».

Ловля на живца — это мошенническая схема, при которой жертву заманивают легкими деньгами и даже позволяют вывести часть денег, таким образом подогревая ее азарт. Наиболее популярная форма «ловли на живца» — фальшивые интернет-магазины и предложения о работе.

После того, как я скинул Lin Yating жалобы людей на нее, она сначала удивилась, а потом стала игнорировать меня.

Источник: Никита Путятин / MSK1.RU

Источник: Никита Путятин / MSK1.RU

В «техподдержке» TEMU в Telegram мне сказали, что безопасность всех сделок гарантирует некое «министерство финансов». В какой именно стране находится это «министерство финансов», в чате не стали уточнять.



Кстати, я связался и с техподдержкой оригинального TEMU — там опровергли, что их сотрудники пользуются Telegram при общении с клиентами.

Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











На мой взгляд, я поступил правильно — легких денег в интернете не бывает. Кто-то может подумать, что я не прав, так как не стал проверять девушку до конца. Но уж очень не хотелось рисковать такими большими деньгами.

Согласны с автором? Опрос завершится 27.11.2024 Да, это мошенница, мне эти китаянки тоже писали. Частично да. Может быть и мошенница, но для чистоты эксперимента надо было в этот TEMU свои $ 3000 вкинуть. Нет, всё честно, всё всем выплачивается.